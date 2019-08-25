У «Спартака» есть характер и крутые новички! Ларссон и Тиль – герои нового матча

Праздничное начало

Игра в Самаре началась с приятных моментов: организаторы матча и болельщики чествовали экс-полузащитника «Спартака» и «Крыльев» Александра Самедова, а также главного действующего снайпера РПЛ Александра Соболева. Первый получил овации от всего стадиона и баннер от фанатского сектора «Спартака» со словами «В нашу историю ты вписан золотом», второй – награду от представителей Премьер-Лиги как лучший игрок чемпионата в июле.

Столь высокое звание Соболев в этой игре позже оправдает и подтвердит. «Спартак» с ним тоже справиться не смог.

Перемены от Кононова

Тяжёлый график с двумя играми в неделю и длительными перелётами рано или поздно должен был закончиться реформированием стартового состава красно-белых. В Самаре, чтобы не перегружать футболистов и обойтись без травм (а заодно поберечь силы перед «Брагой» и «Зенитом»), Кононов обошёлся тремя ключевыми перестановками. Отдых получили Ещенко, Гулиев и Бакаев, вместо них появились Рассказов, Умяров и Мирзов соответственно.



Тиль и Ларссон, не задействованные в отборе Лиги Европы, вышли с первых минут. Возможно, получил бы отдых и Шюррле, однако здесь у «Спартака» не было пространства для манёвра, поскольку единственный чистый нападающий Понсе отбывал последний матч дисквалификации.

Ранняя замена Комбарова

Матч нёс в себе дополнительную интригу под названием «Комбаров против бывшего клуба», но насладиться ей на долгосрочной основе было не суждено. Дмитрий успел отметиться ударом со штрафного с острого угла (в руки Максименко), обрезом в центре поля, приведшим к опасной атаке «Спартака», а после этого получил травму приводящей мышцы и отправился на замену. Это произошло уже на 15-й минуте – в остальные 75 с лишним «Крыльям» пришлось справляться без помощи опытного защитника.

Давление «Спартака»

«Крылья» отдали «Спартаку» мяч и послушно выстроились на своей половине поля, понадеявшись, видимо, что справятся с позиционным наступлением красно-белых, с которым у тех множество проблем. Однако план самарской команды на сто процентов не сработал: преимущество гостей вовсе не было стерильным, оно включало в себя множество ударов, в том числе и опасных.



Очень хороший момент получил Рассказов, направивший мяч в дальний угол с левой ноги после передачи Мирзова, но точности его удару не хватило. Далее по формуле «бил, бью и буду бить» вдруг начал играть Шюррле. Немец, привычно блуждавший по всему полю в формате «ложной девятки», в одиночку мог забить два-три гола до перерыва, но упорно транжирил возможности. Пятая его попытка в первом тайме завершилась попаданием в штангу, добиванием Мирзова и спасением Рыжикова.



«Крылья» при большой доле везения сумели свести вничью отрезок, в котором «Спартак» лидировал по владению (65 на 35 процентов) и ударам (11 на 1). А потом вдруг сами провели результативную атаку.

Кошмар Ларссона

Одним из главных неудачников первого тайма стал шведский форвард «Спартака». Из всех новичков красно-белых он чуть ли не единственный, кто не успел себя проявить до нынешнего тура. Но и в первом тайме в Самаре сын великого Хенрика если и отметился, то исключительно со знаком «минус». Он плохо исполнял стандарты, слишком часто терял мяч в перспективных атаках, слабо напрягал чужую оборону.



А потом Джордан ещё и набедокурил в обороне. В той самой голевой атаке «Крыльев» швед и Рассказов не сумели разобраться на фланге обороны у своей штрафной и своевременно передать друг другу футболистов, выступили в роли зрителей, допустили прострел в штрафную – а там уже великолепный Соболев опередил Джикию (Георгий также ощутимо виноват в голе) и Айртона и внёс мяч в сетку с нескольких метров.



Итого в первом тайме у «Спартака» лучшим стал Умяров. Все остальные, включая Шюррле и Тиля, играли ниже своего уровня. Хотя и того, что было, могло хватить, чтобы вести в счёте.

Реабилитация

Сразу после перерыва Ларссон исправился – в кои-то веки оказавшись внутри штрафной, а не в широкой позиции, он сориентировался после отскока и элегантным ударом погасил полыхающий пожар критики.



Но ничья «Спартак» не устраивала, поэтому вскоре Кононов выпустил спасать ситуацию Бакаева. Вернее, сразу двух Бакаевых – старший Зелимхан появился на 61-й минуте, младший Солтмурад, дебютировавший за главную команду, — на 86-й. Самый реальный шанс до отсчёта добавленного времени имел Шюррле – немец неплохо исполнил штрафной, мяч, казалось, влетел в ворота и обрадовал вскочившего со скамейки Кононова, а на деле выяснилось, что он предательски коснулся сетки с внешней стороны.



Чемпиону мира так и не удалось забить, несмотря на то что столь часто, как в Самаре, он наверняка в карьере ещё не бил. Восемь попыток!

Не везёт Шюррле – повезёт Тилю

Со «Спартаком» скучно не бывает – это аксиома. При счёте 1:1 на последних минутах команда чуть не проиграла. Два сумасшедших спасения после очень сложных ударов Канунникова и Мияйловича совершил Максименко. После них на миг показалось, что и ничья нормальный результат для красно-белых.



Но команда Кононова, оседлавшая волну уверенности, в компенсированное время провела-таки результативную атаку. Разогнал её Зелимхан Бакаев, а завершил чётким ударом великолепный Тиль. Всё-таки правду говорят, когда утверждают, что победы притягиваются к победам и наоборот.



Третий успех подряд в чемпионате позволил «Спартаку» догнать по очкам «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» и «Зенит». В чемпионате пятивластие.