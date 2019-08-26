«Без меня «Локо» превратился в середняка». 3 года назад Сёмин вернулся в клуб

С тех пор у «Локомотива» ни сезона без трофея.

Три года назад в РПЛ произошло событие, к которому поначалу немногие отнеслись серьёзно, но оно кардинально изменило расстановку сил в российском футболе. 26 августа 2016 года в «Локомотив» вернулся Юрий Сёмин.

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В каждом из трёх последующих сезонов Юрий Павлович выигрывал трофей: взял два Кубка России, один Суперкубок и вернул «Локомотиву» долгожданное чемпионство. Илья Геркус вспоминает, как принималось решение вернуть Сёмина в Черкизово.

«Решение назначить Сёмина принял в экстренной ситуации, договорились за сутки»

— Как впервые появилась кандидатура Сёмина?

— Я начал общаться с Юрием Павловичем ещё до того, как формально вступил в должность. Примерно два месяца проходила процедура согласования: всё это время я собирал впечатления о будущем месте работы. Уже тогда рассматривал Сёмина на одну из должностей в спортивном департаменте – тренера-консультанта или в другом качестве. Мы встречались, делились мнениями, спрашивал его мнение о команде. Вне зависимости от того, как развивалась бы карьера Черевченко, который на тот момент ещё был главным тренером, я собирался пригласить Сёмина на одну из должностей. Изначально сам Сёмин выражал пожелание быть либо тренером, либо спортивным директором. Но тренером был Черевченко, и я не мог Сёмину ничего обещать. Потом Черевченко подал в отставку, за день до моего назначения, заявление было подписано. Когда я пришёл, команда была без тренера.

— И назначили Пашинина исполняющим обязанности.

— Да. Два матча мы с ним проработали в этом качестве. Многие решения обсуждали с Пашининым, при этом параллельно общаясь с Юрием Павловичем. Фернандеша в команду мы вернули при Олеге. Тогда он был даже не в дубле, а вообще непонятно где. Мы поговорили с Мануэлом, он потренировался, Пашинин включил его в основной состав. С Сёминым его тоже обсуждали, Юрий Павлович сказал: «Замечательный игрок, чего он без дела болтается». Потом Пашинин был госпитализирован, не смог дальше тренировать. Возникла чрезвычайная ситуация, когда и. о. не в состоянии исполнять обязанности. В такой экстренной ситуации я принял решение назначить Сёмина. Договорились об условиях, поехали в офис РЖД к Олегу Белозёрову, тот дал добро на назначение, сказал напутственные слова. Потом уже отправились на базу, представили тренера команде.

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— Когда встретились с Сёминым и сообщили ему, что хотите видеть его главным тренером?

— За день до официального назначения. Получается, что по условиям договорились за сутки. Обсудили зарплату, полномочия, спортивные задачи, прошлись по составу. Но мы и так встречались три-четыре раза, он приходил на матчи, когда Пашинин был главным. Нельзя сказать, что Сёмин выскочил из-за занавески.

— Как Сёмин отреагировал на предложение?

— Максимально позитивно: «Давайте, я готов!». Обсудили, как он будет работать, договорились оставить штаб, Пашинина, привлекать Дмитрия Лоськова. Он согласился. Всё делалось впопыхах, окно закрывалось, мы ведь тогда за неделю провели три трансфера, пролонгацию. Поэтому всё делали с колес, не было селекционной службы, потому что все поголовно уволились. Спортивные юристы ушли, было очень тяжко. Самым важным было решить вопрос с главным тренером, на это потратили время.

— Подписали на базе?

— Да, но это было формальное дело. У нас хватало доверия друг к другу.

— Сёмин нервничал?

— Да, по дороге из РЖД на базу мы обсуждали это. Он сказал, что 6-7 лет не был в Баковке. Конечно, Сёмин волновался, ведь у него был длительный период в других командах.

— Говорили, что вы позвали Сёмина ради возвращения болельщиков на трибуны.

— Это не так. Это был лишь один из бонусов. Всё равно потребовалось время, чтобы народ пошёл. Новые победы, новые доказательства. Я не ожидал, что с назначением Сёмина сразу на стадион придут 20 тысяч человек. Собрать всех проверенных бойцов – позитивный посыл. Приглашение Сёмина было моментом сплачивания. Это нельзя назвать популизмом, хотя футбольный клуб – синоним популизма. Потому что это объединение людей. Клуб – это болельщики, для них и надо работать. Никогда не понимал, как это можно воспринимать в негативном ключе.

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— Подытожим: три причины, по которым вы позвали Сёмина?

— Первая: он был свободен и хотел работать. Вторая: команда нуждалась в тренере. Третья: его опыт, отношение к «Локомотиву». Тут он вчистую выигрывал конкуренцию у любого другого кандидата. В той ситуации выбора особо и не было. Другие варианты несли заведомо больший риск.

— Но ведь был Бердыев…

— Он фигурировал, я проводил с ним переговоры. Я выслушал его условия, но нашего согласия на это дано не было. Знал, чего хочет Бердыев, на что он рассчитывает, как он видит развитие клуба. Я дал этому всему оценку и решил назначить Сёмина.

«Когда возвращался, вообще не ждал, что всё будет настолько успешно»

Сам Юрий Павлович, когда мы ему позвонили, даже не держал эту дату в голове, но был рад поговорить на эту тему.

— Как отреагировали на предложение Геркуса?

— Ну а как я мог отреагировать? Положительно. Это мой клуб, который для меня многое сделал, как и я для него. Мне всегда хотелось вернуться.

— О чём думали, когда ехали на базу подписывать контракт?

— Были мысли о том, что нужно работать. Думал о том, что за те годы, пока меня не было, «Локомотив» из топ-клуба превратился в середняка. Все размышления были о том, как вернуть клуб на лидирующие позиции.

— Никаких условий руководству не выдвигали?

— Абсолютно никаких. Согласился на то, что предложили. Никаких вопросов у меня не было.

— Ожидали, что всё будет настолько успешно? Трофей каждый сезон.

— Вообще не ожидал, но к этому хотелось стремиться, мы работали, поэтому так получилось.

— Угадаете, кто провёл больше всех матчей из игроков за эти три года под вашим руководством?

— Наверняка Гилерме.

— А вот и нет, у Алексея Миранчука 123 матча, а у Гилерме — 110.

— Да? Удивительно. Но Лёша уже лидер, теперь он должен вести клуб к новым вершинам.

Что дальше

За эти три года в«Локомотиве» Сёмин провёл 126 матчей: 66 побед, 27 ничьих, 33 поражения. Контракт Сёмина рассчитан до конца 2020 года. Мы связались с председателем совета директоров «Локомотива» Анатолием Мещеряковым, чтобы поговорить о будущем Юрия Павловича.

— За эти годы «Локомотив» вернулся на лидирующие позиции в российском футболе, дважды попал в группу Лигу чемпионов. Я хочу пожелать и команде, и клубу продолжения плодотворной работы с тренерским штабом и Юрием Павловичем. Что касается его будущего, то на сегодняшний момент никаких изменений мы не планируем, — заверил Мещеряков.