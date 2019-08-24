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«МЮ» — «Кристал Пэлас» — 1:2, видео, голы, незабитый пенальти

«МЮ» — «Кристал Пэлас» — 1:2, видео, голы
«Чемпионат»
«МЮ» сравнял счёт на 89-й и проиграл. Драма на «Олд Траффорд»!
На месте Айю мог быть Фёдор Чалов…
Футбол / Англия 0

В благословенную эпоху Алекса Фергюсона концовки матчей не зря считались «временем „МЮ“. „Красные дьяволы“, как никто другой в АПЛ, умели терпеть и дожимать обессиленного противника. В третьем туре нынешнего сезона манкунианцы вспомнили об этой своей прежней особенности, сравняв счёт за минуту до конца основного времени. Вот только „Кристал Пэлас“ оказался ещё более настойчивым и удачливым: парни Роя Ходжсона выдрали (по-другому не скажешь) три очка на „Олд Траффорд“ на третьей компенсированной минуте — 1:2.

Полюбуйтесь сами, как это было. Не матч — огонь! Интересно, с какими чувствами его смотрел (наверняка же смотрел!) Фёдор Чалов, чей переход в «Кристал Пэлас» этим летом сорвался буквально в последний момент…

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