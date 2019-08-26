Соболев продолжает забивать в каждом матче. Как?

Казалось, что Соболев выпадет из гонки бомбардиров после пятого тура. Но это была ошибка.

Внезапно лидер бомбардирской гонки в Российской Премьер-Лиге нападающий не из «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» или хотя бы «Ростова», а форвард команды-аутсайдера, самарских «Крыльев». Александр Соболев уже настрелял шесть мячей за семь туров – больше, чем кто-либо. Попробуем разобраться в причинах этого.

Вкратце о Соболеве

Молодой форвард в первую очередь типичный таргетмен: мощный, ведущий много верховых единоборств после длинных передач, делающий скидки партнёрам в одно-два касания, ищущий мяч между линий и смещающийся в глубину и в полуфланги. Божович видел в Соболеве «столба», и именно поэтому Александр уехал в «Енисей» в аренду: конкурентом молодого игрока был Корниленко, который именно в этой роли смотрелся предпочтительнее.

Но Соболев обладает и другими навыками. За год он стал намного сильнее, например в выборе позиции для удара, в открываниях в штрафной, в рывках под разрезающую передачу и в завершении. Более того, Александр периодически показывал очень неплохие рывки с мячом и без него на длинные дистанции, а также демонстрировал дриблинг (вспомните матч, например, с ЦСКА). Сочетание этих качеств уже делает Соболева таргетменом с расширенным функционалом.

В России растёт молодой форвард, похожий на Дзюбу. «Зениту» стоит присмотреться Александр Соболев крут не столько дублем в ворота ЦСКА, сколько своим функционалом.

Соболеву везёт

Александр заметно прогрессировал за последний год, но первопричиной лидерства в гонке бомбардиров всё равно является так называемый оверперформинг: Соболев забил 6 реальных мячей при 2.32 ожидаемых (xG).

Для сравнения: Месси, один из самых стабильных мировых оверперформеров, за последние пять сезонов в Ла Лиге превышал свой xG максимум в 1,4 раза. Криштиану Роналду вообще последний раз значительно обгонял свой xG в сезоне-2014/15 – примерно в 1,2 раза. Соболев же забил в два с половиной раза больше, чем должен был.

Объяснение этому – дисперсия. Просто на старте сезона Соболеву слегка повезло в реализации, поэтому вместо двух-трёх голов он положил шесть. Это никак не умаляет заслуг Александра, но надо понимать, что Соболев не сможет и дальше обманывать систему настолько жёстко. Нападающий, очевидно, не перестанет забивать совсем, но результата «шесть голов в семи матчах» в этом сезоне он тоже больше не добьётся.

Соболев действительно спрогрессировал

Закроем тему с xG: в прошлом сезоне средний удар Соболева весил 0,08 xG, в этом – 0,13. Это довольно значительное прибавление в выборе позиции для удара: если первый результат недостаточно хорош для нападающего, то второй показатель уже близок к действительно качественному.

Соболев стал лучше двигаться в штрафной – частично благодаря этому его удары стали весить больше. Александр продемонстрировал это и в матче со «Спартаком», но действительно крутой гол в плане движения он забил в ворота «Локомотива», вынырнув из-за спины Крыховяка и сыграв на опережение.

Естественно, чтобы завершать такие моменты, необходимо обладать определённым мастерством и неплохой координацией — всё это Соболев прокачал за последний год.

Что творит Соболев! Теперь он забил в падении через себя В Самаре зафиксировано пять голов. Один из них – шедевр.

Также Александр, как я уже говорил, стал делать рывки в штрафную под разрезающие передачи. Только со «Спартаком» он сделал аж два таких рывка, умно пользуясь разрывом между Джикией и Айртоном. В первом случае (пример ниже) подвела жёсткая обработка, из-за которой мяч отлетел немного в сторону от ворот, во втором Айртон просто успел догнать нападающего; но, что самое важное, такие моменты у него появляются.

Соболев казался довольно интересным нападающим ещё в прошлом сезоне. Из Александра можно было слепить разнообразного форварда, но было опасение, что Божович превратит Соболева в унылого ролевика. Здорово, что этого не произошло (пока, по крайней мере).

В тексте использованы данные Understat и InStat.

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