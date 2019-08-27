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Журналист «Матч ТВ» попал под струю воды на поле, но продолжил репортаж

Британские СМИ восхищены российским журналистом
«Чемпионат»
«Герой, чёрт возьми!». Британские СМИ восхищены российским журналистом
Называют его героем за то, что не прервал репортаж.
Футбол / РПЛ 0

Перед матчем 7-го тура чемпионата России корреспондент «Матч ТВ» Евгений Евневич случайно привлёк больше внимания, чем все игроки ЦСКА и «Ахмата». Прямо по ходу репортажа он дважды попал под поливочные машины поля. Несмотря на вымокшую одежду, журналист продолжил рассказывать о предстоящем матче.

Забавное видео попало в новости, и на этом история вроде бы закончилась. Но только в России. А в Великобританию видео попало в новости некоторых спортивных изданий. И началась волна обсуждения необычного инцидента. Британские журналисты не жалеют слов на похвалу в адрес коллеги.

Газета Sun: «Репортёр промок под системой полива газона, но продолжил говорить, как будто ничего не произошло. Евневич дождался, пока потоки воды уйдут в сторону, и закончил репортаж. Фантастический профессионализм мужественного журналиста».

Портал Mashable: «Журналиста окатило водой в прямом эфире, но он героически преодолел это испытание. Евгений Евневич был на середине прямого включения, когда увидел, что включилась система полива. Но он сказал: «Кажется, сейчас я намокну, поэтому постараюсь говорить настолько быстро, насколько смогу». И он действительно продолжил вести эфир, хотя потоки воды залили уложенные волосы, как океанские волны».

Портал MSN: «В жизни бывают моменты, когда все люди понимают друг друга независимо от языка, на котором они разговаривают. Например, когда они реагируют на что-то забавное. Такое, как на видео. Спортивный журналист Евгений Евневич попал под мощную струю из поливальной машины. Но самое невероятное в этом ролике – то, как он отреагировал. Он просто отряхнулся и продолжил вести репортаж, хотя знал, что поливочная машина вернётся. Герой, чёрт возьми! Удивительно».

После появления в СМИ, видео стало вирусным и в «Твиттере».

Комментатор SkySports Гари Тапхаус репостнул ролик и написал в комментарии: «На его месте я бы, наверное, отложил в сторону телефон. Но 10 из 10 за самоотверженность».

«Вот это я понимаю, самоотверженность».

«Российский репортёр не позволяет поливальной машине отвлечь его от работы».

«Футбольный журналист попал под систему полива, но продолжил работать, как будто ничего не случилось».

А как вы оцениваете выдержку журналиста, который продолжил репортаж, даже промокнув до нитки?

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