«Игру со «Спартаком» жду как Нового года». Откровенное интервью с Комбаровым

Дмитрий Комбаров почти два месяца живёт в Самаре. Девять лет до этого он провёл в «Спартаке» — ни один из игроков красно-белых в 21 веке не может похвастаться таким долголетием в команде. Сейчас у «Спартака», как и у Комбарова, новая история. Общего пока не так много, зато оба в нынешнем сезоне уже успели обыграть ЦСКА. Мы пообщались с Дмитрием о старте нового периода в его жизни.



— Скоро будет два месяца, как вы в Самаре. Как обосновались в городе?

— Адаптировался быстро. До этого много ездил по разным городам и странам отдыхать, поэтому в целом легко привыкаю к новым местам. Как приехал – сразу перегнал машину, всё удобно. Самара небольшая, всё очень компактно, находится близко. Живу в отеле. Тут можно оградить себя от каких-то бытовых мелочей: уборки, готовки. Я, конечно, люблю раз в полгода сам себе приготовить завтрак, но самая большая проблема возникает тогда, когда нужно мыть посуду. Убираться, застилась кровать – это не моё.

— Переехали без семьи?

— Да. Дочка пойдёт в Москве в первый класс, а мы давно договаривались с одной школой, хотели, чтобы она пошла именно туда. Так что решили, что будет учиться там, а ко мне приезжать на каникулы и в выходные. Вот сейчас, например, мои рядом со мной. Да и я по возможности буду ездить в Москву. Футбольная жизнь подразумевает разъезды, сборы зимой и летом. Жена к этому, к счастью, относится нормально. Она понимает, что это не просто работа, а моя жизнь. Плюс это приносит не только удовольствие, но и финансы.



— В чём плюсы Самары по сравнению с Москвой? Они есть вообще?

— Москва – очень живой, подвижный город. Там жизнь протекает очень быстро, дни пролетают незаметно. Иногда по делам в один конец города по пробкам можно ехать два-три часа. А в Самаре жизнь более размеренная, и сделать всё успеваешь, и концентрация на футболе полная. Я успеваю насладиться моментом. В Москве даже в выходные иногда ничего сделать не успевал. Всегда были какие-то дела: поехать в одно место, потом другое, постоянные встречи. Здесь я провожу время только с друзьями. Например, в кино сейчас я хожу чаще, чем в Москве. Смотрел последний Форсаж («Форсаж: Хобс и Шоу». — Прим. «Чемпионата»). Неплохое кино, посмотреть можно, но финал картины сразу был ясен. До этого ходил на «Анну» – понравилось. На Тарантино ещё обязательно схожу. В театре пока не был, но как только получится – обязательно схожу.



— Концерты?

— Афиши видел, приезжают и поп-звёзды, и рок. Но я пока на чём-то конкретном не останавливался, желания не было.



— Есть концерт, на котором мечтали бы побывать?

— На Бьёнсе хотел бы сходить, на Джей Ло (Дженнифер Лопес. – Прим. «Чемпионата»).



— Как в Самаре с ресторанами?

— В целом всё в порядке, еда очень вкусная и виды на реку красивые. Мне всегда нравились огромные реки, моря, океаны. Люблю хорошие виды на воду. Здесь Волга широкая — это очень нравится, выглядит завораживающе. Уже несколько раз брали катер покататься, да и сейчас планирую взять – надо теперь с дочкой, пусть посмотрит и насладиться всеми островками, запрудами.

Дорожные ямы и разбитая плитка. Что случилось с наследием ЧМ-2018 в Ростове На подготовку к мундиалю там потратили более 100 млрд. Сейчас эта цифра кажется неоправданной.

— Куда в Самаре идти первым делом?

— Нужно прогуляться по набережной. Когда я был там в первый раз, приятно удивился – очень красиво, есть песчаный пляж. Там организованно огромное количество спортивных развлечений: волейбол, футбол, воркаут-площадки, всякие речные развлечения.



— Самара по части центральных мест Москве не уступает?

— Спасибо чемпионату мира, центральные улицы тут идеально ровные. Город чистый, никто особо не мусорит. Наверное, смотришь на чистые улицы, и желание что-то выкинуть сразу пропадает. Люди молодцы.

Раньше я приезжал в Самару со «Спартаком», но центральных улиц не видел – ездили просто от отеля и до стадиона. Картина вокруг была не самая живописная. А когда переехал сюда, погулял по центральным улицам, — был приятно удивлён. Я живу в старой Самаре, тут много деревянных домов. В сочетании с идеальными дорогами, красивыми бордюрами и мостовыми это придаёт свой колорит.

Фото: kc-camapa.ru/

Божович, проблемы «Крыльев», эмоции от встречи с пилотами

— Божович – самый весёлый тренер, с которым вы работали?

