«Зенит» проиграл без Семака. В РПЛ может смениться лидер

Лидер РПЛ «Зенит» потерпел первое поражение в 7-м туре РПЛ.

* Перед матчем «Уфа» – «Зенит» башкирский клуб продал петербургскому Данилу Кругового. Впрочем, чемпионы России тут же отдали своего воспитанника уфимцам в аренду до конца сезона. 21-летний защитник сегодня не мог выйти на поле «Нефтяника», поскольку продолжает набирать форму после травмы, кроме того, «Уфа» по договору должна была заплатить «Зениту» крупную сумму, если бы Круговой сыграл против сине-бело-голубых.

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* В отсутствие травмированных Малкома и Себастьяна Дриусси главный тренер «Зенита» Сергей Семак повторил стартовый состав, выходивший на матч с «Ахматом». Кстати, самого дисквалифицированного Семака заменил его помощник Игорь Симутенков. В основе «Уфы» неожиданно не оказалось Сильвестра Игбуна, сделавшего дубль в игре с «Ростовом». По слухам, нигерийский форвард всё-таки близок к уходу из уфимского клуба, а один из вариантов продолжения карьеры – ЦСКА.

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* В середине первого тайма «Уфа» лишились ещё и Андрея Козлова, появившегося вместо Игбуна. Форвард получил повреждение в борьбе за мяч с Игорем Смольниковым. Похоже, этот эпизод наложился на недовольство Вадимом Евсеевым действиями Козлова. В результате главный тренер «Уфы» поднял со скамейки словенца Ловре Бизяка, который за предыдущие шесть туров сыграл лишь полчаса.



* Поначалу «Зениту» очень тяжело давались выход из обороны и подходы к штрафной «Уфы». От фланговых игроков недоставало остроты, а в центре хозяева вынуждали гостей выводить мяч через Вильмара Барриоса, который не очень силён в игре в пас. Штаб «Зенита» старался что-то изменить, чтобы улучшить движение мяча. Поменялись позициями Александр Ерохин и Эмилиано Ригони. А самый опасной фигурой у чемпионов России, как ни странно, стал Магомед Оздоев. Центрхав сам мог забить, а также сделал с разных флангов два острых кросса, которые завершились бы голами, если Артём Дзюба и Ригони были точнее.



* Уфимцы создавали опасные моменты за счёт хитрого движения от Николая Гиоргобиани, а также эффективного прессинга на чужой половине поля по ситуации. Так команда Евсеева провоцировала «обрезы» от Бранислава Ивановича, Ярослава Ракицкого и Барриоса. В последнем случае перед перерывом «Зенит» спас Андрей Лунёв, совершивший блестящий сейв после удара Данилы Емельянова. Как тут не вспомнить, что именно в Уфе Лунёв сделал себе имя в РПЛ? Первый тайм хозяева не проиграли по ударам в створ – 2:2 (всего – 3:8).

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* Во втором тайме «Зенит» стал действовать быстрее, возрос темп игры. Уфимцы хоть и уставали, стремились при первой возможности отвечать контрвыпадами. Чемпиона подводила спешка или плохие открывания игроков группы атаки, поэтому было много невынужденного брака. Напряжение у ворот Александра Беленова возникало, прежде всего, при «стандартах».



* Команда Евсеева выстояла и в самый тяжёлый для себя момент огрызнулась контратакой, которая завершилась голом Даниила Фомина! В этом эпизоде «Уфе», пожалуй, чуть-чуть повезло, поскольку передача от Бизяка шла не Фомину, но хорошо оснащённый технически воспитанник «Краснодара» сумел подработать мяч и послать его в сетку ворот Лунёва.

* «Зенит» при Семаке знает, как додавить соперника в концовке. Волевых побед или ничьих было много. Однако уфимцы справились со всеми навесами, прострелами и забросами, а ничего нестандартного гости в общем-то не предложили. Сине-бело-голубые ушли с поля без гола второй тур подряд. Правда, в компенсированное время Оздоев послал мяч в сетку ворот Беленова, однако судья зафиксировал фол со стороны Сердара Азмуна на вратаре. «Уфа» выиграла второй тайм по ударам в створ – 3:2 (всего – 5:14) и впервые в своей истории победила «Зенит», а чемпион потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате.

РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица



* С тех пор, как Семак возглавил «Зенит», петербургская команда всегда либо была единоличным лидером, либо делила с кем-то первое место по набранным очкам. Но теперь в случае победы одной из команд в матче «Краснодар» – «Локомотив» сине-бело-голубые окажутся на «чистой» второй позиции. По иронии судьбы, Семак может лишиться лидерства в Уфе, где сделал себе имя как тренер на уровне РПЛ.

РПЛ-2019/2020. Календарь игр

