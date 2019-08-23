Газета Record перепутала герб «Спартака». Обзор португальских СМИ

Московский «Спартак» уступил в гостях «Браге» в раунде плей-офф Лиги Европы. Единственный гол в матче забил на 74-й минуте Рикарду Орта.

Этот матч привлек значительно меньше внимания португальских изданий, чем встречи «Порту» и «Краснодара». Утром пятницы на спортивных сайтах на первом месте идут статьи про трансферы «Бенфики» и «Спортинга», а также про то, как «Бавария» оштрафовала Ренату Саншеша за игнорирование послематчевой тренировки для запасных.

В центре первой полосы A Bola две темы: «Бенфика» ищет нового вратаря и нападающий этого же клуба Рауль де Томас мечтает отличиться в матче с «Порту». Лишь внизу страницы написано: «Двери открыты в групповой этап». Рядом указано, что «Брага» победила «Спартак», а «Витория Гимарайнш» сыграла вничью со «Стяуа».

А вот другая газета O Jogo разместила фотографию с игроками «Браги» в центре первой полосы. «Половина пути пройдена» – главный заголовок передовицы касается обоих португальских клубов, которые сыграли в Лиге Европы. Подзаголовок к матчу «Брага» – «Спартак» такой: «Са Пинту связал соперника, а потом рискнул, чтобы победить без пропущенных голов».

Третья спортивная газета Record разместила на первой полосе материалы о «Бенфике», «Спортинге» и «Порту». Лишь в самом низу примерно на 5% листа были указаны результаты матчей «Браги» и «Витории Гимарайнш» с приписками: «Справедливость в ногах Рикарду Орты» и «Начали страдать, перестали доминировать».



Кстати, газета ошибочно использовала герб «Спартака» с черно-белым мячом в середине.

Обозреватель издания Zerozero пишет, что на матч в Браге повлияла жара. По словам автора, она сказалась в большей степени на свежести футболистов «Спартака», которые устали во втором тайме:



«Что за печь! Какая жара! Ничто не предвещало настолько теплую погоду. Об этом не говорилось в прогнозе погоды. Этот фактор важно отметить, поскольку он сказался на физическом состоянии игроков, а также психологическом – идеи отсутствовали...», — написал он.

Вопрос на 50 тысяч: российский футбол на дне? Теперь ещё и «Спартак» проиграл «Браге».

Кроме того, ряд португальских СМИ написали о таблице коэффициентов УЕФА, в которой Португалия все ближе подбирается к России. Согласно изданию O Jogo, победа «Браги» над «Спартаком» по сумме двух матчей может стать ключевым событием в борьбе за шестую строчку, которая позволяет заявить две команды в групповой этап ЛЧ, а третью – в отборочный раунд ЛЧ.