«У вас и девушка одна на двоих?» Крыховяк – о Миранчуках и «Локомотиве»

Ещё в прошлом сезоне Крыховяк стал ключевым игроком «Локо». А в этом он ещё начал периодически забивать. Три гола в последних четырёх турах – это уже больше, чем за весь прошлый чемпионат.

Крыховяк: теракт на Елисейских полях случился в 500 метрах от меня Большое интервью с Гжегожем Крыховяком – про разочарование в Эмери, взрывы в Париже и перестановки в «Локо».

Восемь месяцев назад Гжегош приходил к нам в редакцию и рассказал кучу историй из своей жизни до «Локо». Теперь же сконцентрировались именно на его российском этапе. Мы встретили поляка на базе «Локомотива» в Баковке. Сели в кабинете для теоретических занятий – напротив макета с фишками.

– Давайте по-английски, – сказал первым делом Крыховяк. – Я могу говорить и по-русски, но это чуть сложнее. Хотя язык учу.

– С репетитором?

– Да. Занимаюсь раз в неделю по два часа – мне этого достаточно, потому что я каждый день разговариваю: с игроками, где-то в городе. Всегда стараюсь использовать свои знания. Русский очень похож на польский, что значительно облегчает жизнь. В крайнем случае прошу Рыбуся подсказать. (Мимо проходит Рыбусь. – Прим. «Чемпионата»). Эй, Мацей, сколько ты уже живёшь в России?

– Шесть лет, – отвечает Рыбусь.

– Вот. Шесть лет, – констатирует Крыховяк, как бы объясняя, почему его соотечественник лучше знает русский.

– Что самое сложное в нашем языке?

– Когда я разговариваю на польском, даже не задумываюсь, насколько он непростой. В русском для меня самая большая проблема – окончания. Они меня добивают! Не хочу говорить, как робот. Сейчас стараюсь уже смотреть фильмы на русском. Может, дойдёт и до книг. А вообще, когда начинаешь говорить и люди тебя понимают, ты уже счастлив.



– К нам в редакцию на днях заходил Лука Джорджевич. Увидев вашу фотографию, сказал, что теперь вы другой.

– В том смысле, что бородатый? Вот что делает с людьми год в России (смеётся).

Лука Джорджевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В какой момент прошлого сезона вы поняли, что хотите здесь остаться?

– Кажется, месяца через три-четыре. Начало сезона выдалось непростым. Очень важно, что этот сезон мы начали намного лучше.

– О продлении контракта быстро договорились?

– Там был пункт: я играю в стольких-то играх, и автоматически активируется опция выкупа. Проблем не было – я отыграл необходимое количество матчей спустя четыре месяца в «Локо».

– Несмотря на это, вас хотел кто-нибудь купить за это время?

– Мне звонили какие-то люди, но они всегда слышали один ответ – «нет».

Недопустимо, «десятка»

– В прошлом сезоне ЛЧ «Локомотив» провалился. Почему?

– Всё дело в деталях. Если хочешь хорошо выступать в ЛЧ, то должен быть сконцентрирован все 90 минут, бороться за каждый мяч. Возьмём матч с «Динамо» – так нельзя: мы настолько плохо играли в первой тайме, особенно в первые 20 минут, а во втором показали отличный футбол. Порой, когда соперник забивает первым, этого достаточно, чтобы игра закончилась не в нашу пользу. Этого нельзя допускать! Талант у нашей команды есть, важно не терять концентрацию.

– У вас есть ответ, почему команда не может быть сконцентрирована все 90 минут?

– Это психология каждого. Нельзя начинать игру с мыслью, что мяч сам придёт к тебе в ноги. Нельзя думать, что играть будет просто. В матче с «Динамо» нам забили через три минуты – это просто недопустимо. Для нас важно грамотно выстраивать игру в обороне. И бегать – много бегать. Нельзя думать: «Ай, я не побегу за ним – он всё равно не забьёт». Нет, надо быть готовым ко всему.