— У него особенное чувство юмора, он лёгкий, любит добрую атмосферу, чтобы не было «пихача» в команде, а только рабочий подсказ.

Помню, когда он пришёл в «Динамо», то на первом же собрании в шуточной форме заявил: «Я хожу в эти рестораны и вот в эти, знайте это, чтобы мы не пересекались».



— В Самаре не пересекались?

— Было однажды. Мы собрались командой и случайно попали в то же место, где ужинал тренерский штаб. Заказали там огромный зал, и тут случайно встречаем Божовича.



— А он что?

— Сказал, что мы красавцы, и правильно сделали, что собрались. Но попросил быть аккуратнее. У Божовича всё нормально с балансом. Если есть моменты, которые не устраивают – он вполне может высказать в жёсткой форме.



— В Самаре сейчас зажигает Соболев. Он не зазнался?

— Эту тему можно было бы поднять, если бы он три-четыре сезона так отыграл, а так у нас шесть туров только прошло. У него в карьере всё только начинается, зазнаваться рано. В команде по поводу Соболя были шутки и от Божовича, и от ребят. Про «Реал», «Манчестер Юнайтед», что надо туда перебираться. А что, габариты хорошие, английская лига ему подошла бы. Более техничные лиги вряд ли, а вот английская для Соболя – нормально.

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— На правах старшего часто приходится учить молодых?

— Подсказ идёт постоянный. Я к каждому подхожу индивидуально. Говорю, например: «Чтобы ты прогрессировал, надо меньше касаний делать». Хочется, чтобы молодежь прогрессировала. Мы же одна команда, каждый из нас может сделать результат.



— Молодые не просили рассказать, как вы играли с «Барселоной», «Марселем»?

— Это мы недавно у Рыжикова спрашивали, будет ли отмечать десять лет победы над «Барселоной». Он даже дату точную помнит.



— Чернов говорил, что первым делом его в баню повели. Не ваша идея?

— Нет. А вообще сейчас в Самаре такая погода, что баня не нужна – на тренировках столько воды уходит, что в парилку и идти не надо.

«Нафантазировал, что всю жизнь буду в ЦСКА. Но обид на клуб нет» Защитник Никита Чернов – о непростом времени и переходе в «Крылья Советов».

— Начали вы карьеру в «Крыльях» победой над ЦСКА. Но в целом в РПЛ «Крылья» штормит. Откуда эти «качели»?

— В матчах, которые мы проигрывали, первый тайм всегда получался провальным. Мы уже до 20-й минуты всегда пропускали, только в Ростове продержались до 34-й. Второй тайм у нас почему-то кардинально другой – соперника мы переигрываем. Может, не хватает везения, но в основном причина в каких-то простых ошибках.



— Из-за чего они?

— Может, дело в волнении. Через игры и тренировки всё придёт. Сейчас выиграли, надеюсь, у ребят появится уверенность, и футбол будет другим, причём в обоих таймах.



— Перед матчем с «Уралом» была акция с пилотами, посадившими самолёт в Подмосковье на кукурузное поле. Какие были чувства, когда их увидели?

— Эмоции просто переполняли. Ты видишь перед собой настоящих героев, они совершили подвиг. У меня чуть слеза не навернулась. А самое главное, что, когда они выходили, весь стадион просто стоя им аплодировал, скандировал «молодцы». Я прямо заряд энергии получил, вдохновения какого-то. Это не какие-то придуманные герои, а самые настоящие.

«Спартак» и глоток свежего воздуха

— В интервью нашим коллегам вы говорили про давление вокруг «Спартака». Груз спал?

— Сразу стало проще. «Спартак» — такая команда, где любое слово и шорох обсуждаются всеми СМИ, болельщиками, даже людьми, которые ситуации не видят, но темы раскручивают. Просто «слышишь звон – не знаешь где он», В Самаре такого нет, всё проще: больше свободы, раскрепощённости.

Мы проиграли четвёртую игру подряд, подошли к нашим трибунам, а они нам стоя аплодировали. Фанаты здесь больше видят как мы бьёмся, умираем на поле, они за это нам благодарны. А представьте, если бы «Спартак» проиграл четыре игры подряд?



— Кафельников бы рвал и метал? Кстати, обращаете внимание на его слова?

— Раньше я обращал на это внимание, а сейчас — нет.

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— А по разговорам о чемпионстве и трофеях не начали скучать?

— Нет. Я и сейчас получаю достаточно много внимания и от болельщиков, и от прессы, и от друзей.



— Получили глоток свежего воздуха, который так хотели?

— Да. В «Спартаке» у меня пошёл какой-то застой, нужен был толчок в жизни, хотелось получить новые эмоции. Сейчас вызов я получил.



