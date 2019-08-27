«Встречали «Фулхэм» в костюмах смерти с косой». 10 лет яркой победе «Амкара»

В 2008 году одним из лидеров российского футбола был пермский «Амкар». В мае пермяки лишь по пенальти проиграли ЦСКА в финале кубка России, а перед перерывом на Евро-2008 были на третьем месте в турнирной таблице. Завоевать бронзу не получилось, но зато удалось гарантировать попадание в плей-офф отборочного этапа Лиги Европы.

— Радость за выход в еврокубки я испытал еще в Томске, — вспоминает фанат «Амкара» Яша Харисов, — тогда назначили пенальти в ворота томской команды, Кушев подошел к точке и забил. Только я зажег файер, как меня тут же забрала полиция. В тот момент в голове было только две мысли: здорово, что мы попали в зону еврокубков, и как бы мне сейчас не остаться в Томске в отделении. Но на радостях меня отпустили – праздновали тогда всю ночь.

А вот так команду встречали в пермском аэропорту — с брызгами шампанского и подбрасыванием Миодрага Божовича.

Видео доступно на «Чемпионате».

Жеребьёвка, виза, помощь «Фулхэма»

Для выхода в групповой этап первой в истории Лиги Европы «Амкару» нужно было пройти лишь одного соперника. Пермякам могли попасться «Фулхэм», «Атлетик», «Бенфика», «Эвертон», «Аякс», «Лацио», «Галатасараем» или «БАТЭ».



— Жеребьевку мы смотрели в центре города большой компанией, — вспоминает Харисов. — Мы тогда думали про Турцию или Израиль – безвизовые страны, самое то. Но тут достают «Фулхэм», а следом «Амкар»…Мы расстроились: «Вот и съездили…». А у меня была цель – пробить этот выезд. Когда узнали, что визу делать две недели, да и стоит она немало, расстроились еще больше.



На помощь пришёл английский клуб. «Фулхэм» отправил собирающимся на выезд болельщикам «Амкара»приглашения, чтобы они смогли быстрее получить визу. Билеты на игру на «Крейвен Коттедж» пермякам тоже предоставили бесплатно.



Главный тренер «Амкара» Димитар Димитров после жеребьевки назвал фаворитом «Фулхэм»: «Английский чемпионат, на мой взгляд, самый сильный в Старом Свете. А для нас это — первая игра на таком уровне. Но мы сдаваться заранее не собираемся. Бой точно дадим. Возможно, сыграет на руку то, что первый матч проводим на выезде».



Но на руку пермякам это не сыграло.

Лондон, «бильярдное» поле и гол Гришина

— Когда вышли за день до игры на предматчевую разминку, то было ощущение, что поле – это бильярдный стол, — вспоминает полузащитник «Амкара» Виталий Гришин, — трава там маленькая-маленькая, мяч скользил, как шайба по льду. У нас в РПЛ-то не у всех такие натуральные газоны есть, так что по-спортивному им завидовал – на таких полях всегда хочется играть.



Сам матч начался для «Амкара» плохо – гол пропустили уже на четвёртой минуте. На 51-ой отличился Клинт Демпси, а за 15 минут до конца после удара Боби Заморы счёт уже был разгромным – 3:0. Ситуацию чуть-чуть спас гол Гришина на 77-ой минуте.



— Это незабываемый мяч, в моей карьере он стоит особняком, — делится Гришин. — Один из лучших голов. Это ведь первый гол «Амкара» в еврокубках из двух! Я вошёл в историю клуба, да и мяч получился качественным, один из самых красивых.

— В Англии волновались — почти для всех такой матч был первый в карьере. Эмоции перехлестывали, хотели пройти дальше, но в итоге нам не хватило опыта и мастерства, — рассказывает другой представительно той команды – защитник Дмитрий Белоруков.

Встреча «Фулхэма» в Перми «с гробами»

— В Лондоне был один момент, когда один футболист (Эндрю Джонсом. – Прим. «Чемпионата) попал неудачно ко мне на плечишко, получил серьёзную травму. Потом болельщики в Перми встречали «Фулхэм» с «гробами» – один закрытый, с фамилией этого игрока, а остальные, типа, для будущих, открытые. Мы к этому с юмором отнеслись, болельщики любят чем-то отличаться, — вспоминает Белоруков.



— Англичане после того эпизода с Димой и Джонсоном свистели каждый раз, когда он касался мяча, — дополняет историю болельщик «Амкара» Харисов. — А вместе с нами ездила жена Белорукова. После матча сидели все вместе, обсуждали игру. Она сказала: «Диму освистали, надо как-то его поддержать». Начали обсуждать, как это можно сделать. Наташа рассказала, как кого-то из их друзей встречали в аэропорту с масками с его лицом. Я эту историю запомнил.

Вместо масок с фотографиями болельщикам пришла в голову куда более сумасшедшая мысль.



— Кто-то в процессе обсуждения пробросил: «А вот выходят они, а тут мертвые с косами стоят!». В итоге так и сделали: оделись в черное и сделали косы из картона. При чем сначала, когда они выходили, видели плакат с надписью «welcome», а потом поворачивали головы и видели нас в этих одеяниях и свечами в руках. Мы их так до автобуса сопроводили. Футболисты «Фулхэма» сначала не поняли, что происходит, а потом смеялись и фоткали нас.

