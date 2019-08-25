Чемпионат Италии начался стыдно. Так судить нельзя

В новом сезоне Серии А есть что-то особенное. И дело не только в новом проекте «Ювентуса». Впервые «Наполи» не продал ни одного из лидеров, а наоборот – получил пару новых сильных игроков. Манолас и Лосано должны помочь сократить разницу в классе между неаполитанцами и «Ювентусом», который остаётся явным фаворитом. Интересные изменения в «Интере»: Антонио Конте – тренер, с приходом которого команда сразу получает солидное прибавление по очкам за сезон. Тем более что «Интер» много тратит и (редкий случай) покупает игроков в соответствии с концепцией игры. Тренерское противостояние Сарри, Конте и Анчелотти тоже интригует. Рибери в «Фиорентине» — локальная, но тоже классная история. В общем, ожидания от сезона большие. Тем более странно было наблюдать за матчем «Фиорентины» и «Наполи».

Что случилось?

Если коротко – арбитр Давиде Масса разглядел нарушение и поставил пенальти в ворота «Фиорентины» вот здесь.

Но не увидел нарушения вот здесь.

В первом случае Мертенс споткнулся о воздух, причём на повторе это выглядит так же неубедительно, как во время игры. Нельзя исключать даже версию с привидением. Что можно исключить, так это фол со стороны игрока «Фиорентины» Кастровилли. Но вместо жёлтой за симуляцию Мертенс заработал пенальти. Во втором случае Хюсай повалил Рибери, допустив сразу два нарушения правил: он тянул его за руку и одновременно ударил сзади под бедро. Вопрос был только в том, пенальти это или штрафной – нарушение случилось почти на линии. Но нет сомнений, что это нарушение, причём на жёлтую. Жёлтую карточку Масса действительно показал: Франку Рибери. За протесты после этого эпизода.

Масса выбрал неплохой способ объяснить легенде «Баварии», куда он попал. В провинцию. Но вряд ли именно это было его целью. Скорее, речь идёт об обычной для Серии А ситуации: клубы ведут какие-то мутные дела и дают повод для подозрений в давлении на судей, а судьи одновременно с этим принимают необъяснимые решения, причём ошибаются в одну сторону. Именно этим Серия А раздражала многих нейтральных болельщиков даже в лучшие годы, а когда лига пришла в упадок, это стало слишком похоже на пошлые страсти в провинциальном театре. Только вот, если кто-то забыл, для этого теперь есть VAR. А теперь вопрос: почему VAR не вмешался в обоих случаях?

Отсутствие VAR необъяснимо

По правилам, не судья должен каждый раз требовать просмотр эпизода: его помощник сам должен предупредить, когда лучше воспользоваться видеоповтором. Поэтому, в теории, странные решения Массы не должны были повлиять на ход игры: он мог пытаться судить как хочется, но с неизбежным вмешательством VAR в каждый спорный эпизод (по крайней мере, в случаях с пенальти). Этого не случилось, и это самая странная часть истории.

В Gazzetta Dello Sport вышел редакционный материал, посвящённый подробному разбору судейских решений. Первый эпизод – жёлтая карточка за симуляцию. Второй эпизод – пенальти, так как нарушение на Рибери случилось на линии штрафной. Кстати, был разобран ещё один спорный эпизод, с пенальти в воротам «Наполи» за игру рукой. Решение арбитра признано верным: сейчас правила игры рукой ужесточились, их можно считаться спорными (помните гол «Сити» в воротам «Тоттенхэма»?), но они такие, какие есть. По крайней мере, там Масса воспользовался помощью видеоповторов. У редакции ведущей спортивной газеты Италии нет ответа на главный вопрос: почему не был задействован VAR в других эпизодах?

Меньшая из проблем (но всё равно важная) в том, что судья убил отличный матч. «Фиорентина» и «Наполи» начали играть так, как будто эти команды представляют АПЛ 15-летней давности. Без центра поля, с атаками от ворот до ворот и огромным количеством ударов. Только во втором тайме Анчелотти наладил позиционную оборону, и у «Фиорентины» перестали регулярно проходить атаки через центр. Быстрое движение мяча, классный гол того же Мертенса, два голевых паса Инсинье – в игре было на что посмотреть. (ВИДЕО) Но это отошло на второй план.

Главное же опасение касается в целом чемпионата. Если это только начало, чего ждать дальше? Пока медиа разбирают судейские решения (с одинаковыми итогами), а болельщики уничтожают Массу в соцсетях, Федерация футбола молчит. Неплохой реакцией была бы дисквалификация Мертенса – пусть даже и запоздалая. По крайней мере, это вернуло бы понимание того, как всё устроено. Да, случилась ошибка, но она исправлена. Если этого не произойдёт, то можно понять слова Монтеллы, который после матча говорил: «Я просто не понимаю принципов, по которым нас судят. Мне может кто-то объяснить? Почему видеопомощник не используется?».

Это ключевой вопрос. Можно критиковать правила: например, правило игры рукой. Оно многим кажется слишком жёстким. Можно даже ошибаться в трактовке правил, и даже с VAR. Это человеческий фактор, технологии должны свести количество ошибок к минимуму, а не к нулю. Но в первую очередь, нужна ясность в самих правилах. Если есть четыре типа игровых эпизодов, в которых применяются видеоповторы, то почему они они применятся избирательно? Вот где абсурд. Если избирательно применять одно правило, то есть искушение начать избирательно применять и другие.

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