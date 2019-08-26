По такой «Барселоне» скучали болельщики! Порвали «Бетис» даже без Месси

В последний год «Барселона» без Месси начинает хромать. А матч с «Бетисом» пропускал не только Лео, но и Суарес. Поэтому причины для опасений были: Гризманн в первом туре ничем особенным не запомнился, а вместе с ним играли запасной Рафинья и игрок молодёжки Карлес Перес. Для него это было всего третье появление в основной команде.
Матч начался трудно – с гола «Бетиса». Отличился Фекир, который играл бы за топ-клуб, если бы не две тяжёлые травмы. И почти до самого перерыва гости удерживали преимущество.
«Барселона» упустила пару моментов (Перес и Рафинья не использовали свои шансы), но на 41 минуте дожала соперников. Гризманн в касание замкнул сложный пас Роберто. В начале второго тайма Гризманн снова забил. Получилось еще красивее: издали точно под дальнюю штангу. В следующие 10 минут каталонцы разорвали «Бетис». Получилось всё: быстрый розыгрыш, проникающие пасы в штрафную и смелые обводки. Голы забили Альба и молодой Перес, причём он в этом отрезке имел и ещё один момент, но попал в сетку с внешней стороны.
Только когда счёт стал 4:1, «Барса» немного успокоилась. Продолжала владеть мячом, держала гостей на расстоянии. А когда вместо Бускетса вышел Видаль, он забил пятый гол. Получилось почти случайно: Гризманн тянулся за мячом и еле успел прострелить, но с небольшим рикошетом от защитника мяч вылетел точно на ногу Видалю. После этого хозяева уже совсем расслабились и пропустили необаятельный второй гол.
Итого, «Барселона» провела отличный матч, мощно прессинговала, имела массу моментов, игроки постоянно менялись местами – и всё это без Месси и Суареса. Они наблюдали за победой с трибун. Хотя, иногда занимались своими делами.
А Гризманн не только дважды забил и отдал голевой пас, но и много отрабатывал в прессинге. А на последние 15 минут на замену появился 16-летний Ансуман Фати и запомнился неплохой техникой. Вот по такой «Барсе» соскучились болельщики.
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