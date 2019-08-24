Вратарь «Тамбова» совершил грубый ляп. Динамовцы не простили

Целый час, с учётом перерыва, сохранял надежду на положительный для себя результат матча с «Динамо» «Тамбов». 45 минут игрового времени после первого пропущенного мяча дебютант РПЛ практически на равных соперничал с фаворитом — пока не получил второй. Организовали его «джокеры» Дмитрия Хохлова, вышедшие на замену после перерыва, а главным антигероем эпизода оказался кипер номинальных хозяев Гиорги Шелия.

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Парней Григоряна не впервые соперники ловят на противоходе. Не далее чем неделю назад «Краснодар» провернул молниеносную контратаку, за 13 секунд доставив мяч от своих ворот в чужие. Нечто подобное исполнили в субботу динамовцы. После длинного заброса Панченко молодой Грулёв решительно устремился на Шелию и, видимо, смутил опытного вратаря. 88-й номер тамбовчан сыграл настолько неуклюже, что Грулёву не составило труда завладеть мячом и после качественного рывка вывести на удар коллегу Панченко. Кирилл тоже сработал безупречно, гарантировав бело-голубым вторую победу в чемпионате.

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Интересно, что в гостях москвичи пока выступают успешнее, чем дома: пять очков против трёх. У «Тамбова» победа над «Спартаком» пока остаётся единственной в Премьер-Лиге.