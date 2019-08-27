«Вы-зы-вай»! Предъявим Черчесову за Шапи и Чалова

Вот наши лозунги: «Свободу Фёдору Чалову! Наш бомбардир – Саня Соболев! Магомед-Шапи — русский Месси! Сафонов – наш Нойер-Штеген, а Макси – Тер Штеген!"

Встанем с диванов — и услышат в Доме футбола: «Вы-зы-вай! Вы-зы-вай!».

Лучшие бомбардиры РПЛ до сборной не доросли. Ни бывший, ни нынешний Что нужно знать о составе сборной России.

Под наши знамена надо собрать и других РФС-заключенных. Помните, был такой Веретенников? Легенда забила за 200 мячей, а в сборной – сгноили. Или Андрей Федьков? Бросить бомбардиру лишь пару товарняков – значит, вот так мы относимся к членам «Клуба 100»?

Произвол! Вот так Россия и теряет таланты! А журналисты вместо того, чтобы бороться за правду и обличать вредителей, выдумывают сто способов оправдать таких как Черчесов. Но мы все их приемы знаем. Вот, например, что можно написать про Соболева.

«Бла-бла-бла, парень, конечно, хороший: пролез в лучшие бомбардиры РПЛ из Барнаула. Но вы что, реально вызвали бы его вместо Дзюбы? Серьезно: плюнули бы на капитана сборной и лидера «Зенита» из-за нападающего «Крыльев», голам которого исполняется месяц? Прям позвонили бы в Питер и сказали: «Артём, сорян, у нас тут новая звезда подъехала?» Да заканчивайте, сейчас вы бы не выбрали Соболева, вы не выбрали бы его даже в бреду».

Я бы, преследуя цель обелить Черчесова, даже добавил бы историю из собственной жизни.

В этом году мне неведомым образом довелось стать лучшим бомбардиром ЛФЛ на Северо-западе Москвы. Когда-то в этом турнире был заявлен Александр Зинченко, а сейчас желтоголовый журналист Егоров забивает на 8 мячей больше, чем остальные, а по системе гол+пас вообще отрывается на 20 очков. Но честно, я бы засмеялся в лицо тренеру, вызови он меня в сборную лиги. Просто понимал бы, что там будет другой футбол. Ведь если в нашей команде все 30 матчей я орал: «Дай пас» и «бил-бью-будубить», то в компании действующих игроков «Торпедо» я становился бы лишним, корявым и разрушающим элементом комбинаций другого уровня.

«Дзюба — наш капитан и лучше, чем Чалов. Для нас». Черчесов объяснил выбор Про легионеров, Соболева и ближайших соперников.

Так что прежде чем вызывать Соболева на отборочные игры к Евро, нужно проверить его уровень не только на чуть более длинной дистанции в РПЛ, но и в товарняках, которые и будут для парня контрольными. Так что удачи и прогресса Сане, но давайте пока не мешать Дзюбе. И не трогать Смолова, который после стресса на ЧМ наконец-то вновь похож на футболиста.

Да, вот так я мог бы оправдывать Черчесова, но вместо этого остаюсь с вами, диванные знатоки! Мы же понимаем, что Саня Соболев мог бы оказаться на месте Николая Комличенко! Да, он забивает в Чехии, но пусть никого не обманывает – это пивная лига с игроками-колхозниками. Но и тут найдутся адвокаты. Они напишут:



«Чехия, говорите, деревня? А не знаете тогда, как с «Викторией» в ЛЧ сыграл наш ЦСКА? Проиграл… Не напомните, до куда в Лиге Европы дошла «Славия»? До четвертьфинала, если что, где забила три «Челси» на выезде. Так что 28 мячей форварда «Млады Болеслав» в прошлом сезоне и пять 5 в нынешнем – показатель не только мастерства, но и стабильности. А учитывая, что Черчесов уже вызывал Комличенко на прошлый сбор и имеет привычку давать игрокам второй шанс и время на адаптацию в коллективе, то присутствие легионера в заявке – верное решение».

