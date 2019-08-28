Стало только хуже. «Краснодар» снова проиграл грекам и потерял Шапи

Отчёт об этом матче готов был, по сути, к перерыву. Там были эмоции, куча деепричастных оборотов и вселенская тоска о том, что отличная команда вновь не смогла сделать шаг вперёд. Но в перерыве пришло понимание того, что нужно отделить эмоции от желания понять, что у «Краснодара» идёт не так. Матч против «Олимпиакоса» — показателен.

Берг

Маркус, безусловно, качественный форвард. Он бы пришёлся ко двору тем командам, которые предпочитают играть «на столба». Бей вперёд, игра пойдёт. Не совсем понятно, чем руководствовались селекционеры «быков». Нужен был игрок, который сможет бороться в воздухе? Так команда катает низом.

Берг минувшим вечером не впечатлил, более того, ещё раз подтвердил опасения, что наличие в составе ещё одного шведа в полузащите, никак ему не поможет. В Греции Маркус совершил рывок к выходящему на замену Ольссону, что-то ему настойчиво объяснял, а в следующем эпизоде побежал в сторону, противоположную забросу Кристофера. Безнадёга – так можно охарактеризовать и его игру в ответном матче. Партнёры его видят, но как доставить ему мяч – не понимают.

Игра Берга – это фиаско. Но критиковать надо не его, а Мусаева Конкретно во вчерашнем матче шведский форвард никак не вписывался в игру.

Ольссон

Травма не может случиться вовремя. Но вот для Кристофера это стало большим ударом. Тонкий, умный и ранимый парень попал в условия жёсткой конкуренции, завязанной на лимите. Имей он гарантированное игровое время, всё могло сложиться иначе. Но отсутствие игровой практики начинает сказываться. Да и как ты объяснишь европейцу, что он не играет потому, что состав определяется по паспортам. Все мы видели его игру до прихода в «Краснодар», парню доверяли, у него было право на ошибку, возможность творить.

В нынешнем сезоне «быки» больше ремесленники, а не творцы… В лазарет отправляются не просто игроки основного состава, туда угодили парни, которые делали игру и результат. Газинский, Классон, Мартынович, Кабелла…

Ужасный матч в Греции. Теперь не хватит и того, что «быки» сделали в Порту «Олимпиакос» разгромил «Краснодар».

Шапи

Магомед-Шапи Сулейманов стал символом молодого поколения академии «Краснодара». Этот парень сейчас – главная любовь и надежда болельщиков. И дело не в том, что он отгружает соперникам шикарные голы. Мы говорим о его отношении к футболу, клубу и жизни. В первом тайме он попал в такой стык, что за его здоровье было страшно. Шапи поднялся и заявил, что всё хорошо. Пять минут он пытался побороть болевые ощущения, но в какой-то момент сложился пополам и упал.

Без контакта, просто бежал и понял, что больше двигаться не в состоянии. Полагаю, не нужно вам объяснять, как провожали его с поля фанаты клуба. Сейчас футбольный Краснодар – это Магомед-Шапи Сулейманов. В «Краснодаре» есть масса ребят опытнее него, но именно этот парнишка и был стрежнем команды. И не стало бы странным увидеть уже сейчас на его руке капитанскую повязку.

Крицюк

Показателен был момент перед начальным ударом второго тайма. Станислав собрал партнёров в центральном круге и произнёс мотивирующую речь. Да, команда должна забивать 5 за 45 минут. Но куда важнее не пропустить и заработать премиальные деньги. Уж слишком много было потрачено на новых игроков. Сам Станислав провёл не самое простое лето в своей карьере. Голкипер расторгал контракт с клубом, оказавшись третьим в ротации, но взял себя в руки и вернулся. И вот, при почти безнадежных 0:4 он сражается, и пытается повести за собой партнёров. И Стас сделал всё, что от него зависело.

Мусаев

Никто нам не расскажет до конца сезона о том, насколько тяжело команде без Мурада Мусаева во время матчей. После первых же неудач на Сергея Матвеева обрушился шквал критики. Мы не может понять, каким образом в матчах еврокубков происходит взаимодействие, но тот факт, что в Греции команда сломя голову понеслась отыгрываться, было не совсем правильно. Но скамейка урезонить футболистов не сумела. И «быки» получили 3 гола. Мелочей в футболе не бывает.

Болельщики

Нужно постоянно находиться в Краснодаре, чтобы понимать, насколько болельщики любят команду. На протяжении долгих лет менеджмент клуба выстраивал идеально правильные отношения с потенциальными поклонниками. Сейчас «Краснодар» собирает аншлаги на 35-тысячном стадионе. Даже во вторник, даже в 22:00, когда все понимают, выбраться с парковки стадиона менее чем за час не удастся. Часть болельщиков, выехавшая на матч за 2 часа, к стартовому свистку не успела. Таковы транспортные реалии Краснодара.

Не нужно винить болельщиков за то, что они во втором тайме вели себя не так активно. После мотивационной речи Крицюка, которую видели трибуны, команда пропустила нелепейший гол на второй минуте тайма. И матч, по сути, закончился. Забить семь? Да ладно. Люди с трибун уходили крайне неохотно, за что команда просто не может не ответить им взаимностью.

«Олимпиакос»

У греков, кстати, были те же проблемы с составом, что и у российского клуба. Парень, который отгрузил российской дружине два гола, – экстренная подмена. Греки наглядно продемонстрировали, как можно грамотно выкатывать автобус, из недр которого периодически вылетает Феррари.

Выводы

«Краснодар» проиграл. И не финансовые потери можно считать главным негативом из всей этой лиго-чемпионской истории, а потерю Сулейманова и возможного финансового профита. Обилие травм привело к тому, что команда вынуждена привлекать парней из собственного резерва, как-то разбираться с легионерами, которые не тянут.

В сегодняшних условиях каждый матч – это неоценимый опыт, но вся романтика разбивается об итоговый счёт противостояния с «Олимпиакосом». «Краснодар» проиграл по сумме двух матчей — 1:6. И в сегодняшних условиях мы понимаем, что состав, который заканчивал матч с немотивированным «Олимпиакосом» — это теперь основа…