«Хайп вокруг «Торпедо» только мотивирует». Шишкин рассказал, зачем пошёл в ФНЛ

Ещё в начале августа нам стало известно, что бывший защитник «Спартака», «Локомотив» и «Краснодара» Роман Шишкин приступил к тренировкам с «Торпедо». После этого сам футболист рассказал, что у него есть варианты продолжения карьеры и в Российской Премьер-Лиге (а обсуждения этих вариантов даже вылилось в мини-скандальчик) и даже за границей, но 12 августа стало известно, что с нового сезона Шишкин будет выступать за чёрно-белых с Восточной улицы.

В «Торпедо» собралось довольно много футболистов, поигравших в РПЛ. Теперь им вместе со старшим тренером Сергеем Игнашевичем и молодыми игроками «автозаводцев» выводить команду в РПЛ. По крайней мере разговоры об этом ходят достаточно серьёзные. Мы поговорили с Шишкиным о причинах его выбора, Игнашевиче и новом «Торпедо». Вопрос о том, хватит ли у клуба денег на РПЛ, тоже не забыт.

— С адаптацией в «Торпедо» вообще не было никаких проблем, тем более я в Москве, многих ребят знал и до перехода, был знаком не только с футболистами из нынешнего состава, но и с тренерами, даже персоналом клуба. Уже довелось выходить на поле в последних матчах, с каждой игрой всё лучше и лучше чувствую себя физически и постепенно набираю игровой тонус, что очень важно. Что касается игровой позиции, то мне удобнее всего играть как в опорной зоне, так и в центре обороны, благо опыт позволяет. Но, естественно, последнее слово за тренерским штабом.

— Ну, с игровой практикой проблем возникнуть не должно было.

— Надеюсь на это, но, повторюсь, всё решает тренер. А я уже буду стараться на сто процентов выполнить тренерскую установку.

— С Игнашевичем на вы?

— Несмотря на то что мы вместе играли, какие-то рамки держать нужно. Должна быть субординация между тренером и футболистом, даже если бы мы были ровесники. Как и вся команда, мы с ним на «вы». Для всех всё должно быть одинаково, это даже не обсуждается.

— Что особенного в тренере Игнашевиче?

— Дисциплина высочайшая не только в коллективе, но и на любой тренировке, теории, игре. У нас в команде много молодых игроков, задача, чтобы из них выросли футболисты высокого уровня. Опытные ребята, как я, Лебеденко, Рязанцев и Цыган, помогаем им, но стараемся быть на одной волне. Игнашевич же не так давно закончил играть, опыта тренерского у него не так много, но я работал со многими специалистами в карьере, такого резкого перехода из карьеры футболиста в тренеры ни у кого не видел. У него огромная перспектива на тренерском поприще, уже сейчас видно, как он к делу подходит.

Игнашевич – король. Сразу же превратил «Торпедо» в лидера ФНЛ Секрет возрождения великого клуба, который способен выйти в РПЛ уже в следующем сезоне.

Мощный старт и воспитание молодёжи

— Старт у «Торпедо» выдался успешным.

— У нас основной акцент идёт на развитие клуба, чтобы снова войти в элиту российского футбола, остаться там надолго, как это было раньше. Очень радует, что стартовали мы хорошо, но Николаич нам говорит, что это уже в прошлом. Нужно от игры к игре играть на победу, а не жить воспоминаниями.

— Бывает, что от него жёстко достаётся?

— У каждого бывают такие моменты, это нормально. Суть не в том, чтобы показать свою жёсткость и эмоции. В хорошем тоне можно два-три раза объяснить, а можно 10 раз накричать – и всё будет зря. Важно, какое восприятие у игроков, как он понимает твои слова.

— За молодыми присматриваете?

— Передаём свой опыт, когда это нужно, и в быту, и на поле. Сейчас молодёжь поменялась, мы раньше всё сами делали, мячи таскали, манишки. Надо было всегда доказывать. А сейчас талантливых холят и лелеют. Да, воспитанник может вырасти в топ-игрока, но без должной дисциплины и труда сделать это не получится, примеров ведь очень много. Окружающая среда – очень важный фактор, который должен помогать вырасти не только в хорошего футболиста, но и в хорошего человека. Я сам был молодой и знаю, что где-то надо пожёстче с ними, но грань надо соблюдать. Нужен кнут и пряник, но должен быть баланс. Наш тренер не просит нас ему помогать в этом, просто сам понимаешь, где нужен подсказ, где и как нужно поступить в той или иной ситуации.

Самый атмосферный матч лета в России уже сыгран. Лучше не будет! Росгвардия, ливень, Савин, плюс пять голов самому старому клубу планеты. Не помешали даже оскорбления от фанатов «Торпедо».

