Есть традиции, но нет денег. Проблемы в одном из старейших клубов Англии

Клуб «Бери» из одноимённого города выступает в первой Лиге Англии (третий по силе дивизион). И, к сожалению, уже сегодня может прекратить своё существование. У «Бери» были финансовые проблемы и раньше: игрокам не платили зарплату, некоторые покинули клуб. Но нынешняя ситуация считается наиболее острой за всё время.

Проблемы

Эта команда неизвестна в мировом футболе, но именно в городе Бери родились братья Невиллы и Киран Триппьер. Дата основания клуба уходит ещё в 19 век. «Бери» дважды выигрывал Кубок Англии, а в 1926 выступал в Первом дивизионе. По итогам сезона 2018/2019 «Бери» поднял свой статус и вышел в Лигу 1.

Теперь настал момент, когда владелец клуба — Стив Дейл — попросту не может справиться с убытками. В команде осталось лишь восемь игроков, готовых выйти на поле. Футбольная лига не допускает «Бери» до матчей, и, если сегодня клуб не предоставит финансовые гарантии, то их попросту снимут с чемпионата. Уже были отменены пять игр.

Нынешний владелец выкупил клуб всего за один фунт. В июле он же договорился о добровольном урегулировании долгов компании. Части кредиторов долг был выплачен в полном объёме, налоговая получила 25 процентов задолженностей. Эта договорённость позволила закрыть судебное дело. Но по правилам футбольной ассоциации, она означала неплатёжеспособность клуба. «Бери» оштрафовали на 12 очков перед началом сезона 2019/2020. А уже сегодня могут и лишить профессионального статуса.

Преданность

Экс-гендиректор «Бери» Джой Харт приковала себя наручниками к трубе около стадиона.

«Я делаю это, потому что очень люблю футбольный клуб, как и другие болельщики. Пожалуйста, дайте нам чуть больше времени, чтобы кто-то смог вложиться и спасти «Бери». Мы дважды выигрывали Кубок Англии, тот же трофей, который выигрывал «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Эвертон». Просто у нас нет таких денег», — заявляла Харт.

Болельщики называют эту ситуацию позором и стыдом, пытаются убедить владельца продать клуб любому, кто сможет решить ситуацию с долгами.

Что дальше?

Уже сегодня должно быть вынесено решение по поводу клуба. За «Бери» вступился даже мэр Манчестера, а об отсрочке выплат попросил министр спорта Великобритании. Владелец клуба признавался, что недавно ему поступало предложение о продаже клуба, но Дейл не принял его, решив, что в скором времени может получить более выгодное. Только вот времени совсем не осталось.