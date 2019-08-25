4500 красно-белых шарфов на церковной службе. Так болеют в Германии

Болельщики «Кёльна» помолились в соборе перед первым домашним матчем сезона. В акции приняло участие более 4 тыс. человек. Очевидно, фанаты молились за успешный сезон их любимой команды. Это далеко не первый случай, впервые задумка была осуществлена ещё в 2014 году. «Это традиция – в начале сезона просить бога о проведении честных спортивных соревнований и спокойствии в случае поражений», — заявляет представитель архиепархии Роберт Кляйн.

Результаты «Кёльна»

По итогам сезона-2018/19 «Кёльн» вернулся в Бундеслигу, но старания и молитвы фанатов пока не приносят положительных результатов. До этой акции болельщиков «Кёльна» команда проиграла «Вольфсбургу» в гостях со счётом 1:2. Во втором туре Бундеслиги, уже после молитв в соборе, «Кёльн» потерпел домашнее поражение от «Боруссии». Причём долгое время команда вела в счёте — 1:0, а в концовке пропустила три мяча. Финальный результат — 1:3. Матч третьего тура «Кёльн» проведёт на выезде, где сыграет с «Фрайбургом». Может быть, тогда молитвы начнут действовать.

Религия в футболе

Случай с «Кёльном», когда религия тесно соприкасается с футболом, не единичный. Так, например, фанаты «Спартака» просили построить православный храм на территории «Открытие Арены», где могли бы проходить торжественные молебны и заупокойные литии обо всех ушедших футболистах «Спартака».

В Гамбурге существует кладбище для болельщиков одноимённой команды. А один фанат «Боруссии» добился того, чтобы на могиле его отца была высечена эмблема клуба.



Поклонники таланта Диего Марадоны в 1988 году основали в городе Росарио Марадонианскую церковь, в которой, чтобы пройти обряд посвящения, необходимо забить гол рукой. Одна из заповедей этой церкви такова: «Проповедуй имя Диего Марадона по всему миру». Кстати, первым годом летоисчисления в этой религии является 1960 год, когда Марадона родился.



Греческий священник же поплатился за свою любовь к футболу. Отец Христос, или, как его называли, «поп-ПАОК», постоянно участвовал в различных фанатских мероприятиях. На одном из видео священник размахивал петардой под восторженные кричалки фанатов. Элладская православная церковь отстранила отца Христоса от службы за неподобающее поведение.