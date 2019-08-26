«Дзюба — наш капитан и лучше, чем Чалов. Для нас». Черчесов объяснил выбор

Станислав Черчесов объявил список тех, кто вызван в сборную России на матчи с Шотландией и Казахстаном. Сразу после того, как РФС залил фамилии в Сеть, тренер объяснил свой выбор.

Лучшие бомбардиры РПЛ до сборной не доросли. Ни бывший, ни нынешний Что нужно знать о составе сборной России.

— Общий вопрос по составу — насколько вы удовлетворены теми игроками, которые у вас есть?

— Чемпионат стартовал, сыграны еврокубки. Мы анализируем тот состав, который у нас есть. Не надо забывать, что Шотландия и Казахстан — две разные команды. Надо брать игроков, которые будут соответствовать соперникам в тактическом плане.



— Как игры «молодёжки» повлияли на выбор состава?

— У молодёжной сборной официальные матчи. Поэтому принцип такой: если не планируем участие игрока в основном составе, значит, его не трогаем. То же касается и Чалова, и других игроков, которые проявляют себя в чемпионате. Но это не значит, что они хуже.

— Возможен ли спарринг с молодёжной сборной? Глядя на составы, есть ощущения, что сейчас она может дать бой основной.

— Бой они должны дать Сербии. Мы без боя обойдёмся. И у нас, и у них шестого числа игра, поэтому мы об этом даже не думали.



— Были ли у вас колебания по поводу состава главной сборной?

— У нас колебаний нет, есть чёткий анализ, который позволяет приглашать того или иного игрока. Мы собираем не просто команду, а команду, которая будет играть против конкретных соперников. Играй мы с другими — возможно, состав был бы другой.



— Бросается в глаза наличие в составе Бакаева. Пожалуй, единственный свежий игрок в этой сборной.

— У нас и Джанаев свежий, если иметь в виду то, что он давно не был в сборной. И Комличенко, который во второй раз вызывается. Баринов тоже вызывался несколько раз.



— Вы говорили, что получение британских виз может стать проблемой. Это повлияло на выбор состава?

— Нет-нет, мы сделали список из достаточного количества виз. Врать не буду, что-то около 50. Потому что не дай бог что-то случится — ты же не здесь играешь, а в Шенгене, куда за день-два визу не сделаешь. У нас впереди и тур, и еврокубки — мы должны быть в этом плане подстрахованы. Составили расширенный список, из которого выбрали.

Об РПЛ и Соболеве

— Из двух субботних матчей РПЛ вы выбрали матч «Уфа» — «Зенит». Почему не «Краснодар» — «Локо»?

— Не буду говорить, зачем и как. Раз слетал — значит, так надо было. А потом, кто у нас в «Краснодаре» играет за сборную? Один Петров. «Локомотив» я вижу каждую неделю, живу в 10 минутах от стадиона. Практически все игроки по двадцать раз были на сборе — какой смысл их просматривать?



— Что удалось увидеть в Уфе?

— То, что было надо — увидел. Иногда надо убедиться не в том, что кто-то нравится, а наоборот — что кто-то не нравится. Так тоже бывает.



— В турнирной таблице РПЛ целый ряд клубов набрал 14 очков. Радует такая конкуренция?

— Меня это не трогает ни с какой стороны. Через три тура ситуация может быть вообще другой. Приходя на любую игру, ты смотришь на то, что тебе надо увидеть, а не на эмоциональную составляющую



— Ни одного игрока из «Рубина». Чем вас не устроили игроки из этого клуба?

— Наоборот, меня всё устраивает. Их нет, потому что мы так решили в этот раз.



— Вы часто вызываете игроков в сборную познакомиться. Были мысли вызвать Соболева, который удачно начал сезон?

— Нет. Всему своё время, он только-только начал проявлять свои качества. Надеемся, это продолжится. Плюс, как я уже говорил, мы вызвали Комличенко, чтобы он мог подтвердить свой уровень. Посмотрим, как он проявит себя в этот раз.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

О легионерах сборной

— Покер Комличенко в последней игре за «Млада Болеслав» стал решающим моментом для вызова?

— Нет, и я объясню почему. Он в еврокубках уже забил в этом году, у него семь голов на счету. Покер — лишний бонус. Другое дело, что он был на том сборе, и мы стараемся быть последовательными. Какие-то темы мы проговаривали в прошлый раз. Посмотрим, насколько он впитал. Этот сбор будет для него определяющим. Нечасто бывает так, что игрок с первой секунды может влиться и себя проявлять.



— У Караваева похожая ситуация?

