Футболист забил гол и убежал на трибуну целовать жену. Зря он это сделал

В чемпионате Болгарии с самого старта сезона развернулась острая борьба за лидерство. На первом месте после семи туров «Левски», на втором – «Лудогорец». 25 августа в домашнем матче со «Славией» «Лудогорец» мог обойти конкурентов.
«Славия» половину матча играла вдесятером после удаления вратаря. «Лудогорец» никак не мог забить, и во втором тайме на поле вышел бразильский атакующий полузащитник Вандерсон. Через 15 минут он отличился. А забив, сразу побежал к трибуне. Среди болельщиков была его жена. Она спустилась, и игрок стал целовать девушку. Вот только, пока они целовались, матч продолжался. Потому что судья увидел офсайд и отменил гол. Игроки «Славии» быстро разыграли мяч, и игра была возобновлена.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Лудогорец» некоторое время играл вдесятером, пока Вандерсон не вернулся на поле. Но самое главное: офсайда в эпизоде с голом не было. Больше в игре никто не забивал, матч закончился со счётом 0:0. «Лудогорец» остался вторым, отставание от «Левски» — одно очко.
- 27 августа 2019
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