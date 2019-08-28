ЦСКА покупает Седрика Гогуа. У него удивительная карьера

В ЦСКА переходит центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа. Ему 25 лет, и он родом из Кот-д’Ивуара. По данным «Чемпионата», московский клуб предложил за футболиста 400 тыс. евро.
Почему этот трансфер уникален?
Гогуа пришёл в «Тамбов» из латвийского «Даугавпилса» в июле 2019 года, а уже в августе его берёт ЦСКА. Притом что на место ушедшего Родриго Бекао москвичи уже взяли другого центрального защитника — Шарлию. Вероятно, трансфер Гогуа связан с травмой Набабкина, который в последнем матче «армейцев» был одним из трёх центральных защитников и получил травму на 17-й минуте (сроки восстановления пока не оглашены).
Как проявил себя Гогуа за 5 матчей в РПЛ?
Центральный защитник запомнился своим дебютным матчем. Он забил победный гол в ворота «Спартака». Оказавшись неприкрытым на дальней штанге, Гогуа в касание замкнул скидку партнёра.
Видео можно посмотреть в официальном аккаунте РПЛ на rutube.
Кроме того, Гогуа отличился ещё и в матче с «Оренбургом» (5-й тур). Ивуариец пробил головой после подачи углового. Так защитник стал лучшим бомбардиром команды. На данный момент у «Тамбова» 6 забитых мячей: по одному забили четыре футболиста, и два на счету Гогуа.
Видео можно посмотреть в официальном аккаунте РПЛ в Rutube.
По карте InStat видно: оба мяча Гогуа забил из одной и той же точки. Кстати, по индексу InStat он является лучшим игроком «Тамбова» после семи туров РПЛ. По рейтингу WhoScored Гогуа также является лучшим игроком «Тамбова».
Чем был известен Гогуа до «Тамбова»?
Изначально трансфер Гогуа в «Тамбов» казался сомнительным, потому что защитник оставался без игровой практики в своих последних четырёх клубах. Он не сыграл ни одного матча за латвийские «Даугавпилс» и «Ригу», а также за «СКА-Хабаровск». А за «Кайрат» сыграл лишь однажды – в матче за Суперкубок, в котором его команда уступила со счётом 0:3. Победный мяч был забит нападающим «Астаны», за которого отвечал Гогуа.
Когда Гогуа только переехал из Африки в Европу, дела у него шли значительно лучше. Он начал играть за финский «СИК»: в 2014 году был признан лучшим защитником лиги, а в 2015-м выиграл чемпионат Финляндии. После этого Гогуа перешёл в сербский «Партизан». По словам агента Дмитрия Селюка, на футболиста претендовала ещё команда из Серии А, но белградцы заплатили финнам 600 тыс. евро. Хотя по другим данным – 300 тыс. евро.
В первом же матче за «Партизан» Гогуа забил в принципиальном дерби «Црвене Звезде». Забавно, что отличился всё с той же точки, откуда этим летом поражал ворота «Спартака» и «Оренбурга». Правда, тот гол так и остался единственным для Гогуа в Сербии. У защитника начались разногласия с руководством. Сообщалось, что «Партизан» даже подал в суд на футболиста. Спортивный директор клуба заявил, что Гогуа сбежал из команды, не отвечал на звонки, а процесс расторжения контракта начался после того, как сербская полиция поймала футболиста пьяным за рулём.
Вскоре Гогуа оказался на просмотре в киевском «Динамо» и заявил, что сам подаст в суд на «Партизан», потому что ему не выплачивали зарплату полтора месяца. Однако на Украине ему не удалось задержаться, и он начал те самые путешествия по клубам («Рига», «Кайрат», «СКА-Хабаровск», «Даугавпилс»), в ходе которых провёл лишь один матч.
«Чемпионат» связался со спортивным директором «Риги» Александром Ромашиным и спросил, чем запомнился Гогуа.
– Гогуа находился в нашем клубе всего несколько месяцев. Парень талантливый. Он приехал к нам после длительного перерыва. После ухода из нашей команды скитался по клубам. Я думаю, что у нас он не заиграл, потому что у него отсутствовала личная мотивация. За «Ригу» он не сыграл ни разу. Наверное, уровень чемпионата Латвии не сильно его бодрил. В нашем клубе проблем с дисциплиной у него не было. Знаю, что были проблемы с дисциплиной в сербском «Партизане», – сказал Ромашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.
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