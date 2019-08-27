«Герой, чёрт возьми!». Британские СМИ восхищены российским журналистом

Перед матчем 7-го тура чемпионата России корреспондент «Матч ТВ» Евгений Евневич случайно привлёк больше внимания, чем все игроки ЦСКА и «Ахмата». Прямо по ходу репортажа он дважды попал под поливочные машины поля. Несмотря на вымокшую одежду, журналист продолжил рассказывать о предстоящем матче.
Забавное видео попало в новости, и на этом история вроде бы закончилась. Но только в России. А в Великобританию видео попало в новости некоторых спортивных изданий. И началась волна обсуждения необычного инцидента. Британские журналисты не жалеют слов на похвалу в адрес коллеги.
Газета Sun: «Репортёр промок под системой полива газона, но продолжил говорить, как будто ничего не произошло. Евневич дождался, пока потоки воды уйдут в сторону, и закончил репортаж. Фантастический профессионализм мужественного журналиста».
Портал Mashable: «Журналиста окатило водой в прямом эфире, но он героически преодолел это испытание. Евгений Евневич был на середине прямого включения, когда увидел, что включилась система полива. Но он сказал: «Кажется, сейчас я намокну, поэтому постараюсь говорить настолько быстро, насколько смогу». И он действительно продолжил вести эфир, хотя потоки воды залили уложенные волосы, как океанские волны».
Портал MSN: «В жизни бывают моменты, когда все люди понимают друг друга независимо от языка, на котором они разговаривают. Например, когда они реагируют на что-то забавное. Такое, как на видео. Спортивный журналист Евгений Евневич попал под мощную струю из поливальной машины. Но самое невероятное в этом ролике – то, как он отреагировал. Он просто отряхнулся и продолжил вести репортаж, хотя знал, что поливочная машина вернётся. Герой, чёрт возьми! Удивительно».
После появления в СМИ, видео стало вирусным и в «Твиттере».
Комментатор SkySports Гари Тапхаус репостнул ролик и написал в комментарии: «На его месте я бы, наверное, отложил в сторону телефон. Но 10 из 10 за самоотверженность».
«Вот это я понимаю, самоотверженность».
«Российский репортёр не позволяет поливальной машине отвлечь его от работы».
«Футбольный журналист попал под систему полива, но продолжил работать, как будто ничего не случилось».
А как вы оцениваете выдержку журналиста, который продолжил репортаж, даже промокнув до нитки?
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