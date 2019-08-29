10 лет назад была открыта «Донбасс Арена». Что с ней стало за годы войны

В октябре 2011-го мне повезло побывать на «Донбасс Арене». Именно повезло – круче стадиона во всей Восточной Европе тогда не было. Даже президент РФ Медведев, известный футбольный болельщик, подгадал визит к украинскому коллеге Януковичу под Лигу чемпионов, игре «Шахтёра» с «Зенитом». Шоу удалось: шумные, дымные марши по бульварам, аншлаг на трибунах, четыре мяча в воротах и пляски под «Ленинград» на трибунах.

"Юля, вы забыли паспорт…" Корреспондент "Чемпионат.com" полным впечатлений вернулся из командировки в Донецк и рассказывает о том, что осталось за кадром трансляции матча "Шахтёр" – "Зенит".

За три года до АТО

Помню, как директор Атаманенко – тот самый, что впоследствии будет заведовать спартаковской ареной в Тушино, – в шикарном скайбоксе рассказывал, как весь бывший Союз, включая Москву с Петербургом, не гнушается перенимать передовой донецкий опыт. И мы, десяток приезжих репортёров, глазея на это великолепие стоимостью в $ 400 млн, охотно верили. И как коллега, будущий пресс-атташе серьёзного столичного клуба, на выходе с объекта задумчиво произнёс: «Что же будет со всей этой красотой, когда Ахметова не станет?»

«Донбасс Арена» в 2011 году перед матчем «Шахтёр» — «Зенит» Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

«Донбасс Арена» в 2011 году перед матчем «Шахтёр» — «Зенит» Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

«Донбасс Арена» в 2011 году перед матчем «Шахтёр» — «Зенит» Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

«Донбасс Арена» в 2011 году перед матчем «Шахтёр» — «Зенит» Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»

Риторический вопрос актуализировался намного быстрее, чем можно было представить. Нет-нет, с хозяином «Шахтёра», слава богу, ничего не случилось: жив, здоров, по-прежнему богат – бессменный на протяжении десятилетий №1 в украинском списке «Форбс». Его просто не стало в Донецке. А вместе с ним – футбола, большого, профессионального.



С началом войны на Востоке Украины бизнесмен уехал сам и эвакуировал в Киев собственный клуб. В смысле – людей: сотрудников, тренеров, футболистов. Только стадион оставил – как его перевезёшь?

Экспроприация

«Территория побед» (слоган стадиона) превратилась в «Арену Милосердия». В августе 2014 года решением владельца «Шахтёра» был создан гуманитарный штаб «Поможем», работа которого направлена на помощь пострадавшим от вооружённого конфликта в Донбассе. Стадион стал логистическим центром разгрузки и расфасовки продуктов для жителей региона. Согласно данным официального сайта арены, за время работы штаба было выдано 9,4 млн продуктовых наборов.



Окончательно связь стадиона с клубом оборвалась в начале 2017 года. 28 февраля вооружённые люди заблокировали распределительный центр на «Донбасс Арене» и пункты выдачи гуманитарного штаба Ахметова, а на следующий день объект был экспроприирован непризнанной Донецкой Народной Республикой и взят под охрану новыми властями.

Так человек, которого за глаза почтительно называли хозяином Донбасса, фактически утратил контроль над не самым ценным, но, возможно, самым дорогим сердцу активом – ареной своей мечты (а вместе с ней ещё над рядом предприятий на территории «ДНР»).



Сайт стадиона «умер» ещё раньше. Последнее сообщение на ресурсе датировано 29 августа 2016 года и посвящено седьмой годовщине открытия арены. Указанный на главной странице номер многоканального телефона, как несложно догадаться, «больше не используется».

Очевидно, что новому руководству так называемой ДНР было принципиально важно подремонтировать, отчистить и отмыть главный символ мирной жизни в республике. Заброшенной руиной он точно не выглядит. Внешне арена вообще мало изменилась по сравнению с «довоенным» временем. Даже неоновая подсветка фасада функционирует.



Она обезлюдела внутри.

Бахареву привиделись лисы?

