Эмери проиграл топ-матч заслуженно. Его команда показала трусливый футбол

Эмери в важных матчах часто перестраховывается и выбирает трусливый план, за который сильный соперник его наказывает. Так было в «ПСЖ», так было в прошлом сезоне в «Арсенале», так вышло и во вчерашнем матче против «Ливерпуля».

«Арсенал» держался целую сорок одну минуту до того, как пропустить гол. «Ливерпуль» забил первый мяч с углового, второй – с пенальти. Почему же идет речь о разносе? Звучит так, будто «Арсеналу» не повезло.

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На деле же «Арсенал» проиграл абсолютно заслуженно – команда показывала трусливый футбол, причем Эмери выбрал совершенно неподходящую тактику. В схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите любым игрокам нельзя играть максимально пассивно, проделывать небольшой объем работы и не понимать, как действовать в том или ином эпизоде – тебя тут же накажут. «Ливерпуль» наказал не сразу, но по полной и по делу.

На примере – эпизод с 50-й секунды матча. «Ливерпуль» ввёл мяч из аута передачей назад, но «Арсенал» даже не думал о начале давления. Мяч вернулся к Тренту; он четыре (4!!!) секунды тащил мяч по флангу абсолютно без давления, а затем отдал передачу Фирмино между линий. Обычно крайних защитников соперника на фланге с мячом в «4-4-2 ромб» накрывают центральные полузащитники, но Уиллок был занят непонятно чем.

Подобная ситуация на первой минуте игры говорила о многом. Например, о том, что «Арсенал» не намерен был прессинговать. Или о том, что «Арсенал» не планировал оказывать никакого давления. Или о том, что некоторые игроки «Арсенала» слабо понимали свои роли. Или о том, что «Арсенал» обязан был проиграть этот матч в девяти случаях из десяти.

Другой пример из продолжения предыдущего эпизода. Хендерсон накрыл Себальоса сзади и отобрал мяч. Трент легко отдал пас на Фирмино (Джака сзади накрывать не планировал); через две передачи Робертсон получил мяч на фланге и легко протащил его по полю вплоть до чужой штрафной.

При переводе соперником мяча на противоположный фланг крайний защитник команды, использующей схему «4-4-2 ромб», как правило, должен выдвигаться на игрока на противоположном фланге; полузащитник и/или опорник должны опускаться на подстраховку. Но Мейтланд-Найлз не собирался встречать Робертсона, а Гендузи явно не успевал к шотландцу. Итог – Робертсон свободно прострелил в штрафную «Арсенала», а Фирмино ворвался через разрыв между Луизом и Монреалем и совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча.

Похожая на предыдущие эпизоды ситуация – Трент бросил аут на Матипа с чужой половины поля, но Обамеянг лишь обозначил давление. Перевод на свободного Робертсона, шотландец снова далеко продвинул мяч. В этом случае Гендузи все-таки накрыл Робертсона на фланге на границе финальной трети поля, но Мане почему-то остался без контроля (этим могли заняться Джака и Мейтленд-Найлз). А затем и Фабиньо оказался полностью свободен, хотя одна из фишек схемы «4-4-2 ромб» – это возможность привязать «десятку» (Себальоса) к опорнику соперника и не дать тому пространства.

Фабиньо перевел мяч на Салаха в полуфланг. «Арсенал» вообще не успел перестроиться. Монреаль остался в полупозиции, так как не контролировал ни рывок Хендерсона, ни пас Салаха, ни даже движение Трента, а Уиллок вообще опоздал и не смог ни закрыть дыру между Монреалем и Луизом, ни накрыть Салаха. Опорника (Джака) в эпизоде уже не было. Луиз же не сыграл по Хендерсону, хотя должен был, и тот скинул мяч Фирмино в центр штрафной.

Уже на пятой минуте Матип начал двигать мяч на рывках в чужую треть, утягивая за собой Обамеянга и оставляя «Арсеналу» лишь одного нападающего впереди. Причем, Обороняясь в десять человек за линией мяча, «канониры» все равно умудрялись располагаться не очень удачно.

