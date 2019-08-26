Символическая сборная 7-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 7-го тура сезона-2019/20.
Вратарь
Александр Максименко, «Спартак»
Максименко снова своей уверенной игрой принёс очки «Спартаку». Его двойной сейв перед победным голом дорогого стоит.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Фернандес продолжает удивлять, хотя к его высокому уровню мы все привыкли. Ко всему он добавил ещё и удар – второй гол подряд этому подтверждение. К тому же при счёте 1:0 Марио вынес мяч из пустых ворот.
Ведран Чорлука, «Локомотив»
Ветеран «Локомотива» доказывает, что он до сих пор игрок высокого уровня. Матч с «Краснодаром» он провёл очень качественно.
Джемал Табидзе, «Уфа»
Один из главных героев сенсационной победы «Уфы» над «Зенитом». Отличная игра в обороне от грузинского защитника.
Дмитрий Стоцкий, «Краснодар»
Стоцкий хорошо закрыл левый фланг в матче против «Локомотива», к тому же отдал голевой пас на Сулеманова.
Полузащита
Даниил Фомин, «Уфа»
Автор гола, который принёс главную сенсацию в туре, обязан быть в сборной. Кажется, в «Уфе» растёт очередная звёздочка.
Гжегож Крыховяк, «Локомотив»
Крыховяк опять забил, на старте чемпионата он демонстрирует фантастическую форму.
Гус Тиль, «Спартак»
Тиль классно сыграл в Самаре, к тому же забил победный гол на последних минутах. Заслуженное место в сборной.
Нападение
Александр Ломовицкий, «Арсенал»
Ломовицкий забил свой первый гол в РПЛ, да ещё и гол вышел очень красивым. Но и помимо гола выделялся классной игрой против «Оренбурга».
Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»
Сулейманов продолжает забивать, начинает чаще выходить в старте. В этот раз его гол принёс «Краснодару» ничью.
Фёдор Чалов, ЦСКА
Чалов оформил гол плюс пас в матче с «Ахматом». Вопросов по его включению в сборную быть не может.
Лучший тренер
Вадим Евсеев, «Уфа»
Главным тренером будет Евсеев. Вадим сотворил главную сенсацию тура.
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