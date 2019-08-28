«Наконец-то свалил». Фаны «Интера» рады уходу Жоау Мариу

Один из болельщиков «Интера» готов заказать футболку «Локо», если игрока выкупят в конце сезона.

Переход в «Локомотив» чемпиона Европы 2016 года, который провёл на поле все семь матчей турнира и до сих пор остаётся игроком сборной Португалии, стал важным событием. Жоау Мариу 26 лет, значит, он приехал не доигрывать. К тому же тренер «Локо» Юрий Палыч Сёмин доказал, что среди прочих достоинств у него есть и умение реанимировать больших европейских игроков. Поэтому оптимизм болельщиков команды, который можно заметить в том числе в комментариях на «Чемпионате», легко понять.

«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Спаллетти выгонял его с тренировки Рассказываем, кто такой Жоау Мариу и зачем обеим сторонам эта сделка.

Но отношение со стороны болельщиков «Интера» совсем другое. Для них Мариу – игрок, за которого заплатили 40 млн евро, а он не только не вывел команду на новый уровень, но и даже не стал основным ни при одном из тренеров. Де Бур, Манчини, Пиоли, Спаллетти – все они пробовали его на разных позициях, а потом убирали в запас. КПД португальца был крошечным, тут стоит вспомнить, что и в сборной он не звезда, а игрок второй роли. В любом случае сделка с «Локо» вызвала в итальянском сегменте интернета нескрываемую радость.

— Как ему идёт форма, отличающаяся от формы «Интера»!

— Если его выкупят в конце сезона, я закажу их футболку! С надписью Жоау Мариу на кириллице.

— Незабываемые матчи в футболке «Интера» (Только не возвращайся).

— Мы будем скучать!

— Красивый жест «Локомотива»: поставить вместо его имени бабочку. Это же намёк на его хрупкость (за бабочку болельщик принял букву Ж на футболке. – Прим. «Чемпионата»).

— Прилетел в Россию в футболке с надписью Канада. Он даже за пределами поля всё путает. Наконец-то свалил!

— Болельщики «Локомотива» фотографируются с новичком клуба Жоау Мариу. Комментарий под постом: «Когда они увидят, как он играет, они его убьют».

— Ещё один комментарий под предыдущим постом: «За что? Что они такого натворили?» (Болельщики «Локомотива". – Прим. «Чемпионата»)

Пост в одном из фан-сообществ в «Инстаграме» с подтверждением перехода вызвал множество эмоциональных комментариев.

— Господи, спасибо за это!

— Завистники скажут, что это фотошоп.

— Давайте все вместе скажем: аллилуйя!

— Спасибо! Что ушёл.

— Сочувствую «Локомотиву».

— Боже, благослови московский «Локомотив!

Что ж, кто прав – болельщики «Интера», которые радуются тому, что Мариу ушёл, или болельщики «Локомотива», которые радуются тому, что он пришёл, – покажет время. А пока отметим, что московский клуб креативно представил новичка. Выход из вагона, шутка про «трёшку», подпись контракта на глазах у болельщиков: было много необычного.

Жоау Мариу подписал контракт на глазах у болельщиков. Такого в РПЛ не было Чемпион Европы – в «Локо».

Осталось, чтобы адаптация Жоау к чемпионату России прошла быстрее, чем к чемпионату Италии. Раза в три. Тогда и у него, и у болельщиков обоих клубов всё будет отлично.