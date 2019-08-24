Сафонов подарил гол «Локомотиву». Шапи выручил «Краснодар»

* «Краснодар» в Греции не только потерпел поражение, которое фактически лишило команду Мурада Мусаева шансов на попадание в групповой этап Лиги чемпионов, но и потерял самого дорогого новичка в своей истории – Реми Кабелла. Когда стало известно, что полузащитник выбыл как минимум на полгода, гендиректор клуба Владимир Хашиг обратился к болельщикам с официальным заявлением. В частности, он сказал про селекцию и ставку на собственных воспитанников: «В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них ещё рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора. Есть возможности для усиления состава, но мы немногое можем сделать из-за правил финансового фэйр-плей».

* Действительно, в стартовый состав «быков» на матч с «Локомотивом» попали сразу четыре воспитанника клуба – Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев. Всего же в рамках ротации Мусаев сделал пять изменений в основе. Помимо Кабелла отсутствовали Кристиан Рамирес, Руслан Камболов, Юнес Намли и Маркус Берг. У «Локомотива» неожиданно оказался на скамейке запасных Алексей Миранчук – полузащитник чуть-чуть приболел.

РПЛ-2019/2020. Календарь игр



* Игра началась с чудовищной ошибки Сафонова. Молодой голкипер «Краснодара», видимо, не совсем отошёл от четырёх голов в Греции, кроме того, он вообще не всегда уверенно действует при дальних ударах. Матвей должен был ловить мяч после удара Гжегожа Крыховяка, но пропустил сквозь руки. Что ж, Сафонову нужно пройти через такие ляпы, прежде чем стать большим вратарём. Возможно, против «быков» в этой атаке сыграло и отсутствие на поле настоящего «опорника». Неужели купленный летом в Португалии за 3 млн евро Кайо настолько слаб, что не готов подменить Камболова?

* Без Алексея Миранчука главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выбрал, на первый взгляд, осторожную схему с пятью защитниками. Однако первые минуты гости провели довольно агрессивно, разрушая прессингом все попытки «Краснодара» нормально выйти из обороны через пас. Когда же москвичи добились своей цели – вышли вперёд, сели глубже назад и стали ждать возможности использовать на контрвыпадах свободное пространство в обороне «быков». У ворот Сафонова были опасные моменты, а сам голкипер продолжал нервничать, пару раз выбил мяч в аут.

* Первый тайм по ударам остался за «Локомотивом» – 8:6 (в створ – 3:2). А вот по счёту получилась ничья. Акцент «Краснодара» на левофланговую связку Стоцкий – Вандерсон, в конце концов, принёс плоды перед перерывом. Эти двое хорошо разыграли мяч, а Сулейманов забил. Причём головой! Безусловно, Сёмин на разборе игры не похвалит «бровочников» команды Дмитрия Живоглядова и Брайна Идову за их действия в данном эпизоде, поскольку оба просто потеряли своих оппонентов.

* Во втором тайме игра стала раскрываться. Конечно же, футболисты уставали, особенно те из краснодарцев, кто оставил в середине недели массу сил в Греции, но чувствовалось, что каждый из соперников хочет выиграть. Победа выводила и «быков», и «железнодорожников» на первое место. Во втором тайме владение оставалось примерно 60% на 40% в пользу хозяев, так что москвичи чаще вылетали в контратаки. Тем не менее команда Мусаева не допускала такой авантюры, как в матче с «Олимпиакосом», когда желание забить лишило команду баланса на поле.

* Одной из интриг этого матча было возвращение в Краснодар Фёдора Смолова. Нападающий «Локомотива» проделал огромный объём работы, часто брал игру на себя, стремился бить или обыгрывать, когда ситуация, по его мнению, располагала к этому. Однако не всегда решения Фёдора казались правильными. Смолов пробил по воротам пять раз, вот только точности ему недоставало. Успешных обыгрышей и ключевых передач в его статистике тоже не будет. За 10 минут до финального свистка его заменил новичок Лука Джорджевич.

* В концовке поддавил «Краснодар»: хозяева не «просели» благодаря поддержке переполненных трибун и эмоциям. Второй тайм «быки» даже выиграли по ударам – 12:7 (в створ – 2:1). Лидером показал себя Сулейманов, а вот Игнатьев, пожалуй, не доказал, что готов на сегодняшний день приносить больше пользы, нежели критикуемый всеми Маркус Берг. Ни свой воспитанник, ни швед не смогли переиграть тройку центральных защитников «Локомотива». Сыграв вничью, команды Мусаева и Сёмин догнали по очкам «Зенит».

РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица

