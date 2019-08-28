«Наконец-то свалил». Фаны «Интера» рады уходу Жоау Мариу

Переход в «Локомотив» чемпиона Европы 2016 года, который провёл на поле все семь матчей турнира и до сих пор остаётся игроком сборной Португалии, стал важным событием. Жоау Мариу 26 лет, значит, он приехал не доигрывать. К тому же тренер «Локо» Юрий Палыч Сёмин доказал, что среди прочих достоинств у него есть и умение реанимировать больших европейских игроков. Поэтому оптимизм болельщиков команды, который можно заметить в том числе в комментариях на «Чемпионате», легко понять.
Но отношение со стороны болельщиков «Интера» совсем другое. Для них Мариу – игрок, за которого заплатили 40 млн евро, а он не только не вывел команду на новый уровень, но и даже не стал основным ни при одном из тренеров. Де Бур, Манчини, Пиоли, Спаллетти – все они пробовали его на разных позициях, а потом убирали в запас. КПД португальца был крошечным, тут стоит вспомнить, что и в сборной он не звезда, а игрок второй роли. В любом случае сделка с «Локо» вызвала в итальянском сегменте интернета нескрываемую радость.
— Как ему идёт форма, отличающаяся от формы «Интера»!
— Если его выкупят в конце сезона, я закажу их футболку! С надписью Жоау Мариу на кириллице.
— Незабываемые матчи в футболке «Интера» (Только не возвращайся).
— Мы будем скучать!
— Красивый жест «Локомотива»: поставить вместо его имени бабочку. Это же намёк на его хрупкость (за бабочку болельщик принял букву Ж на футболке. – Прим. «Чемпионата»).
— Прилетел в Россию в футболке с надписью Канада. Он даже за пределами поля всё путает. Наконец-то свалил!
— Болельщики «Локомотива» фотографируются с новичком клуба Жоау Мариу. Комментарий под постом: «Когда они увидят, как он играет, они его убьют».
— Ещё один комментарий под предыдущим постом: «За что? Что они такого натворили?» (Болельщики «Локомотива". – Прим. «Чемпионата»)
Пост в одном из фан-сообществ в «Инстаграме» с подтверждением перехода вызвал множество эмоциональных комментариев.
— Господи, спасибо за это!
— Завистники скажут, что это фотошоп.
— Давайте все вместе скажем: аллилуйя!
— Спасибо! Что ушёл.
— Сочувствую «Локомотиву».
— Боже, благослови московский «Локомотив!
Что ж, кто прав – болельщики «Интера», которые радуются тому, что Мариу ушёл, или болельщики «Локомотива», которые радуются тому, что он пришёл, – покажет время. А пока отметим, что московский клуб креативно представил новичка. Выход из вагона, шутка про «трёшку», подпись контракта на глазах у болельщиков: было много необычного.
Осталось, чтобы адаптация Жоау к чемпионату России прошла быстрее, чем к чемпионату Италии. Раза в три. Тогда и у него, и у болельщиков обоих клубов всё будет отлично.
- 28 августа 2019
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