— Да, примерно та же. Он отдаёт голевые передачи, недавно забил гол. Тем более, прошлый сбор он пропустил из-за свадьбы. Хотим дать ему шанс и показать, что мы на него рассчитываем. В остальном всё в его руках.



— Будущее Караваева и Комличенко до сих пор под вопросом. Вас это беспокоит?

— Абсолютно нет. Будут отвлекаться — отправим их домой. Видите, Комличенко забил четыре, значит, его эти разговоры не отвлекают.

—Как относитесь к переезду Нойштедтера в Россию?

— Отношусь спокойно. С таким же удовольствием мы бы наблюдали за ним в «Бешикташе», «Фенербахче» или «Майнце». Главное, что у него есть команда и постоянная игровая практика — две игры он уже сыграл. Хоть и на той позиции, на которой мы не будем его использовать, но для нас это бонус. В том, что он с позиции центрального защитника может перейти в опорную зону, есть свои плюсы. Возможно, поэтому Нойштедтер с нами, а Сорокин — нет.



— Удалось увидеть все матчи Головина во Франции?

— Их было только два, первый матч «Монако» он пропускал из-за дисквалификации. Мы видели его игры: первую он провёл на одной позиции, вторую — на другой. Думаю, та, на которой он играет у нас, ему ближе. Они только-только стартовали, поэтому про прогресс говорить рано. Но то, что мы видели, нас устроило.



— Общались ли вы с Денисом Черышевым?

— Общались, он в хорошем состоянии — и в физическом, и в эмоциональном. В предпоследнем матче он выходил на замену, сделал пенальти. У них только стартовал чемпионат, поэтому нельзя до конца понять, сколько времени он будет проводить на поле в Валенсии.

О нюансах с составом

— Можно сказать, что позиция центрального защитника сейчас вызывает больше всего вопросов?

— Нет, почему?

— Понятно, что есть Джикия...

— Но Джикия ведь играет в центре защиты не один. У нас есть определённая обойма, подрастает молодёжь. Всему своё время, нужно подготовиться и дать результат.



— Кудряшов перешёл в «Сочи». Психологическое состояние футболиста зависит от того, на каком месте располагается его команда?

— После недели его пребывания в Сочи мы разговаривали по телефону. Подсказали ему, что надо делать. Уже в следующей игре он сделал для себя выводы и был признан лучшим игроком матча с ЦСКА. Он может играть и левого, и центрального защитника. Джанаев, кстати, тоже туда перешёл. Мы приняли их решение и можем их только поприветствовать.



— Были сомнения по третьему вратарю?

— Не было. В последних двух играх Беленов был в хорошем состоянии и тоже был кандидатом в сборную. Кстати, ему мы британскую визу тоже сделали.



— В последние дни много говорили о том, что много играет Зобнин. Не смущал его плотный график?

— У Петрова тоже плотный график. У Камболова и у Джикии тоже плотный. Знаете, иногда футболист играет в нормальном ритме, а потом оказывается в плохом состоянии. Второго числа у нас будет обследование, некий мини-тест, и мы поймём, в каком они состоянии. До шестого время ещё есть, и наша задача — подвести всех к игре.



— Марио Фернандес — один из лидеров сборной, но вы часто вызываете ещё двух правых защитников. Считаете, это оптимально?

— Слева у нас два игрока, а справа три. Но так как у Кудряшова две жёлтых карточки, он может получить третью и пропустить игру. Пришлось подстраховаться, поэтому вызвали Петрова, который может сыграть и там, и там. Согласитесь, если вызывать 27 футболистов, в тренировочном процессе будет сложно их использовать.

О соперниках, Дзюбе и его конкуренте

— У Дзюбы недавно был день рождения, что-нибудь ему подарили?

— Кроме вызова в сборную, ничего. Отправил ему смс. У нас есть такая традиция.



— Вы отмечали, что Шотландия и Казахстан — разные команды. Можете рассказать подробнее?

— Не хотелось бы. Они же тоже читают то, о чём мы говорим. У Шотландии поменялся тренер, они с ним сыграли одну игру. У Казахстана он тоже сменился, но до нашей игры — поэтому с ним мы более-менее знакомы.



— Учитывая желание Дзюбы играть в Англии, у него будет особый настрой на матч с Шотландией?

— Не думаю. У нас ответственный матч, и он — капитан команды. Личное здесь уходит в сторону.



— Чалов не вызван в сборную, потому что был бы игроком скамейки. Но почему не рассматривали его игроком основы?

— Потому что Дзюба — наш капитан и лучше, чем Чалов. Для нас. Всему своё время.