Фото: vk.com/id5968759

Фото: vk.com/id5968759

— Мы все это хорошо запомнили! – смеется вратарь «Фулхэма» Марк Шварцер. — Выглядело это странно и устрашающе одновременно. Я подобного никогда не видел. Был приятно удивлен тем, как болельщики серьезно относятся к матчу. Это добавило особого нерва к предстоящей игре.



По словам австралийца, это путешествие он запомнил не только по такой яркой встрече в аэропорту.

— Это был очень долгий путь из Лондона. Я даже не представлял, насколько далеко этот город! – вспоминает Шварцер. — Перед поездкой почитал историю о Перми, узнал, что во время Второй мировой войны там был химический завод, который разрабатывал средства для борьбы с техникой вместо удобрений. Я не ожидал увидеть красивый город – было понятно, что он промышленный. Тем более, мы туда ехали не отдыхать, а играть в футбол. Но это был интересный опыт, я вообще первый раз в жизни приехал в Россию. Мне было любопытно. Я был в разных странах мира, играл в Южной Африке и Азии, но это путешествие в Пермь могу с уверенностью назвать одним из самых необычных в моей карьере.

Ответная игра и трибуны на стройплощадке

Матч вызвал большой ажиотаж среди болельщиков: люди пытались купить билеты в последний момент, из-за чего многим их не досталось. Приходилось искать разные способы, чтобы хоть как-то зацепить исторический матч.



— На моей памяти это самый громкий матч «Амкара», самый массовый. Хотя была ещё и победа над «Спартаком», когда играли во второй лиге, но это без меня. А в тот вечер люди смотрели матч везде, где только было видно поле, — вспоминает Белоруков.



— Там рядом со стадионом здание строилось, так люди ворвались на строительную площадку и смотрели игру с «Фулхэмом» оттуда, — дополняет его Гришин. — Как доставали билеты – не представляю.



Те, кто все же смог попасть на игру, подготовили масштабный перфоманс.



— Сделали замеры и нарисовали баннер, где был изображен богатырь на фоне имперского флага и подпись «бейтесь с честью», — рассказывает болельщик «Амкара» Харисов. — Всю ночь перед матчем над этим работали: начали часов в 11 вечера и закончили в 6 утра. Из одной типографии привезли плашки красного и черных цветов, мы их так разложили, что в итоге получалось слово «Пермь». Еще попросили болельщиков, которые собирались на матч, надевать красные футболки на четные сектора, черные – на нечетные.

Фото: vk.com/id5968759

По игре хозяева англичан переиграли полностью. Простая статистика: 11:4 в пользу «Амкара» по количеству ударов по воротам, 7:2 – по количеству угловых. Но мяч (победный, но не спасший от вылета) забить смогли только на 90-ой минуте – отличился Мартин Кушев.

— Было ощущение, что можем додавить. Были и моменты тогда, даже после гола забивать мог Желяев. Так что могли выбивать будущего финалиста. В Лондное, наверное, про нас и не слышали до этого. А после 1:0 точно запомнили, — говорит Белоруков.



— Да, мы могли выиграть, — соглашается Гришин. — Но «Фулхэм» сыграл от обороны, отдал нам инициативу.



После матча Гришин долго сидел на допинг-контроле вместе со Шварцером. Они разговорились – говорили в основном, конечно же, об игре.



— Сказал: «Молодцы, нормальная команда у вас», — сказал Гришин. — Хотел подбодрить. Наверное, так заведено там. Но когда человек с таким опытом так говорит, то это всегда приятно. Нам за игру не было стыдно.



Димитров на пресс-конференции назвал игру с «Фулхэмом» лучшей в сезоне, а не выход в групповой этап списал на нехватку хладнокровия и удачи. А ещё через несколько недель болгарин уехал из Перми навсегда.

От Португалии до Владивостока. Куда разбежались игроки «Амкара» Они должны были начать стартующий чемпионат в Перми, но разлетелись по России. Кое-кто даже сменил страну.

Десять лет спустя

В том розыгрыше Лиге Европы «Фулхэм» дошёл до финала, где уступил мадридскому «Атлетико». Для «Амкара» та победа над финалистом стала исторической – с тех пор в Перми не было ни еврокубков, ни высоких мест в чемпионате.



— «Фулхэм жив, а «Амкар» жалко. Может, найдутся время, найдутся люди, которые захотят возродить клуб, — говорит Гришин.



«Амкара» в том виде, в котором его знали болельщики, нет с 2018-го года. Да и большинство участников тех матчей уже завершили карьеры.

А ведь когда-то здесь работал Черчесов. Покойся с миром, «Амкар»… Некролог по поводу кончины команды, в которой трудился главный тренер сборной России.

Сейчас игроки того «Амкара» живут новой жизнью. Гришин, например, тренирует молодёжную команду «Динамо», а Белоруков, завершивший карьеру в прошлом сезоне, уже учится на тренера и занимается в местной академии с 13-летними ребятами. «На днях мы с Сергеем Волковым и Ваней Черенчиковым открываем свою школу, будем развивать детский футбол, — говорит Дмитрий, — но в будущем, конечно, хотелось бы и взрослым заниматься. Кроме Сергея и Вани иногда и с Поповым пересекаемся, да и болгары наши звонят»

Как исчезали футбольные клубы в России. Окончание В последние годы в российском футболе было немало потерь.

Есть у пермяков и идея устроить выставочный матч для болельщиков. По словам Белорукова, многие из того состава инициативу поддержали. Это, конечно, не «Фулхэм», но болельщикам такая игра явно понравится.