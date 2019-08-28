«Зенит» готов купить защитника из Венесуэлы. Осорио закрыл Фирмино и Жезуса

Поиски нового центрального защитника привели спортивный департамент «Зенита» в Португалию. Как сообщил в своём телеграм-канале журналист Нобель Арустамян, представители петербургского клуба ведут активные переговоры с «Порту» о трансфере Йордана Осорио. Transfermarkt оценивает 25-летнего венесуэльца в 2,5 млн евро, его контракт с «драконами» действует до лета 2022 года.

Как «Зенит» нашёл Осорио?

Скорее всего, скауты «Зенита» обратили внимание на этого игрока в июньском матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки Бразилия – Венесуэла (0:0). Не будет преувеличением сказать, что действовавший на позиции правого центрального защитника в четвёрке игроков обороны Осорио выдал выдающиеся 90 минут. На нём прервались многие атаки хозяев, он сумел нейтрализовать Роберто Фирмино и вышедшего на замену Габриэла Жезуса. Йордан стал лучшим как по оценке InStat (310 баллов), так и по оценке Whoscored.com (7,87 балла).

Статистики подсчитали, что в той встрече он выиграл 81% единоборств, сделал 3 отбора и 4 перехвата, 3 раза заблокировал удары соперника, 11 раз вынес мяч из своей штрафной и 9 раз вернул его команде.

Аналитики, разбиравшие игру, назвали Осорио самым крупным камнем в оборонительной стене сборной Венесуэлы, а аргентинский журналист Хорхе Барраса написал: «Йордану будет очень трудно ещё когда-нибудь сыграть так, как с Бразилией. Он был чудовищно хорош, показал что-то экстраординарное. Снял все мячи – и снизу, и сверху. Я никогда не видел такого матча даже в исполнении Пике или ван Дейка. Только у Пуйоля».

Между тем, эта игра оказалась единственной для Осорио на Кубке Америки. В стартовом матче турнира тренер выбрал другую пару центральных защитников, а после встречи с Бразилией Йордан испытывал физические проблемы, поэтому оставался в запасе в третьем туре и четвертьфинале с Аргентиной.

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Как развивалась карьера Осорио?

Почти до 23 лет Осорио выступал на родине за футбольный клуб «Самора» из его родного города Баринас. Любопытно, что в начале профессиональной карьеры Йордана использовали в средней линии, ставили даже атакующим полузащитником. Назад его опустил тренер Франсеско Стефано, которому в обороне требовался человек с хорошим первым пасом. С тех пор Осорио здорово прибавил как защитник. Он достаточно подвижен и быстр для игрока своего амплуа, хорошо чувствует развитие эпизода, отважно и эффективно действует один в один. Тем не менее недостаток нужных навыков периодически отражается на его решениях. Йордан может ошибиться позиционно или чуть-чуть отпустить оппонента, следя за мячом. Ещё один плюс венесуэльца – он настоящий атлет и со своим ростом 189 см опасен на стандартах у чужих ворот.

В январе 2017-го Осорио перебрался в Португалию, подписав контракт с «Тонделой». Ещё через полгода Йордан дебютировал в сборной Венесуэлы, за которую сыграл пока восемь матчей. Его прогресс оценили в «Порту». Один из лидеров Примейры сперва взял венесуэльца в аренду, а в июле 2018-го выкупил за 2 млн евро. Но как только центральный защитник стал полноценным игроком «драконов», его отдали в аренду на год «Витории» из Гимарайнша. Прошлый сезон получился для Осорио успешным: венесуэлец – второй лучший игрок команды по версии Whoscored с высокой средней оценкой 7,05 балла.

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Какая роль будет у Осорио в «Зените»?

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау не заявил венесуэльца на встречи с «Краснодаром» в Лиге чемпионов и первые матчи в Примейре. Значит, он больше доверяет опытным Пепе, Ивану Маркано и Шанселю Мбемба, а клуб дал понять Осорио, что собирается продать его.

По всей видимости, Йордана рассматривают в качестве сменщика Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого. Венесуэлец будет конкурировать за роль третьего центрального защитника с Эмануэлем Мамманой или Михой Мевлей. Если «Зенит» возьмёт Осорио, то наверняка либо словенец, либо аргентинец покинут Санкт-Петербург. Ранее сообщалось об интересе к Маммане со стороны клубов итальянской Серии А, а у Мевли есть вариант с «Сочи». После старта команды Сергея Семака в Лиге чемпионов и Кубке России график игр станет насыщенным, поэтому шанс получат все.

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В случае перехода Осорио он будет не первым венесуэльским легионером в составе сине-бело-голубых. Ранее за петербургский клуб выступал нападающий Саломон Рондон. С января 2014-го по август 2015-го он сыграл 58 матчей и забил 28 голов, после чего «Зенит» продал его в «Вест Бромвич» за 17 млн евро.