Их презирали трибуны. Кого «увольняли» болельщики

Хенрик Ларссон покинул пост главного тренера «Хельсинборга» спустя всего два месяца после назначения. Такое решение было принято из-за множества оскорблений болельщиков в его адрес. В девяти матчах под руководством Ларссона клуб одержал только две победы.

Пример, когда руководитель или же футболист не справился с давлением трибун, далеко не единственный в мировом футболе. Вспомнили другие случаи, когда реакция болельщиков на работу этих людей заставляла задуматься о расставании, а их уход из клубов совпал с пиком народной обструкции.

История с Глушаковым до сих пор интересна болельщикам. А недовольство его персоной было связано с уходом Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака». Глушакова требовали лишить капитанской повязки и убрать из клуба. Футболиста обвиняли в «нарушении основных спортивных принципов и ненадлежащем исполнении роли капитана команды». Именно такое заявление выдвинула «Фратрия». Болельщики были уверенны, что Глушаков устраивал сговор против Карреры. На каждом матче футболиста называли иудой и предателем. Также фанатов удивляло то, что Денис даже не попытался пообщаться с ними. Как бы там ни было, просьбы некоторого числа болельщиков красно-белых были услышаны. Денис больше не капитан, да и вовсе не игрок «Спартака».

Разводный процесс. Трагикомедия Глушакова, Карреры и «Спартака» Новый компромат и памятник нескончаемой глупости.

Тот финальный матч Лиги чемпионов против «Реала» Кариус, наверное, до сих пор считает худшим в карьере. Именно его ошибки помогли подопечным Зидана третий раз подряд поднять кубок над головой. После игры вратарь и его семья стали получать сообщениями с угрозами, пожеланиями смерти. Над ним смеялись даже на телевидении, заявляя, что нужно меньше времени проводить в парикмахерской и чаще тренироваться. Говорили, что любимая девушка бросила Кариуса после злополучного финала. Затем болельщики перешли к другим изощрённым методам травли. В интернете кто-то выставил на продажу вратарские перчатки с огромной дырой посередине, указав, что именно в них Кариус проводил финальный матч. В интервью 20 августа Клопп заявлял, что полностью доверяет Кариусу, несмотря на покупку Алиссона. А уже 25 августа было объявлено о переходе вратаря в «Бешикташ» на правах аренды.

Фанаты «Локомотива», мягко говоря, были недовольны работой Смородской в клубе: оскорбительные выкрики, нелицеприятные баннеры и многое другое. В 2010 году именно Ольга Юрьевна уволила легендарного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина. Напоследок тренер заявил, что у него не было конфликтов со Смородской, зато у неё есть «кофликт с футболом». На одной из встреч с болельщиками Ольга Юрьевна обронила фразу «ваш клуб», во время этого же мероприятия вытирала воду со стола клубным шарфом. А скандирование оскорбительных кричалок в адрес президента клуба уже стало традицией фанатов. Несмотря на все негодования, Ольга Юрьевна продержалась в клубе целых шесть лет. После отставки Смородской болельщики заявляли, что это — первый шаг к возвращению на стадион.

Сёмин рассказал правду о работе со Смородской. Эксклюзивные выдержки из книги Там много интересного как о далёком, так и о совсем недавнем прошлом.

Аренда украинского футболиста в «Райо Вальекано» продлилась всего один день. Против уже согласованного перехода выступили местные болельщики, обвинив Зозулю в в связях с фашистскими организациями.



«Украинский игрок давал деньги фашистским батальонам, демонстрировал символы фашистских батальонов и множество раз активно поддерживал крайне правых в своей стране. Трибуны «Райо Вальекано» против этого типа, где бы он ни находился — на поле или в секторе», — говорилось в заявлении болельщиков. Фанатов также возмутили фотографии нападающего рядом с солдатами и оружием в руках. Зозуля пытался оправдаться, написав письмо болельщикам, где опровергал свою причастность к нацистским группировкам, но даже это ему не помогло. Руководство «Райо Вальекано» решило не идти на конфликт с фанатами, их мнение оказалось важнее покупки нового футболиста.

Григоряна уволили из «Луча-Энергии» из-за четырёх поражений в восьми матчах. Позже член правления клуба намекнул, что на увольнение тренера повлиял и конфликт с болельщиками. Фанаты изначально протестовали против назначения Григоряна на пост главного тренера, ведь в 2014 году он добровольно покинул клуб ради большей зарплаты.



«Луч» — это не площадка, где сбитый лётчик мог бы пересидеть сезончик, прежде чем уехать в более «статусную» команду», — говорилось в заявлении болельщиков. Тренера начали оскорблять на каждой игру, ему также поступали звонки и сообщения с угрозами расправы. Ну а самый известный случай — брошенный в Григоряна петух. Официально отставка была с формулировкой — «ожидание других результатов».



«Сейчас получается, что меня слили, как будто в унитаз. Непонятно, для чего вообще приглашали. Я возмущен этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости. Но больше всего мне хочется сейчас помолчать», — заявил Александр Григорян после отставки.