– Это проблема всей команды или отдельно взятых игроков?

– Скорее проблема отдельных матчей. Мы фантастически сыграли против «Урала» и «Зенита». Можем же не терять концентрацию все 90 минут. Вот так и надо в каждой игре.

– Раньше вы играли с Игорем Денисовым, сейчас – с Дмитрием Бариновым. Разница ощущается?

– Мы с Денисовым сыграли много игр вместе, но считаю, что один игрок не может принципиально изменить тактику команды. Сейчас мы действуем так же, как и в прошлом году. Баринов очень похож на Денисова: он борец, много бегает. Каждой команде нужен такой игрок.

– Вы были удивлены тем, как исчез Денисов?

– Да, это было довольно быстро. Но причин я не знаю.

– Были слухи, что он ушёл в запой.

– Ха, вы говорите это поляку, а он русский! (Смеётся.)

– Денисов попрощался с командой?

– Нет.

– Как думаете, он ещё мог бы поиграть?

– На тренировках он выглядел здоровым и крепким – так что вполне. Не знаю, что повлияло на его решение.

– Болельщики теперь боятся, что исчезнет другой ключевой игрок – Кверквелия. (Защитник не провёл на поле ни минуты в этом сезоне, хотя о травме не сообщалось. – Прим. «Чемпионата».)

– Надеюсь, что с ним не произойдёт похожей ситуации (смеётся). Для нас он очень важный игрок – Саба это показал своей игрой в прошлом сезоне. В футболе так бывает: сегодня играешь, завтра нет.

– Миранчуки готовы к серьёзным европейским клубам?

– Я с ними много общаюсь о деталях на поле. Кстати, странно, что в разговоре всегда речь сразу о двух братьях. Важно понимать, насколько они разные. Лёша всё-таки «десятка».

– Изначально казалось, что Алексей намного превосходит брата. Теперь такого ощущения уже нет?

– В России почему-то считают: если забил — значит ты лучший игрок. Ваши слова – фантастический пример такого убеждения. В реальности оно так не работает. Лучший – это не обязательно тот, кто забил больше. Например, Антон отличался чаще в прошлом году, но братьев сравнивать вообще не стоит. Они в разных манерах действуют. Как выбирать между форвардом и «десяткой»?

– Вы согласитесь, что «Локомотив» сильно зависим от Миранчуков?

– Еще бы. Это половина нашей атаки. У них очень хорошая связь между собой. Они фантастические игроки, но могут выступать еще лучше. Им нужно чаще идти в штрафную, а не всё время просить мяч в ногу.

– Победный гол в ворота «Динамо» это подтвердил.

– Именно. Им нужно находиться в штрафной, так они будут забивать ещё больше. Я и им об этом говорил напрямую. Один из братьев мне недавно сказал, что я всё время на негативе, но это не так. У них большой потенциал. Его реализация – вопрос опыта и деталей.

– Учитывая связь Миранчуков, им было бы тяжело показывать такой же футбол, окажись они в разных командах?

– Вряд ли, хотя они действительно всё делают вдвоем. Когда я только пришёл в «Локомотив», то даже спросил: «У вас и девушка одна на двоих?» Это сумасшествие какое-то. Братья ведь уже не живут вместе?

Штрафная, «День победы»

– Кажется, что Сёмин даёт футболистам больше свободы на поле, а не чётко привязывает игроков к позициям. Это так?

– Тренер позволяет играть, как мы чувствуем. Иногда у нас действительно есть возможность удивить соперника и мы этим пользуемся. Если речь о 30 метрах до ворот соперника, то можно импровизировать. Опять же, тут важно, чтобы кто-то был в штрафной. Если нападающий уходит налево, а «десятка» – направо, то все играют в футбол и никто не забивает. Необходим баланс.

– Вы играли в том числе за «Севилью» и «ПСЖ». Там футболисты более жёстко привязаны к своим позициям?