В эпизоде с седьмой минуты «Арсенал» открыл уникальное достижение: обороняясь в низком блоке, команда все равно умудрилась получить 4v4 в последней линии обороны против трех нападающих и Трента. К этому привели и задержка Гендузи на фланге, и недостаточно плотная игра Себальоса по Фабиньо, и Джака, который почему-то не пошёл за Хендерсоном и вообще ничего не делал в эпизоде, и слишком пассивная игра Уиллока.

«Арсенал» повторял одни и те же ошибки из эпизода в эпизод. Вот момент с 19-й минуты – Гендузи опять не вернулся с фланга, а Себальос и не планировал накрывать Фабиньо, беспокоясь о рывке Трента. «Ливерпуль» спокойно вдавил «канониров» в штрафную.

Иногда Пепе и Обамеянг одновременно опускались ниже центрального круга – в таких ситуациях «Арсеналу» было вообще некем контратаковать. Ставки на контрвыпады у Эмери не сработали: трусливый план привел к тому, что, даже если «канониры» получали возможность контратаковать, один нападающий должен был обвести двух-трех игроков «Ливерпуля» (в том числе и Ван Дейка), чтобы дойти до ворот Адриана. Итог закономерен: «Арсенал» практически ничего не создал из контратак. Исключение – выход Пепе один на один, но эта контратака случилась после углового и развилась из-за Хендерсона, который махнул мимо мяча.

Конечно, какое-то время низкий блок обязан работать против позиционных атак «Ливерпуля». В конце концов, играть против глубокой обороны не так просто в принципе, да и футбол Клоппа не так эффективен против «автобусов», хоть и успешно двигается в этом направлении уже второй сезон. Против «Арсенала» «Ливерпуль» часто действовал недостаточно эффективно, не очень грамотно занимая зоны и принимая странные решения.

На примере выше Трент мог бы подключиться в ширину (первая зона) и либо получить свободу, либо дать ее Хендерсону. Вейналдум мог подключиться выше в полуфланг (вторая зона), пользуясь отсутствием в ней Гендузи, который опять непонятно чем был занят. Салах же мог попытаться найти еще какие-то более эффективные варианты развития атаки, но он решил ударить, видимо, памятуя о шедевре в ворота «Челси».

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Так или иначе, если команда постоянно находится в глубокой обороне, это значительно уменьшает её шансы забить, и увеличивает шансы пропустить, особенно если низкий блок еще и низкого качества. Как минимум, находясь в низком блоке всю игру, соперник, скорее всего, зарабатывает больше стандартов – а «Ливерпуль» в них силен. Во-вторых, увеличивается риск ошибки. Учитывая, что выбранная на игру схема оказалась неудачной, а игроки «Арсенала» ошибались почти в каждом эпизоде при выборе позиции, победа команды Клоппа стала неминуемой.

Посмотрите на эпизод, после которого был назначен пенальти. После перерыва прошло всего две минуты, но «Арсенал» снова взялся за старое: ни Монреаль, ни Уиллок не оказали давления на Трента и оказались в позиции, в которой они бесполезны; Джака не контролировал опорную; ни Сократис, ни Луиз не вышли на Фирмино; Луиз упустил Салаха и сфолил на нем. Бонусом — позиция Гендузи, который снова вне эпизода. Ошибки, которые «Арсенал» совершал весь матч, привели и к этому пенальти, и к голевому угловому, и к позорному поражению в целом.

При этом выбирать схему «4-4-2 ромб» – не обязательно ошибочное решение против «Ливерпуля». Если играть интенсивно и агрессивно, грамотно оказывая давление на игроков Клоппа, можно вполне спокойно играть и с этой схемой. Так, например, Сульшер начинал игру против «Ливерпуля» в прошлом сезоне – в том матче даже Погба знал, в каких ситуациях ему нужно выдвигаться на крайнего защитника, а в каких он должен страховать своего партнера. Когда Сульшер понял, что его команда больше не действует так агрессивно и интенсивно, как в начале, он перестроился на другую схему и откатился в глухую оборону, которую «Ливерпуль» не смог вскрыть (впрочем, «Юнайтед» и сам ничего не создал).

Вы представляете, насколько плохи должны быть дела в команде, чтобы в пример ей ставили «Манчестер Юнайтед» последних лет?

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