Неймару скучно жить в футболе. Он перестал видеть игру глазами ребёнка

В интернете довольно просто найти видео с маленьким Неймаром, который показывает свои первые трофеи. «Это награда лучшему бомбардиру», — говорит он. «Лучший бомбардир. Лучший бомбардир. Лучший бомбардир», — продолжает экскурсию мальчик. Ему чуть больше десяти лет. Всё, чего он хочет в игре, — обыграть всю команду и забить. Заставить соперников чувствовать себя неловко, возвыситься над ними. И победить.

Спустя 15 лет ничто из этого уже не привлекает сильно выросшего мальчика. Это легко понять по избирательности повреждений, которые в последние сезоны странным образом возникают перед гостевыми матчами «ПСЖ» в чемпионате Франции. Вот игра на выезде с «Нантом» — и Неймара объявляют нездоровым, он не едет на матч. Спустя три дня Париж играет дома против «Дижона». Бразилец уже внезапно готов играть и выходит прыгать на бездыханном теле слабого соперника — покер, 8:0.

«Ты не смог жить со своим провалом». Болельщики устали от саги Неймара Остается только шутить.

Конечно, никаких серьёзных повреждений перед гостевыми матчами у Неймара никогда не было. Ему просто стало скучно куда-то ехать и давать концерт за концертом. Он перестал воспринимать каждого соперника, как последнего, что отличало его в детстве. Томас Тухель понимал, что имеет в составе футболиста экстраординарного качества, и выстраивал свою игровую систему так, что от Неймара зависело многое. Будь то 4-4-2 или 4-2-3-1 с Неймаром на острие или в качестве теневого нападающего, искусство завершения атак ставилось немецким тренером во главу угла: в чемпионате Франции результативное действие каждые 55 минут, в Лиге чемпионов — каждые 70 минут. Тухелю нужен был мальчишка Неймар, тот самый, который перечислял снайперские трофеи в своей комнате.



Но этого мальчишки уже не было.



И это мешало Парижу в важных матчах. Система Тухеля позволяла создавать в каждом матче больше моментов, чем соперник, но дальше нужен был бразилец — он должен был разбираться в штрафной. Это особенно чётко ощущалось в противостоянии с «Манчестер Юнайтед», которое завершилось домашней катастрофой. Неймар смотрел матч с трибуны. «ПСЖ» к тому времени уже давно не мог рассчитывать на своего самого звёздного игрока в каждом матче. А когда так, то что-то неладное происходит в самый неподходящий момент.



Нынешняя трансферная сага о Неймаре тоже от его вселенской тоски. Все футболисты, которые сейчас полюбили выставлять ультиматумы, исходят из желания играть за какой-то уже выбранный заранее клуб. У парижской дивы всё не так: скука заставляет его исходить из мысли о том, где для него будет больше интересных соперников. Конечно, это уже не Париж — чемпионат Франции «ПСЖ» может выиграть, даже если в каждом матче трое футболистов команды будут выходить на поле с условием бегать только спиной вперёд. Лига чемпионов до определённого момента не особо отличается от Лиги 1, а когда определённый момент настаёт, замкнутый круг приводит к слишком большой зависимости от Неймара.

Неймара опять хотят засудить. Проснулся фанат, получивший по лицу от бразильца Болельщик «Ренна» подал иск в суд на игрока ПСЖ спустя три месяца после инцидента. Дело якобы в справедливости, а не в деньгах.

Очень просто выставить его жадным до денег, но в конце концов, едва ли Криштиану или Месси любят деньги меньше. Неймар отличается от них тем, что Криш и Лео никак не теряют амбиции и страсть, с которыми выходят на поле. Для них не имеет значения, кто соперник — «Леганес» или «Ливерпуль», для них важно быть такими же сильными, как и неделю назад. А желательно — сильнее, чем неделю назад.



На том самом видео 15-летней давности у Неймара спрашивают, что он хочет сделать с деньгами, когда станет профессиональным игроком и звездой. Мальчик отвечает, что хочет помочь родителям, ничего странного. Затем у него спрашивают, что бы он хотел купить для себя. И Неймар отвечает: «Не знаю». Он не улыбается, он не смущён вопросом.



Он не знает и до сих пор, что со всем этим делать. Особенно сейчас, когда у него пропало ежесекундное детское желание заставить противника чувствовать себя уязвлённым.

Видео доступно на «Чемпионате».