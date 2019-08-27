Джанаев получил вызов в сборную России и пропустил 3 мяча от «Урала»

С Черчесова спросят за Соболева, «ПСЖ» нашёл замену Неймару, ФИФА планирует заменить лайнсменов на роботов. Главное — в обзоре дня.

ЦСКА договорился с игроком «Севильи» Гомесом об аренде, клубы ведут переговоры

Защитник «Севильи» Серджи Гомес близок к переходу в московский ЦСКА на правах аренды, сообщает AS.



По информации источника, 27-летний испанский футболист уже договорился с «армейцами» об аренде и ожидает, когда клубы придут к соглашению. Отмечается, что между «Севильей» и ЦСКА существуют серьёзные экономические разногласия, касающиеся данного трансфера.

Комличенко сделал покер в Чехии. Какие ещё вопросы могут быть у ЦСКА? Пока «армейцы» решают вопрос с трансфером Николая Комличенко, кандидат в сборную России продолжает забивать за «Младу Болеслав».

Ранее сообщалось, что «Севилья» рассчитывает выручить от трансфера Гомеса не менее € 5,4 млн. Испанский защитник планирует покинуть команду из-за нехватки игрового времени.



Гомес перешёл из «Сельты» в «Севилью» в 2018 году. В сезоне-2018/19 защитник принял участие в 32 матчах испанской Примеры, однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Урал» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч московский арбитр Сергей Карасёв.

Заболотный забил первый гол за «Сочи». Видео

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором гола стал Эрик Бикфалви, который реализовал 11-метровый. В концовке первого тайма равновесие восстановил Антон Заболотный, который забил свой первый гол за «Сочи». На 74-й минуте «Урал» вышел вперёд благодаря голу Андрея Панюкова с передачи Николая Димитрова. Окончательный счёт установил Димитров с паса Рафала Аугустыняка.

Источник: «Зенит» ведёт переговоры по трансферу защитника «Порту» Осорио

«Зенит» проявляет интерес к венесуэльскому защитнику «Порту» Йордану Осорио, сообщается в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.



В данный момент клубы ведут активные переговоры по трансферу игрока. В составе «Зенита» Осорио может заменить защитника Миху Мевлю, которым интересуется «Сочи».

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Осорио перешёл в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В прошлом сезоне 25-летний венесуэлец выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». В составе «завоевателей» он принял участие в 27 матчах португальского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с «драконами» действует до лета 2022 года.

Кто ещё заслуживает места в сборной России?

Агент Соболева: встречусь с Черчесовым и обсужу невызов Александра в сборную

Александр Маньяков, агент нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, прокомментировал тот факт, что его клиент не был вызван Станиславом Черчесовым в сборную России.



«Для Александра, как и для любого футболиста, важно попасть в национальную команду. Черчесов? Неделю назад у нас не состоялась встреча с ним. Станислав Саламович был занят. Потом я из графика выпал. Мы обязательно с ним встретимся и всё обсудим. Но я думаю, что у Черчесова есть свой взгляд на Соболева. Мы же видим, что все его решения приносят результат.

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У Черчесова есть причина, по которой он не вызвал Соболева сейчас. Это не придирчивость, здесь нет никакой внутренней подоплеки. Это чисто профессиональный момент. Может быть, Черчесов хочет сначала посмотреть, как Соболев отреагирует на невызов, как будет проявлять себя после этого. Но я в этом ничего страшного не вижу», — цитирует Маньякова «Спорт день за днём».

Соболев продолжает забивать в каждом матче. Как? Казалось, что Соболев выпадет из гонки бомбардиров после пятого тура. Но это была ошибка.

«ПСЖ» нашёл замену Неймару в АПЛ

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха уже этим летом может перебраться в чемпионат Франции. Как сообщает Mirror, «Пари Сен-Жермен» рассматривает футболиста сборной Кот-д'Ивуара в качестве замены бразильцу Неймару.



В том случае если Неймар покинет парижский клуб, французы готовы сделать предложение «Кристал Пэлас» в размере более $ 120 млн. В свою очередь за Неймара «ПСЖ» планирует выручить более $ 220 млн.



Как сообщает Mirror, представители «Пари Сен-Жермен» вылетят в Лондон для переговоров по трансферу Заха уже на этой неделе. Такая спешка вызвана тем, что договорённость с «Барселоной» или «Реалом» по переходу Неймара может быть достигнута в любой момент, а трансферное окно закроется уже в конце месяца.

«Арсенал» просыпается. Клуб близок к трансферу лучшего бомбардира «Копа Америка» Эмери обещал минимум три громкие сделки. Помимо Эвертона лондонцы могут подписать Алвеса и Заха.

ФИФА планирует заменить лайнсменов на роботов

Руководство ФИФА задумывается о возможной замене боковых арбитров на роботов. Об этом сообщает Mirror.



«В ФИФА уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования. Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти», — заявил инсайдер Mirror.



В последние годы в футболе всё большее распространение приобрели современные технологии. Первым шагом ФИФА стала функция автоматического определения гола — специальная система определяет, пересёк ли мяч линию ворот полностью.



Начиная с 2018 года в ряде соревнований была введена система видеопомощи арбитрам (VAR). Благодаря ней судьи могут просматривать спорные эпизоды в повторе и лишь после этого принимать решение.