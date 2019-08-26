Символическая сборная 7-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Возвращение Максименко, стабильность Крыховяка и Фернандеса. Валерий Газзаев определяет лучших в седьмом туре РПЛ.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 7-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Александр Максименко, «Спартак»

Максименко снова своей уверенной игрой принёс очки «Спартаку». Его двойной сейв перед победным голом дорогого стоит.

Защита

Марио Фернандес, ЦСКА

Фернандес продолжает удивлять, хотя к его высокому уровню мы все привыкли. Ко всему он добавил ещё и удар – второй гол подряд этому подтверждение. К тому же при счёте 1:0 Марио вынес мяч из пустых ворот.

Победа имени Фернандеса. Марио забил решающий гол и сделал сейв в воротах! После матча с участием «Ахмата» снова будут обсуждать работу судей.

Ведран Чорлука, «Локомотив»

Ветеран «Локомотива» доказывает, что он до сих пор игрок высокого уровня. Матч с «Краснодаром» он провёл очень качественно.

Джемал Табидзе, «Уфа»

Один из главных героев сенсационной победы «Уфы» над «Зенитом». Отличная игра в обороне от грузинского защитника.

Дмитрий Стоцкий, «Краснодар»

Стоцкий хорошо закрыл левый фланг в матче против «Локомотива», к тому же отдал голевой пас на Сулеманова.

Полузащита

Даниил Фомин, «Уфа»

Автор гола, который принёс главную сенсацию в туре, обязан быть в сборной. Кажется, в «Уфе» растёт очередная звёздочка.

«Зенит» проиграл без Семака. В РПЛ может смениться лидер «Уфа» сенсационно победила действующего чемпиона. Теперь «Краснодар» или «Локомотив» могут выйти на первое место.

Гжегож Крыховяк, «Локомотив»

Крыховяк опять забил, на старте чемпионата он демонстрирует фантастическую форму.

Гус Тиль, «Спартак»

Тиль классно сыграл в Самаре, к тому же забил победный гол на последних минутах. Заслуженное место в сборной.

Нападение

Александр Ломовицкий, «Арсенал»

Ломовицкий забил свой первый гол в РПЛ, да ещё и гол вышел очень красивым. Но и помимо гола выделялся классной игрой против «Оренбурга».

Ломовицкий наконец-то забил свой первый гол в РПЛ. Да какой! Сегодня мы стали свидетелями невероятного события. Возможно, Тула воспитает для «Спартака» ещё одного лидера.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»

Сулейманов продолжает забивать, начинает чаще выходить в старте. В этот раз его гол принёс «Краснодару» ничью.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Чалов оформил гол плюс пас в матче с «Ахматом». Вопросов по его включению в сборную быть не может.

Лучший тренер

Вадим Евсеев, «Уфа»

Главным тренером будет Евсеев. Вадим сотворил главную сенсацию тура.