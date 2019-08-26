Пока «армейцы» решают вопрос с трансфером Николая Комличенко, кандидат в сборную России продолжает забивать за «Младу Болеслав».

Комличенко сделал покер в Чехии. Какие ещё вопросы могут быть у ЦСКА?

Российский нападающий Николай Комличенко продолжает зажигать в Чехии. В 7-м туре чемпионата воспитанник «Краснодара» оформил покер в ворота «Динамо» (Ческе Будеёвице) и помог «Младе Болеслав» одержать волевую победу – 4:2. Теперь команда Комличенко занимает с 12 очками пятое место при игре в запасе, а по потерянным очкам – вторая.

Покер Комличенко принёс победу «Младе Болеслав» в чемпионате Чехии

Как Комличенко оформил покер?

Игра для «Млады Болеслав» складывалась тяжело: к 45-й минуте хозяева проигрывали – 0:2. Но тут на сцену вышел Комличенко, который ещё до перерыва оформил дубль и сравнял счёт. Первый гол нападающий забил находясь спиной к воротам: подправил мяч после подачи со штрафного.

В эпизоде со вторым голом кандидату в сборную России немного повезло. После кросса с левого фланга Николай плохо обработал мяч и потерял его, однако защитник «Динамо», стремясь сделать вынос, попал в партнёра. Мяч отскочил к Комличенко, который ловко обыграл соперника и поразил цель.

В начале второго тайма российский легионер «Млады Болеслав» забил со «второго этажа». Николай продавил защитников и точно пробил головой. Нападающий сотворил один из самых быстрых хет-триков в истории чешской лиги. Этим не ограничился и на 67-й минуте оформил покер мощнейшим ударом со штрафного примерно с 22 метров. Совершенно разные по исполнению голы!

Почему клубы РПЛ до сих пор его не купили?

В нынешнем сезоне у Комличенко уже семь голов в семи матчах чемпионата Чехии и Лиги Европы. В прошлом сезоне российский нападающий забил 29 мячей и сделал семь голевых передач. Выиграл гонку бомбардиров чешской лиги, установив рекорд результативности.

Комличенко побил рекорд чешской лиги. Больше него не забивал никто Наш парень.

Стреляющий почти без промаха снайпер, казалось бы, пригодится любой команде РПЛ. Особенно при лимите на легионеров. Тем не менее Николай по-прежнему играет за «Младу Болеслав». Летом нападающим интересовались «Локомотив» и «Спартак», вот только не договорились по условиям.

По словам председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, запросы стороны игрока находятся «вне разумных пределов». Гендиректор «Спартака» Томас Цорн в свою очередь так прокомментировал для канала «КраСава» в You Tube слухи о Комличенко:

«Мы его рассматривали. Активно не действовали, но рассматривали. Общались с Саламычем (Станиславом Черчесовым. – Прим. «Чемпионата»), его мнение спрашивали. Решили пока, что не будем брать. Я бы не сказал, что он слабый. Он сильный игрок, но к нам по стилю игры пока не вписывался».

«Спартак» интересуется Комличенко? Очень сомнительный трансфер К лучшему российскому снайперу минувшего сезона приковано повышенное внимание.

Какие варианты продолжения карьеры есть у Комличенко?

В августе руководство «Млады Болеслав» выступило на официальном сайте клуба с заявлением о ситуации с возможным переходом российского нападающего. Чехи подчеркнули, что знают об интересе к Комличенко со стороны нескольких европейских клубов и «Локомотива», однако не будут комментировать ход переговоров. Николай в этот момент готовился к матчам со «Стяуа» в Лиге Европы, но принял участие только в первой встрече. После этого пропустил полмесяца из-за повреждения.

В Европе Комличенко интересовались «Гент», ПАОК, «Бешикташ», «Фортуна» и «Аугсбург». Сам Николай признался в интервью, что мечтает сыграть за «Реал».

ЦСКА начал переговоры по трансферу Комличенко

Из российских клубов сейчас главный претендент на нападающего ЦСКА. «Чемпионат» ещё две недели назад сообщил о начале переговоров «армейцев» о трансфере Комличенко. По имеющейся информации, чешский клуб просит за своего бомбардира 2,5 млн евро. В ЦСКА пока не решили, стоит ли платить столько за новичка. До закрытия летнего трансферного окна в РПЛ осталась неделя.