– Особых отличий не было. Там ты тоже мог делать то, что считаешь нужным. Особенно это касается атаки. В этом плане важнее сохранять структуру, когда теряешь мяч. Здесь все должны чётко понимать требования.

– Было немного удивительно, что в матче с «Крыльями» именно вы рванули вперёд и забили победный гол, а не кто-то из группы атаки.

– Если есть возможность идти вперёд, то нужно это делать. Кто-то из полузащитников должен был подключаться. Просто не всегда будешь врываться в штрафную, ведь потом ещё 50 метров бежать назад, чтобы обороняться.

– Если не брать стандартные положения, то вы обычно не входите в штрафную соперника?

– Могу немного войти, просто не до середины и тем более не до лицевой. Как правило, оказываюсь где-то перед штрафной. Обычно у нас всё-таки есть нападающий, «десятка» или вингеры для этого.

– Какое качество вы могли бы выделить у Сёмина?

– Окрытый для футболистов и позитивный. В моей карьере были тренеры, которые были постоянно недовольны. Такое плохо сказывается на команде. При этом Сёмин не терпит поражений.

– Как это проявляется?

– Он нервничает. Тут либо белое, либо чёрное. Если побеждаешь, то можешь делать что-угодно. Но вот если уступить…

– Мы слышали, что у Сёмина свой подход и свои привычки. Могли бы привести пример?

– Если побеждаем, то затем полностью повторяем тренировки.

– Вас это удивляет?

– Нет. Удивило другое. Как-то раз сказал Хёведесу перед игрой: «Странно, сегодня песня «День победы» не звучала». Прошло немного времени, и песню всё-таки поставили. В футболе делают всё возможное ради победы. Не хочется же, чтобы после игры сказали, что мы уступили, потому что не послушали песню «День победы».

– А у вас есть какие-то суеверия?

– У меня нет. Не знаю, как у других игроков.

– Смолов нам рассказывал, что выходит последним из автобуса, если играет в основе.

– Теперь главное, чтобы такой же традиции не появилось у других игроков «Локо» (смеётся).

Мачу-Пикчу, гора семи цветов

– Вы посетили семь новых чудес света: Мачу-Пикчу, статуя Иисуса в Рио-де-Жанейро, Тадж-Махал, Великая китайская стена, Колизей, Петра, Чичен-Ица. Этим летом закрыли список. У вас была цель съездить во все эти места?

– Да, в какой-то степени. У меня есть друг, который тоже много ездит. Я был так счастлив, что мне удалось сгонять во все семь чудес раньше него. У нас с ним было соревнование. Мне потребовалось на все два года. Точнее, одно место я посетил ещё 10 лет назад, а на остальные ушло два года.

– Что больше всего восхитило?

– Мачу-Пикчу. Невероятное место! Да и вообще Перу – классная страна, очень натуральная. Я там провёл всего три дня, но меня впечатлило. А эти горы…

– Тяжело дышать?

– Да. Мы потом добрались до горы семи цветов, которая находится на высоте 5 тысяч метров. Я посмотрел на моего друга – настолько бледным я его никогда не видел. Он словно заболел. В какой-то момент мне пришла в голову идея – пробежаться. Пять секунд и я просто умер.

– Говорят, что вы улетаете куда-нибудь отдыхать, если есть хотя бы три дня. Это правда?

– Да, обожаю путешествовать. Когда я последний раз общался с психологом, то он сказал мне: «Когда у тебя постоянно тренировки, игры, массаж, зал, растяжки, то важно отдыхать как тебе нравится». Для меня не проблема взять билеты на самолёт и улететь куда-нибудь. При этом я не езжу два раза в одно место.

– Сколько стран уже посетили?

– Много. Например, в Европе не был лишь в 5-6 государствах. А ещё не был на Северном полюсе. Вот, кстати, ещё туда с удовольствием съезжу.