«Спартак» ослаблен после тяжелейшего матча». Прогнозы 7-го тура РПЛ

В 6-м туре РПЛ было много неожиданных результатов, и в этих условиях лучше всего себя проявили читатели.

«Спартак» на кураже, поэтому победит». Прогнозы на 6-й тур РПЛ Пробуем угадать результат столичных дерби «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив», а также других матчей тура.

Игорь Куликов из Рязани набрал пять очков, угадав счёт игры «Тамбов» — «Краснодар» (0:2). Ещё два балла ему принесли угаданные исходы матчей «Урал» — «Крылья» и «Спартак» — ЦСКА. Плюс три очка за верную разницу в матче «Рубин» — «Арсенал». В сумме выходит десять.

Сергей Кирьяков тоже попал в точку с результатом матча «Тамбов» — «Краснодар». Три балла ему принесла верно предсказанная разница игры «Оренбург» — «Сочи». Ещё один — исход матча «Уфа» — «Ростов». Это девять баллов.

Наконец, наш автор Максим Ерёмин угадал разницу мячей в двух матчах: «Динамо» — «Локо» и «Тамбов» — «Краснодар». Итог — шесть очков.

Таблица после 6-го тура

Специалисты — 59

Журналисты — 51

Читатели — 47.

Прогноз специалистов

Владислав Тернавский, бывший защитник «Спартака» и сборной России

«Тамбов» — «Динамо» — 0:1

Обеим командам нужны очки, но «Динамо» сможет обыграть новичка РПЛ на классе.



«Уфа» — «Зенит» — 1:3

«Зенит» идёт на первом месте, команде неважно, где побеждать. Он обыграет «Уфу» на опыте.



«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1

Игра будет интересной. Команды находятся примерно на одном уровне. «Краснодар» потерпел поражение в еврокубках, в чемпионате же идёт на высоте, как и «Локомотив». Никто не захочет терять очки.



ЦСКА — «Ахмат» — 1:0

«Ахмат» достаточно серьёзный соперник, сыграл вничью с «Зенитом». ЦСКА же потерпел поражение в предыдущем матче, им некуда отступать, надо побеждать.



«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:2

«Крылья Советов» сейчас не в лучшей форме. «Спартак» же неудачно сыграл в еврокубках, команде надо доказывать, что поражение было случайным.

«Игру со «Спартаком» жду, как Нового года». Откровенное интервью с Комбаровым Поговорили с Дмитрием о новой жизни, Самаре, Божовиче и родном для него «Спартаке».

«Ростов» — «Рубин» — 2:0

«Ростов» должен выигрывать на классе. Последнюю игру команда проиграла, нужно реабилитироваться перед болельщиками. «Ростов» хорошо играет в обороне, ошибки бывают редко. Дома не должны пропустить.



«Арсенал» Тула — «Оренбург» — 2:0

«Арсенал» находится выше в турнирной таблице, «Оренбург» же не выигрывает. Тем более, «Арсенал» играет дома.



«Урал» — «Сочи» — 1:1

Обеим командам нужны очки. Будут биться, но победителя не выявят.

Прогноз читателей

Сергей Черных, Москва

«Тамбов» — «Динамо» — 0:2

Тамбов показал, что умеет играть в футбол, но «Динамо», на мой взгляд, занимает не своё место в таблице, да и звёздные новички должны сказать слово



«Уфа» — «Зенит» — 0:1

Азмун забьёт с паса Дзюбы. «Зенит» должен выигрывать на классе, хотя допускаю и результативную ничью.

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:2

Матч тура, Краснодар подавлен поражением от греков и потерял одного из ключевых новичков. «Локомотив» на хорошем ходу и показывает неплохой футбол. Тяжёлый выбор, но склоняюсь в пользу «Локо».



ЦСКА — «Ахмат» — 2:1

ЦСКА тут должен побеждать, реабилитироваться перед болельщиками после поражения в дерби.



«Ростов» — «Рубин» — 1:0

Классика Карпина против экспериментов «Рубина». Ставлю всё же на «Ростов». «Рубин» пока производит очень сырое впечатление



«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:2

«Крылья» во всех матчах навязывают борьбу и никому её не проигрывали вчистую в этом сезоне. «Спартак» ослаблен после тяжелейшего матча в Португалии. Но есть Тиль и Джордан, плюс умница Шюррле. Всё же ставка на «Спартак», хоть и с нервами, и не без проблем



«Арсенал» — «Оренбург» — 2:0

«Оренбург» пока безнадёжен. «Арсенал», несмотря на «Нефтчи», в РПЛ ощущения безнадёжности не вызывает. Ставлю на «Арсенал».



«Урал» — «Сочи» — 1:1

Сочинские призывники потихоньку нащупывают игровые связи, учатся понимать друг друга. Думаю, что команда в этом сезоне не на вылет. «Урал» последние четыре игры находится в игровом спаде. Рискну поставить на результативную ничью.

Прогноз журналистов

Дмитрий Росип, корреспондент «Чемпионата»

«Тамбов» — «Динамо» — 1:2

«Тамбову» в Саранске удалось обыграть «Спартак», а «Динамо» показывает очень невзрачную игру после классных трансферных сделок. Надеюсь, что бело-голубые начнут исправлять свои ошибки в обороне. Ставлю на гол Филипа и на волевую победу «Динамо».



«Уфа» — «Зенит» — 0:2

Мне очень нравится команда Вадима Евсеева. В прошлом туре они обыграли «Ростов» и могли выиграть у «Краснодара». В матче против действующего чемпиона буду симпатизировать «Уфе», но в их победу не верю.

«Краснодар» — «Локомотив» — 0:0

Интересно будет посмотреть на «Краснодар» после такого разгромного поражения в Лиге Чемпионов. Команде нужно забыть этот матч и сконцентрироваться на встрече с «железнодорожниками». Тем более, что команде Юрия Сёмина всегда тяжело давались матчи в Краснодаре. Думаю, что игра закончится нулевой ничьей.

«Спросил Это’О, помнит ли он что-нибудь на русском. Он ответил: «Зарплата!» Новичок «Локомотива» Лука Джорджевич в редакции «Чемпионата» рассказал кучу интересного.

ЦСКА – «Ахмат» — 3:0

Верю в то, что ЦСКА вернётся в привычный для себя ритм после дерби и разгромит команду Рашида Рахимова. Тем более, что играют в родных стенах.



«Крылья Советов» — «Спартак» — 2:2

Очень интересная встреча. Миодрагу Божовичу надо обязательно побеждать, чтобы его не уволили, а игра «Спартака» с каждым матчем вырисовывается в что-то более менее понятное с приходом новичков. Предположу, что матч закончится результативной ничьей.

«Ростов» — «Рубин» — 1:1

«Ростов» Карпина в прошлом туре сенсационно проиграл в гостях «Уфе», но дома смотрится очень неплохо, не проиграв ни одной игры. Казанцы же при Шаронове показывают атакующий футбол, но забивают очень мало. Ставлю на ничью.



«Арсенал» — «Оренбург» — 1:1

Туляки, конечно, сильно сдали по сравнению с прошлым сезоном, а «Оренбург» для меня всё еще остаётся очень туманным клубом. Убеждён, что обе команды закончат чемпионат во второй восьмёрке, а между собой сыграют вничью.



«Урал» — «Сочи» — 2:1

Очень жду дебютного мяча Антона Заболотного за «Сочи». «Урал» выглядит предпочтительнее и ярче именно в домашних матчах, поэтому поставлю на них.