Работа газонокосильщика «Донбасс Арены» сегодня напоминает сизифов труд. Насколько изнурительный, настолько же бессмысленный. Для чего/кого он стрижет траву — непонятно. Более пятилетки, со 2 мая 2014-го, на это поле не ступали ноги профессиональных футболистов. Бывший футболист, а теперь детский тренер Бахарев заглянул недавно — и пришёл в ужас.



«Поле убитое, там лисы живут, — сообщил экс-хавбек «Спартака», «Шахтёра» и сборной России в интервью «Матч ТВ». — Норы роют, на солнышке греются. Четыре штуки. Никак вывести их не могут. А может, не пытаются».

Бывший полузащитник «Шахтёра» Игорь Петров просит не воспринимать слова Бахарева всерьёз. Сейчас обладатель Кубков СССР и Украины занимает должность руководителя футбольного союза непризнанной республики. Мой звонок застал его в Крыму.



— Не хочу комментировать бред Бахарева, — вздыхает Петров. — Пьющий человек, в угаре мог что угодно наговорить. У нас есть ролики, поле показываем постоянно, водим экскурсии. Недавно приезжал журналист из Англии – собирает материал для книги о непризнанных республиках. Был в Абхазии, Осетии – теперь нас навестил. Его тоже сводили на стадион, показали газон. Подтрибунные помещения, трибуны, поле – всё находится в отличном состоянии. Единственное, когда прилетела «Точка-У» (ракетный комплекс. – Прим. «Чемпионата»), большое панорамное стекло снаружи взрывной волной обрушило – чуть ребёнка не убило. На YouTube есть ролик, видели? Повреждённый фасад немного подреставрировали, но, чтобы принимать массовые мероприятия, требуется более капитальный ремонт. Без него объект считается аварийным. Нужно, чтобы люди, строившие стадион, осмотрели повреждённый сектор, обследовали. А так все необходимые службы на стадионе функционируют. В спортзалах дети тренируются.

Игорь Петров – в центре с Кубком Украины-1995 Фото: http://fc-shakhter.narod.ru

Футбол здесь больше не живёт

Теперь по геотегу «Донбасс Арена» «Инстаграм» выдаёт не толпы болельщиков в оранжево-чёрном, не фрагменты игр, а в основном симпатичных девушек. Более красивый фон для романтичного селфи в городе сложно найти. Из футбольного сердца целого региона стадион с прилегающей территорией превратился в обыкновенный парк культуры и отдыха. Пусть и с выдающимся памятником строительного искусства посередине.

О футболе напоминает лишь клубный музей. При переселении «Шахтёр» оставил на арене все экспонаты, включая копию Кубка УЕФА 2009 года – очевидно, в надежде на скорое возвращение. Только популярностью у горожан, судя по снимкам в соцсетях (а в таких заведениях ведь принято фотографироваться, верно?), он теперь пользуется невысокой. Мягко говоря. В музей приятно заглянуть перед игрой, по пути из закусочной на трибуну. А здесь футбола больше нет. Хочется верить – временно.



— С «Шахтёром» контакты оборвались, — констатирует Петров. – У них остался в Донецке филиал детской школы на 90 ребятишек – вот и все связи. Самых одарённых забирают в Киев, в интернат. Получается, нашим детям можно в украинских соревнованиях участвовать, а взрослым – нет. Санкции. Спорт смешали с политикой. И только от политиков зависит, вернётся ли «Шахтёр» домой. Сегодня проведение больших соревнований в Донецке объективно невозможно: гарантий безопасности участникам никто не даст – постоянно происходят столкновения; аэропорт разбит. Киевляне несколько лет назад отказывались лететь в Мариуполь – кто же в нынешней ситуации поедет в Донецк? Есть надежда, что новое украинское правительство что-то сделает для разрешения конфликта, потому что сил терпеть это больше нет…

Официальных комментариев клуба по теме получить, к сожалению, не удалось: несколько звонков и сообщений по WhatsApp гендиректор «Шахтёра» Сергей Палкин оставил без ответа.