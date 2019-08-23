Новый Лионель Месси – норвежец. Его действительно так зовут

Самый странный переход лета – контракт Лионеля Месси с клубом третьего дивизиона Норвегии «Юнкерен». Месси настоящий. В том смысле, что по документам он действительно Лионель Месси. А в остальном – это 16-летний норвежский подросток, которого ещё совсем недавно звали Даниэль Аре Кнутсен.

В интервью норвежской газете Verdens Gang он говорит, что взял новое имя в честь своего кумира. «Я уже давно планировал поменять имя. Лионель Месси – мой идол, поэтому я не мог не попытаться» — объяснил он. Основной проблемой была документация. Некоторое время ушло, чтобы получить одобрение налоговой администрации (в Норвегии именно этот орган занимается регистрацией граждан – прим. «Чемпионата») на смену имени. Через пару недель, когда разрешение было получено Кнудсен официально стал Месси. И сменил клуб. Новый Месси говорит, что одной из причин поменять имя было желание узнать: а возможно ли это в реальности?

Бывший игрок молодёжной команды «Спринт» из города Фёуске перешёл в «Юнкерен», где тоже будет выступать за молодёжную команду. Тренер «Юнкерена» Рунар Эриксен считает, что теперь команде нужно найти Криштиану Роналду. «Я точно знаю, что парень с такой фамилией выступал в региональной лиге», — сказал он.

Вот как новичок «Юнкерена» оценивает себя: «Я приложу все усилия на поле, чтобы показать, что я могу играть в том же стиле, что и Месси. Некоторое сходство между нами можно заметить, хотя мой талант, видимо, уступает его таланту. Я быстрый и веду мяч похожим образом». Футболист также объясняет, как теперь к нему обращаться. «Те, кто знал меня раньше, продолжают использовать старое имя. Новые знакомые могут звать меня Лео».

Он действительно талантливый футболист?

Если этот Лео Месси обладает хотя бы частью техники и скорости аргентинского Лео, то «Юнкерен» совершил фантастическую сделку. Но в этом есть сомнения. До того, как Даниэль Кнутсен сменил имя, он даже не играл за команду старшего возраста. Хотя, это стандартный путь для одарённых подростков – попасть в старшую возрастную группу, чтобы играть против более сильных соперников. Но 16-летний Кнутсен играл за команду 16-летних. И в новой команде тоже попал в свою возрастную группу. Тренер осторожно выражает надежду, что со временем Лео станет частью первой команды. А ведь речь о команде, которая выступает дивизионом ниже, чем дубль «Волеренги». В общем, кажется, что футбола в этой истории не так уж много.

Раньше такое бывало?

Чтобы действующий футболист, пусть и любитель, взял себе имя в честь Месси – это впервые. Но многие родители называют своих детей в честь аргентинца. В том числе, в России. В 2016 году пара в Липецке назвала своего малыша двойным именем Лионель-Месси. Трёхлетний Лионель-Месси Николаевич уже начал учиться играть в футбол.



В 2015 году, возможно, в связи с успешным сезоном «Барселоны», которая выиграла всё, в Англии четырём детям дали имя Месси. В штатах за два года так назвали 15 новорожденных. Но чаще всего в честь Месси США называют в Аргентине. В его родном городе Росарио мода на Месси – именно на фамилию, а не имя – стала настолько повальной, что власти города ещё в 2014 году запретили регистрировать имя Месси. Разрешается только Лео. Правда, во всех этих случаях решение всё-таки принимали родители, ребёнку оставалось только смириться и жить с необычным именем. В этом главное отличие от случая Даниэля Кнутсена: что теперь его нужно звать Лео Месси, он решил самостоятельно.

