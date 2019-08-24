«Спартак» ослаблен после тяжелейшего матча». Прогнозы 7-го тура РПЛ

В 6-м туре РПЛ было много неожиданных результатов, и в этих условиях лучше всего себя проявили читатели.
Игорь Куликов из Рязани набрал пять очков, угадав счёт игры «Тамбов» — «Краснодар» (0:2). Ещё два балла ему принесли угаданные исходы матчей «Урал» — «Крылья» и «Спартак» — ЦСКА. Плюс три очка за верную разницу в матче «Рубин» — «Арсенал». В сумме выходит десять.
Сергей Кирьяков тоже попал в точку с результатом матча «Тамбов» — «Краснодар». Три балла ему принесла верно предсказанная разница игры «Оренбург» — «Сочи». Ещё один — исход матча «Уфа» — «Ростов». Это девять баллов.
Наконец, наш автор Максим Ерёмин угадал разницу мячей в двух матчах: «Динамо» — «Локо» и «Тамбов» — «Краснодар». Итог — шесть очков.
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Прогноз специалистов
Владислав Тернавский, бывший защитник «Спартака» и сборной России
«Тамбов» — «Динамо» — 0:1
Обеим командам нужны очки, но «Динамо» сможет обыграть новичка РПЛ на классе.
«Уфа» — «Зенит» — 1:3
«Зенит» идёт на первом месте, команде неважно, где побеждать. Он обыграет «Уфу» на опыте.
«Краснодар» — «Локомотив» — 1:1
Игра будет интересной. Команды находятся примерно на одном уровне. «Краснодар» потерпел поражение в еврокубках, в чемпионате же идёт на высоте, как и «Локомотив». Никто не захочет терять очки.
ЦСКА — «Ахмат» — 1:0
«Ахмат» достаточно серьёзный соперник, сыграл вничью с «Зенитом». ЦСКА же потерпел поражение в предыдущем матче, им некуда отступать, надо побеждать.
«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:2
«Крылья Советов» сейчас не в лучшей форме. «Спартак» же неудачно сыграл в еврокубках, команде надо доказывать, что поражение было случайным.
«Ростов» — «Рубин» — 2:0
«Ростов» должен выигрывать на классе. Последнюю игру команда проиграла, нужно реабилитироваться перед болельщиками. «Ростов» хорошо играет в обороне, ошибки бывают редко. Дома не должны пропустить.
«Арсенал» Тула — «Оренбург» — 2:0
«Арсенал» находится выше в турнирной таблице, «Оренбург» же не выигрывает. Тем более, «Арсенал» играет дома.
«Урал» — «Сочи» — 1:1
Обеим командам нужны очки. Будут биться, но победителя не выявят.
Прогноз читателей
Сергей Черных, Москва
«Тамбов» — «Динамо» — 0:2
Тамбов показал, что умеет играть в футбол, но «Динамо», на мой взгляд, занимает не своё место в таблице, да и звёздные новички должны сказать слово
«Уфа» — «Зенит» — 0:1
Азмун забьёт с паса Дзюбы. «Зенит» должен выигрывать на классе, хотя допускаю и результативную ничью.
«Краснодар» — «Локомотив» — 1:2
Матч тура, Краснодар подавлен поражением от греков и потерял одного из ключевых новичков. «Локомотив» на хорошем ходу и показывает неплохой футбол. Тяжёлый выбор, но склоняюсь в пользу «Локо».
ЦСКА — «Ахмат» — 2:1
ЦСКА тут должен побеждать, реабилитироваться перед болельщиками после поражения в дерби.
«Ростов» — «Рубин» — 1:0
Классика Карпина против экспериментов «Рубина». Ставлю всё же на «Ростов». «Рубин» пока производит очень сырое впечатление
«Крылья Советов» — «Спартак» — 1:2
«Крылья» во всех матчах навязывают борьбу и никому её не проигрывали вчистую в этом сезоне. «Спартак» ослаблен после тяжелейшего матча в Португалии. Но есть Тиль и Джордан, плюс умница Шюррле. Всё же ставка на «Спартак», хоть и с нервами, и не без проблем
«Арсенал» — «Оренбург» — 2:0
«Оренбург» пока безнадёжен. «Арсенал», несмотря на «Нефтчи», в РПЛ ощущения безнадёжности не вызывает. Ставлю на «Арсенал».
«Урал» — «Сочи» — 1:1
Сочинские призывники потихоньку нащупывают игровые связи, учатся понимать друг друга. Думаю, что команда в этом сезоне не на вылет. «Урал» последние четыре игры находится в игровом спаде. Рискну поставить на результативную ничью.
Прогноз журналистов
Дмитрий Росип, корреспондент «Чемпионата»
«Тамбов» — «Динамо» — 1:2
«Тамбову» в Саранске удалось обыграть «Спартак», а «Динамо» показывает очень невзрачную игру после классных трансферных сделок. Надеюсь, что бело-голубые начнут исправлять свои ошибки в обороне. Ставлю на гол Филипа и на волевую победу «Динамо».
«Уфа» — «Зенит» — 0:2
Мне очень нравится команда Вадима Евсеева. В прошлом туре они обыграли «Ростов» и могли выиграть у «Краснодара». В матче против действующего чемпиона буду симпатизировать «Уфе», но в их победу не верю.
«Краснодар» — «Локомотив» — 0:0
Интересно будет посмотреть на «Краснодар» после такого разгромного поражения в Лиге Чемпионов. Команде нужно забыть этот матч и сконцентрироваться на встрече с «железнодорожниками». Тем более, что команде Юрия Сёмина всегда тяжело давались матчи в Краснодаре. Думаю, что игра закончится нулевой ничьей.
ЦСКА – «Ахмат» — 3:0
Верю в то, что ЦСКА вернётся в привычный для себя ритм после дерби и разгромит команду Рашида Рахимова. Тем более, что играют в родных стенах.
«Крылья Советов» — «Спартак» — 2:2
Очень интересная встреча. Миодрагу Божовичу надо обязательно побеждать, чтобы его не уволили, а игра «Спартака» с каждым матчем вырисовывается в что-то более менее понятное с приходом новичков. Предположу, что матч закончится результативной ничьей.
«Ростов» — «Рубин» — 1:1
«Ростов» Карпина в прошлом туре сенсационно проиграл в гостях «Уфе», но дома смотрится очень неплохо, не проиграв ни одной игры. Казанцы же при Шаронове показывают атакующий футбол, но забивают очень мало. Ставлю на ничью.
«Арсенал» — «Оренбург» — 1:1
Туляки, конечно, сильно сдали по сравнению с прошлым сезоном, а «Оренбург» для меня всё еще остаётся очень туманным клубом. Убеждён, что обе команды закончат чемпионат во второй восьмёрке, а между собой сыграют вничью.
«Урал» — «Сочи» — 2:1
Очень жду дебютного мяча Антона Заболотного за «Сочи». «Урал» выглядит предпочтительнее и ярче именно в домашних матчах, поэтому поставлю на них.
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