— Кстати, по поводу первого места. Невозможно же не смотреть на таблицу, как бы Игнашевич про это ни говорил.

— Все смотрят, конечно, прогнозируют. Но игр пока прошло не так много, а ФНЛ не такой простой турнир, как кажется – в современном футболе даже тут на одной ноге никого не обыграешь, поэтому расслабляться нельзя.

— Ожидали, что «Торпедо» так резво стартует?

— Я же не просто так выбрал эту команду – вижу здесь перспективу, качественных футболистов, отношение к делу и тренерского штаба, ребят и руководства в целом. Всё это соответствует уровню РПЛ – разницы между чемпионатами особо не чувствую.

— «Торпедо» по уровню общей организации и подбору игроков – уровень РПЛ?

— Если взглянуть на клуб изнутри, то командам Премьер-Лиги мы не уступаем. Естественно, нам есть над чем работать, как в принципе и любому другому клубу, но в целом всё на достаточно высоком уровне.

Давление на клуб, мотивация, болельщики

— Хайп вокруг клуба не давит?

— К командам, которые борются за высокие места, не важно, ФНЛ это или РПЛ, всегда есть и будет повышенный интерес. Давить на нас тут нечему, сверхъестественного ничего не случилось. Этот хайп только мотивирует. На нас ходит много болельщиков, у нас прекрасная атмосфера в команде, всё работает как часы – остаётся просто получать удовольствие.

Новая форма «Торпедо» — топ. В её разработке участвовали болельщики Шотландская клетка, отсылки к истории – это полный эксклюзив.

— Как вам стадион имени Стрельцова?

— На стадионе с историей играть приятно. Да, он старый, почти ничего не изменилось. Многие люди вообще удивляются, когда говорю, что играем на Стрельцова: «О, он ещё работает, его не закрыли?». Понятно, что у многих этот стадион стоит под звёздочкой, не только у болельщиков «Торпедо». Атмосфера здесь особая.

— Как приняли болельщики? Вы всё-таки играли за «Локомотив».

— Всё нормально, да и не должно быть проблем – я никогда ни в чью сторону плохих слов не говорил. Выступать я мог за разные команды, но сегодня я игрок «Торпедо» и хочу приносить ему пользу – разве это не самое главное?

— Худякову (спортивному директору «Тамбова». — Прим. «Чемпионата») на его слова про «зарабатывать» будете отвечать?

— А смысл? Я за всем слежу, прессу читаю, но на этом акцентировать внимание не хотел бы. Переговоры с «Тамбовом» были, как и с другими командами. Всё преподнесли так, будто у меня все моменты замыкаются исключительно на деньгах. Но все понимают, что это не так. «Тамбов» для того, чтобы играть, но «Торпедо» и остальные команды также созданы для этого. Самое главное то, что финансовая сторона для меня не была на первом месте.

«Торпедо» лидирует в ФНЛ. На стадионе атмосфера из другой эпохи Душевный репортаж.

— Есть желание доказать клубам РПЛ, что зря они вас не взяли?

— Кому-то что-то доказывать я не хочу. Самому себе – да, из этого и надо исходить. Кому мне доказывать? «Спартаку», «Локомотиву» и «Краснодару»? Оценивать не мне же. Доказать это вообще громкое слово, я просто чувствую, что сил играть у меня ещё очень много.

— Часто бывает, что вроде команда настроена выйти из ФНЛ в РПЛ, выполняет задачу практически, а потом никуда не идёт. Нет боязни, что так будет и с «Торпедо»?

— Такого разговора не было, все заинтересованы в выходе в РПЛ. Понимаю, финансовая составляющая у многих бывает не на том уровне, но это не случай «Торпедо». Тут большие перспективы, у болельщиков есть статус – об этом даже речи не было и не будет. По крайней мере я на это надеюсь.

— В руководстве прямо сказали, что нужно сто процентов выходить в РПЛ?

— Такого, что мы кровь из носу должны выйти, нет. Но все понимают, что мы можем это сделать, стартовые матчи это показали. Громких заявлений сейчас не нужно делать, а просто стараться каждый последующий матч играть только на победу. Ведь основная задача, чтобы клуб так же, как и сейчас, развивался, рос!

«Секрет подготовки к ЧМ? Вот с Ромкой на турнир приехал» 20 мая в Воронеже по традиции состоялся футбольный детский турнир Романа Шишкина.

— Разговоры болельщиков о том, что в «Торпедо» вы приехали доигрывать, не смущают?

— Я об этом даже никогда не думал. Да, разорвал контракт с «Краснодаром», ведь я хочу играть. Пусть это будет ФНЛ, здесь есть плюсы и минусы, но это мой выбор. Я ни о чём не жалею.