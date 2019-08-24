Соперник команды Слуцкого промахнулся по пустым воротам. Это было смешно!

«Витесс» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений со старта чемпионата Нидерландов до четырёх матчей и по-прежнему находится в группе лидеров. Впрочем, гостевой матч с «Хераклесом» получился тяжёлым для жёлто-чёрных, несмотря на то, что соперник относится к аутсайдерам Эредивизии. Команда из Арнема завершила матч с минимальным преимуществом по владению мячом (53% на 47%) и ударам по воротам – 9:7 (в створ – 4:2), потеряла два очка.

«Хераклес» должен был открывать счёт в начале второго тайма, когда партнёры вывели бразильца Мауро Жуниора на пустые ворота, однако десятый номер хозяев показал совсем не бразильскую технику. Возможно, это промах сезона в Эредивизии:

Вскоре «Витесс» вышел вперёд. Команда Слуцкого забила достаточно простой гол. После выноса от вратаря и скидки мяч попал к набравшему скорость Максу Кларку, а тот вырезал точный кросс с левого фланга. Нападающий Брайан Линссен здорово сыграл на опережение.



Чуть более десяти минут не хватило гостям, чтобы одержать третью победу в чемпионате. «Витесс» пропустил, возможно, из-за ошибки судьи. Нападающий «Хераклеса» Сирил Дессерс подтолкнул Данило Дуки в борьбе мяч. Защитник жёлто-чёрных упал, а Дессерс выскочил один на один с голкипером и послал мяч в сетку.

Слуцкий отжигает в «Инстаграме». Теперь специально сфоткался в «Макдоналдсе» Жена Березуцкого посчитала, что это слишком наигранно.

Всю игру в составе «Витесса» провёл российский правый защитник Вячеслав Караваев. Напомним, несколько дней назад кандидат в сборную России дал интервью для «Чемпионата», в котором прокомментировал информацию о возможном переходе в «Зените»:



«Мои слова про трансфер: «Никогда не говори никогда», — которые разошлись в прессе, вообще никак не относились к «Зениту». Меня журналист просто спросил о трансфере. Речи о «Зените» в беседе не было. Но так сложилось, что именно в тот день появился слух про петербургский клуб. Со мной никто не контактировал, спокойно готовлюсь к следующим играм «Витесса». Вполне могу остаться. Приоритет — Европа? Надо смотреть по задачам команды. Играть в Лиге чемпионов для футболиста – тоже важно. Хочется продолжать в Европе, прогрессировать. Я уже говорил, что мне нравится Бундеслига, но надо смотреть и думать, зависит от команды. От России нельзя тоже отказываться, потому что это возможность играть в Лиге чемпионов, но сейчас есть желание продолжать пробовать силы в Европе».

«Зенит» на меня не выходил. Хочу продолжать в Европе». Эксклюзив с Караваевым О голе в ворота «Зволле», успешном старте «Витесса», шутках Слуцкого и собственном будущем.

За игру с «Хераклесом» Караваев заработал от статистического сайта Whoscored.com достаточно хорошую оценку – 6,96 балла. Это шестой результат в команде. На счету Вячеслава четыре отбора, три выноса мяча, один заблокированный удар и одна ключевая передача.