Победа имени Фернандеса. Марио забил решающий гол и сделал сейв в воротах!

ЦСКА реабилитировался за неудачу в дерби, разгромив «Ахмат».

* После поражения от «Спартака» в дерби главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сделал лишь одно изменение в основе, да и то вынужденное. Травмированного Дмитрия Ефремова заменил Яка Бийол.

Вернувшийся в середине недели в общую группу полузащитник Арнор Сигурдссон в заявку красно-синих не попал: исландец продолжает восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба.

ЦСКА: Ефремову диагностирована травма «крестов» после матча со «Спартаком»

* У «Ахмата» помимо дисквалифицированного за удаление в матче с «Зенитом» капитана Ризвана Уциева не сыграл Денис Глушаков. Экс-спартаковец испытывает дискомфорт в задней поверхности бедра. Впервые в стартовом составе команды из Грозного появился 19-летний полузащитник Лечи Садулаев, который ранее лишь дважды выходил на замену.

ЦСКА: Ефремову диагностирована травма «крестов» после матча со «Спартаком»

* Среди болельщиков «армейцев» на трибунах «ВЭБ Арены» была семья русского бразильца Марио Фернандеса. А первый символический удар по мячу нанесла Юлия Перхун – вдова голкипера ЦСКА Сергея Перхуна, ушедшего из жизни 28 августа 2001 года в результате трагедии на футбольном поле.

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* Список травмированных игроков ЦСКА уже на 15-й минуте пополнил Кирилл Набабкин. Защитник получил повреждение икроножной мышцы и вынужден был покинуть поле. В запасе у «армейцев» находился всего один более-менее опытный игрок обороны – Звонимир Шарлия, его Гончаренко и поднял со скамейки.

* Красно-синие мощно начали игру и выдали хороший отрезок перед перерывом. Как обычно акцент в своих атаках ЦСКА делал на правый фланг Фернандеса. Кроме того, по замыслу Гончаренко давления на тройку центральных защитников «Ахмата» должен был добавить крепкий Бийол. Но гости оборонялись глубоко и плотно, поэтому их голкипер Виталий Гудиев имел минимум работы за исключением сейва после удара Николы Влашича. Тем не менее на 43-й минуте Фернандес забил с передачи Бийола. Правда, голевая атака родилась на левом краю, где ловко и нестандартно сыграл Константин Кучаев.

* Команда Рашида Рахимова в атаке действовала спонтанно. Расчёт, прежде всего, делался на индивидуальное мастерство Олега Иванова и скорость Бернарда Бериши. ЦСКА оказался к этому голов. В первом тайме гости вообще ни разу не пробили по воротам Игоря Акинфеева (удары – 9:0, в створ – 4:0). Более того, работай на матче система VAR, «Ахмат» мог бы получить пенальти в свои ворота за фол Антона Швеца.

* Во втором тайме «Ахмат» постарался забрать мяч себе и смелее атаковать. «Армейцам» стали создавать проблемы открывания Бериши в зонах, за которые отвечали Хёрдур Магнуссон и Кучаев. Так грозненцы организовали два момента. Самый опасный из них не завершился голом только благодаря Фернандесу – автор гола вынес мяч из пустых ворот! Кроме того, у судьи ещё раз было основание указать на «точку»: Игорь Дивеев, пытаясь сыграть в отборе, попал по ноге Одисе Роши.

* Ещё один связанный с судейством эпизод, который будут обсуждать – назначение углового в пользу ЦСКА перед вторым голом. По мнению тренерского штаба «Ахмата», арбитрам следовало зафиксировать офсайд, а не назначать «стандарт». Иван Обляков здорово подал, а Чалов выиграл борьбу на опережение. Лучший бомбардир прошлого сезона забил свой третий гол в новом сезоне.

* Получив свободное пространство для контрвыпадов, команда Гончаренко очень эффективно воспользовалась им. В эпизоде с третьим голом игроки группы атаки «армейцев» запутали защитников «Ахмата» хитрыми перемещениями, а Чалов опять сыграл на топовом уровне. Нападающий сумел открыться так, чтобы избежать офсайда, после чего не пожадничал – выкатил мяч под удар Влашичу.

* ЦСКА выиграл по ударам и второй тайм – 9:5 (в створ – 3:1). После третьего пропущенного мяча гости играли уже без эмоций, понимая, что этот матч не спасти. «Армейцы» были ближе к четвёртому голу, в частности, Чалов попал в штангу, завершая красивую комбинацию. Команда Гончаренко всего на очко отстаёт от лидеров чемпионата – «Краснодара», «Локомотива» и «Зенита».