Да, вот так они могут перелопатить факты и создать даже логическую цепочку, но нас не обманешь – сборной России руководят враги.

Ведь только полные мракобесы могут отправить в «молодёжку» Чалова — лучшего бомбардира РПЛ прошлого сезон, который вот только-только чуть не уехал в Англию за 30! Миллионов! Евро! Ну, здесь-то у них точно не получится отмазаться, но мы однозначно увидим:

«Чалов не появится в основе наконечником, потому что есть Дзюба, на котором и в психологическом, и в тактическом отношении завязана вся игра. Если же Дзюба сдуется, то его функционал разделят Комличенко и Смолов, но никак не юный армеец.

Черчесов должен чётко объяснить, почему Чалов не подходит его сборной Оправдания главного тренера выглядят немного неловко.

Не выйдет Чалов и вторым форвардом, потому что на его позиции играет Головин, который не только качественно атакует, но и может выполнять нужный объем оборонительной работы. Если же не Головин, то Миранчук. Если не Миранчук, то другой Миранчук. Если не другой Миранчук, то, опять же, опытный Смолов. То есть, реальная перспектива Чалова – тухнуть на скамейке оба матча, выходя лишь на поздние замены. Так кому это нужно, если парень может не только рубиться с такими же задорными игроками в «молодежке», но и наконец-то вытащить вторую сборную на чемпионат Европы? Поэтому решение Черчесова не разрушительное, а по отношению к нашему футболу, наоборот, уважительное и продуманное».

Фёдор Чалов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Ну – чистый же бред, хоть и разумно, вроде, звучит. Но обиднее всего за Шапи. Ладно, РПЛ, но парень – реально русский Месси. Двушку «Порту» отгрузил, а уж «Валенсии» как забивал. Но защитники Стаса все равно найдут что сказать:

«Вот есть Зелимхан Бакаев и Магомед-Шапи. Один играет справа за «Спартак», другой – за «Краснодар». Один бежит и обыгрывает — другой бежит и обыгрывает. Один смещается под левую и бьет щекой — другой смещается под левую и бьет подъемом. Один забивает — другой тоже. У одного 10 голов в РПЛ — у другого 10 голов в РПЛ. Один достоин сборной –и другой достоин сборной.Один будет сидеть на банке – и другой будет сидеть на банке. Но одному — 23, а другому — 20. Поэтому один едет в первую, а другой – помогать «молодежке». Какие могут быть претензии».

Этих стасоверов не пробить. Даже с вратарями. Ведь каждый скажет, что в сборной должны играть Максименко с Сафоновым, но…

«Гилерме – лучший в России. Четыре титула за три года, стабильная игра, спасения. Ну какие Максименко и Сафонов, при всем уважении? Третий вратарь у Черчесова – всегда как тренер, который помогает Стауче. Ну куда молодым на эту роль? А Лунёв? Да у него, несмотря на критику, еврокубки, золото с «Зенитом» и чемпионат мира за спиной. А важнее всего для вратаря – опыт. Пусть Максименко и Сафонов конкурируют в «молодёжке», для обоих это лучше и полезней, чем банка в Шотландии и Калининграде».

Александр Максименко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Знаете, оправдать можно даже приглашение Романа Нойштедтера. Также сказать:

«Бла-бла-бла, у него за плечами сборные Германии и России, «Шальке», «Фенербахче», ЛЕ, ЛЧ, Кубок Конфедераций. А у Сорокина с Беляевым, при всем уважении, что? Только наши надежды?»



Повторяю, диванные, спорить и объяснять им, тренерам сборной, как правильно жить, — бесполезно. Все равно не признают ошибок, не послушают. Так что рисуем плакаты, учим лозунги и к Дому футбола: «Вы-зы-вай! Вы-зы-вай!»

Эх, жалко, перед чемпионатом мира нам, диванным, так и не удалось его уволить!