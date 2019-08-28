ЦСКА покупает Седрика Гогуа. У него удивительная карьера

В ЦСКА переходит центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа. Ему 25 лет, и он родом из Кот-д’Ивуара. По данным «Чемпионата», московский клуб предложил за футболиста 400 тыс. евро.

Почему этот трансфер уникален?

Гогуа пришёл в «Тамбов» из латвийского «Даугавпилса» в июле 2019 года, а уже в августе его берёт ЦСКА. Притом что на место ушедшего Родриго Бекао москвичи уже взяли другого центрального защитника — Шарлию. Вероятно, трансфер Гогуа связан с травмой Набабкина, который в последнем матче «армейцев» был одним из трёх центральных защитников и получил травму на 17-й минуте (сроки восстановления пока не оглашены).

Как проявил себя Гогуа за 5 матчей в РПЛ?

Центральный защитник запомнился своим дебютным матчем. Он забил победный гол в ворота «Спартака». Оказавшись неприкрытым на дальней штанге, Гогуа в касание замкнул скидку партнёра.

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте РПЛ на rutube.

Кроме того, Гогуа отличился ещё и в матче с «Оренбургом» (5-й тур). Ивуариец пробил головой после подачи углового. Так защитник стал лучшим бомбардиром команды. На данный момент у «Тамбова» 6 забитых мячей: по одному забили четыре футболиста, и два на счету Гогуа.

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте РПЛ в Rutube.

По карте InStat видно: оба мяча Гогуа забил из одной и той же точки. Кстати, по индексу InStat он является лучшим игроком «Тамбова» после семи туров РПЛ. По рейтингу WhoScored Гогуа также является лучшим игроком «Тамбова».

Фото: InStat

Чем был известен Гогуа до «Тамбова»?

Изначально трансфер Гогуа в «Тамбов» казался сомнительным, потому что защитник оставался без игровой практики в своих последних четырёх клубах. Он не сыграл ни одного матча за латвийские «Даугавпилс» и «Ригу», а также за «СКА-Хабаровск». А за «Кайрат» сыграл лишь однажды – в матче за Суперкубок, в котором его команда уступила со счётом 0:3. Победный мяч был забит нападающим «Астаны», за которого отвечал Гогуа.

Когда Гогуа только переехал из Африки в Европу, дела у него шли значительно лучше. Он начал играть за финский «СИК»: в 2014 году был признан лучшим защитником лиги, а в 2015-м выиграл чемпионат Финляндии. После этого Гогуа перешёл в сербский «Партизан». По словам агента Дмитрия Селюка, на футболиста претендовала ещё команда из Серии А, но белградцы заплатили финнам 600 тыс. евро. Хотя по другим данным – 300 тыс. евро.

В первом же матче за «Партизан» Гогуа забил в принципиальном дерби «Црвене Звезде». Забавно, что отличился всё с той же точки, откуда этим летом поражал ворота «Спартака» и «Оренбурга». Правда, тот гол так и остался единственным для Гогуа в Сербии. У защитника начались разногласия с руководством. Сообщалось, что «Партизан» даже подал в суд на футболиста. Спортивный директор клуба заявил, что Гогуа сбежал из команды, не отвечал на звонки, а процесс расторжения контракта начался после того, как сербская полиция поймала футболиста пьяным за рулём.

Вскоре Гогуа оказался на просмотре в киевском «Динамо» и заявил, что сам подаст в суд на «Партизан», потому что ему не выплачивали зарплату полтора месяца. Однако на Украине ему не удалось задержаться, и он начал те самые путешествия по клубам («Рига», «Кайрат», «СКА-Хабаровск», «Даугавпилс»), в ходе которых провёл лишь один матч.

«Чемпионат» связался со спортивным директором «Риги» Александром Ромашиным и спросил, чем запомнился Гогуа.



– Гогуа находился в нашем клубе всего несколько месяцев. Парень талантливый. Он приехал к нам после длительного перерыва. После ухода из нашей команды скитался по клубам. Я думаю, что у нас он не заиграл, потому что у него отсутствовала личная мотивация. За «Ригу» он не сыграл ни разу. Наверное, уровень чемпионата Латвии не сильно его бодрил. В нашем клубе проблем с дисциплиной у него не было. Знаю, что были проблемы с дисциплиной в сербском «Партизане», – сказал Ромашин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Росипом.