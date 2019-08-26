От первого до седьмого места РПЛ – одно очко. Такого в XXI веке ещё не было!

После семи туров в таблице РПЛ сложилась потрясающая ситуация. Сразу пять команд делят первое место: у «Краснодара», «Спартака», «Ростова», «Локомотива» и «Зенита» по 14 очков. Более того, в группе лидеров находятся и ЦСКА с «Арсеналом», отстающие от конкурентов всего на один балл.

Позади уже фактически четверть гонки за золото, а фаворит турнира пока так и не определился! Пусть результаты в еврокубках вынуждают болельщиков сомневаться в высоком уровне нашего чемпионата, конкуренция в России – на зависть любой лиге. Предсказуемых результатов нет в принципе.

«Зенит» без Дриусси: ноль голов, семь десятков навесов и прострелов Без Себа нападение команды смотрится немного грустно.

Случалось ли что-то подобное в российских чемпионатах в XXI веке? Чтобы ответить на этот вопрос, пришлось покопаться в архивах на официальном сайте РПЛ. Такой плотности наверху после пяти и более туров не было никогда, но что-то похожее отыскать можно.

ТАБЛИЦА РПЛ

В сезоне-2007 после 12-го тура у «Спартака», ЦСКА, «Москвы» и «Зенита» было по 20 очков, а замыкавшие пятёрку лидеров «Крылья Советов» уступали лишь на один балл. Первый круг и чемпионство в итоге выиграл «Зенит». Борьба петербургской команды со «Спартаком» получилась упорной, всё решилось на самом финише.

В сезоне-2011/12 после восьми туров группа лидеров тоже составляла пять команд. «Кубань», ЦСКА, «Зенит» и «Анжи» делили первое место с 15 очками, а преследовавший их «Локомотив» отставал на один балл. Потом «армейцы» начали отрываться от конкурентов, но в итоге красно-синих догнал «Зенит», который и выиграл переходный чемпионат, состоявший из 44 матчей.

В следующем чемпионата история почти повторилась. После шести туров таблицу возглавляли «Зенит» и «Терек», набравшие по 13 очков, а ещё три команды дышали им в спину: «Спартак», ЦСКА и «Рубин» отставали на один балл. Позже «Терек» даже ненадолго стал единоличным лидером, однако золото в результате досталось «армейцам».

Ещё несколько раз по ходу чемпионатов формировалась группа лидеров из пяти-семи команд, которых разделяли два очка. В сезоне-2001 после 13 туров таблицу возглавляли «Крылья Советов» (26 очков), а самарцев преследовали «Торпедо», «Спартак» (по 25), «Локомотив» и «Сокол» (по 24). В сезоне-2004 после 18 туров борьбу за чемпионство продолжали «Зенит» (36 очков), «Локомотив», «Торпедо» (по 35), «Крылья Советов» и ЦСКА (по 34).

В сезоне-2005 после 8-го тура единоличным лидером был «Спартак» (16 очков), но от красно-белых совсем чуть-чуть отставали ЦСКА, «Москва» (по 15), «Торпедо», «Зенит» и «Локомотив» (по 14). В сезоне-2006 после 14-го тура первое место делили ЦСКА, а также спартаковцы из Нальчика и Москвы (по 25 очков), за ними шли «Крылья Советов» (24), «Томь» и «Локомотив» (по 23). Наконец, в сезоне-2009 после 7-го тура всего два балла разделяли первую и седьмую команды. «Москва» и «Рубин» имели по 14 очков, ЦСКА и «Крылья Советов» – по 13, «Динамо», «Ростов» и «Зенит» – по 12.

Этот сезон РПЛ идеален для «Локомотива». В каждом матче куча переходов Бывший чемпион снова становится фаворитом.

В нынешнем чемпионате России всё самое интересное впереди. Сражение за трофей только начинается. Разве это не повод ценить РПЛ?