— А когда начался этот застой?

— Я в «Спартаке» провёл девять лет, такие моменты были и до ухода. Я бы смог преодолеть это, но сложилось так, что я ушёл. И я ни о чём не жалею.



— Впереди как раз матч со «Спартаком». Какие мысли перед ним?

— Я очень жду этой игры. Это как ожидание Нового года или дня рождения. Ощущения, как в детстве. Понимаю, что для моей жизни это больше событие.

Это как дерби, когда 80 тысяч в «Лужники» приходило. Здесь такие же чувства.



— Хочется что-то доказать «Спартаку»?

— Нет, такого нет. Я профессионал, в каждой команде выкладываюсь на 100 процентов.



— Если забьёте, праздновать не будете?

— Давайте я сначала забью (улыбается). Но, скорее всего, нет. «Спартак» — не чужая для меня команда. Я провёл там девять великолепных лет.



— Следите за бывшим клубом?

— Если есть возможность смотреть, то да. Но целенаправленно я не слежу ни за одной командой.



— У нынешнего «Спартака» есть то, чему Кононов учил команду ещё при вас?

— Последнюю игру я не смотрел, только гостевой матч с «Туном». Но не могу сказать, что я увидел в игре что-то новое, или что-то, чему тренер обучает. Они пытаются играть, как их просит Кононов, но там же было искусственное поле – поэтому не всё получалось.



— Сейчас все Шюррле хвалят.

— Его уровень видно, это опытный игрок. Он привнёс спокойствие в центр поля: где-то мяч придержать может, где-то остро отдать, всё делает своевременно. Но это было ожидаемо – он чемпион мира, футболист большого масштаба.

Вам скажут, что «Спартак» победил ЦСКА из-за Шюррле с Жиго. Это бред! Егоров – о причинах прогресса команды Кононова.

Чемпионство, уход от скандалов, отношения с болельщиками

— С кем из «Спартака» продолжаете общаться?

— Часто созваниваемся с Ещенко, Ребровым, Джикией.



— Джикии что-то советуете в плане капитанства?

— Он и так всё знает, не первый год в футболе.



— С Глушаковым держите связь? Вы же столько лет играли вместе.

— Мы много времени провели вместе, но мы не дети, чтобы плакать из-за расставания. Это же не навсегда. Продолжаем общаться по видеосвязи, можем встретиться в выходные.

— Из чемпионского состава осталось несколько человек.

— Сейчас у «Спартака» курс на формирование новой команды, я нормально к этому отношусь. Через 10 лет он опять другим будет, люди приходят и уходят.



— Видео с чемпионского сезона пересматриваете?

— Друзьям показываю, когда спрашивают, как это было. Включаю ролик, где после игры с «Ахматом» на поле выбежало 20 тысяч человек. После этого всё сразу понятно.



— Слезу не вызывает?

— Наоборот, становится радостно.



— Какой встречи ждёте с болельщиками сейчас?

— Тёплой и дружелюбной. У меня с болельщиками никогда не было никаких проблем, наоборот, они только поддерживали меня, за что я благодарен. Мы разошлись хорошо. Я просто ушёл в другой клуб, но мы остаёмся добрыми товарищами.



— Вокруг конкретно вас за все девять лет в «Спартаке» скандалов особо не было. Как вам это удавалось?

— Во-первых, я всегда выкладывался на поле, отдавал себя «Спартаку» на 100 процентов. Во-вторых, я неконфликтный человек, никогда не учувствовал в дрязгах, разборках – мне это было не нужно. Я своё дело знал и работал так, как и должен. Поэтому у меня не было конфликтов с болельщикамии, скандалов в прессе.

У каждого человека есть выбор – либо ты учувствуешь в разборках, либо нет. Я всегда выбирал сжимать зубы и работать, идти вперёд. Если что-то касалось меня, то я выяснял это, и сразу закрывал вопрос. Но я никогда не выносил это на публику.

«Плавить тренера — низко». Новые подробности от Комбарова о Каррере и Глушакове Защитник «Спартака» — о выборах капитана по инициативе Карреры и возможных причинах разногласий бывшего тренера с важным игроком.

— Как-то вы сказали, что не исключаете возможности стать президентом какого-нибудь клуба. А Леонид Федун недавно анонсировал, что в будущем главу «Спартака» будут выбирать болельщики. Как вам перспектива поучаствовать в выборах?

— Пока я планирую ещё поиграть, так что в 2023-м участвовать буду вряд ли – надеюсь ещё находиться на поле. А после завершения карьеры планировать можно разное. Я уверен, что останусь в футболе, но трудно сказать, в каком статусе.



— Но болельщики ведь наверняка вас поддержат?

— Я сделаю всё, чтобы так и было.