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«Спартак» — «Брага», 29 августа 2019, Лига Европы. Превью, история

Лига Европы. Превью, история
«Чемпионат»
Ответные домашние матчи – проклятие «Спартака». Сегодня нужно творить историю
Напоминаем грустную тенденцию последнего десятилетия: провальную игру красно-белых в отборочных раундах еврокубков.
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня «Спартак» в ответной игре сразится на «Открытие Арене» с «Брагой». Счёт первого матча (0:1) выглядит неприятным, но вовсе не безнадёжным. У красно-белых отличные шансы попасть в групповой этап Лиги Европы. Но для того чтобы это сделать, нужно не просто сыграть в свою силу, а ещё преодолеть инерцию поражений. Всякий раз в последние годы, когда «Спартак» выходил дома играть после относительно комфортного (или как минимум не катастрофичного) результата, добытого на выезде, команда вдруг проваливалась.

Вспоминаем, как это было.

Сезон-2018/19

3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

ПАОК – «Спартак» — 3:2
«Спартак» — ПАОК – 0:0

В Греции красно-белые вели со счётом 2:0, а потом ещё до перерыва умудрились пропустить три, во втором тайме – не забить пенальти. В итоге команда Массимо Карреры уехала домой с поражением. Хотя 2:3 – вполне приличный выездной результат, для прохода в решающую стадию отбора «Спартаку» хватало победы 1:0 или 2:1. По силам ли это было команде с Жиго, Фернандо, Промесом, Зе Луишем и Луисом Адриано? Конечно.

Но красно-белые не смогли. Луис Адриано заработал удаление уже на 33-й минуте, оставшийся вдесятером «Спартак» бился до последних секунд, организовывал навал, однако на табло так и остались два нуля, устраивающие греков. Позже ПАОК без особых шансов уступил «Бенфике» и тоже вылетел в Лигу Европы.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сезон-2016/17

3-й отборочный раунд Лиги Европы

АЕК – «Спартак» — 1:1
«Спартак» — АЕК – 0:1

На Кипре красно-белые играли в жуткую жару, поэтому ничья 1:1 смотрелась не блестящим (реализуй они хотя бы половину моментов, победили бы с крупным счётом), но рабочим результатом. Казалось, дома «Спартак» просто размажет выскочку, а в итоге размазали его. После долгой нудной тягомотины и позорной игры на 0:0 команда Дмитрия Аленичева на последних минутах проспала заброс из глубины на Тричковски.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сезон-2013/14

3-й отборочный раунд Лиги Европы

«Санкт-Галлен» — «Спартак» — 1:1
«Спартак» — «Санкт-Галлен» — 2:4

Вероятно, Валерию Карпину в том сезоне не очень-то и нужна была Лига Европы. Иначе бы «Спартак» не полетел в Швейцарию играть полурезервным составом, куда попали даже юные Тимофеев и Кротов. Первая игра лишь подтвердила, что соперник у красно-белых очень скромный: при сереньком футболе они сыграли вничью.

В ответном матче на «Арене Химки» «Спартак» вышел уже в более рабочем, почти боевом виде, но опозорился. На ранний гол Озбилиза швейцарцы ещё до перерыва ответили тремя и фактически закрыли вопрос о победителе.

Сезон-2012/13

3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

«Спартак» — «Фенербахче» — 2:1
«Фенербахче» — «Спартак» — 1:1

Последний на сегодня раз, когда «Спартак» прошёл отбор в еврокубки. Однако разница по сравнению с грустными историями заключается в том, что первый матч команда играла дома, а не на выезде. Сыграли в «Лужниках» тогда красно-белые просто здорово. Несмотря на дурацкий пропущенный гол, задавили крепких турок активностью и забили победный мяч с роскошно разыгранного углового. А в гостях команда Унаи Эмери добыла кровью и потом результативную ничью.

Сезон-2011/12

3-й отборочный раунд Лиги Европы

«Легия» — «Спартак» — 2:2
«Спартак» — «Легия» — 2:3

В Польше «Спартак» дважды уступал в счёте, но два отличных гола Ари помогли увезти положительный результат. В «Лужниках» команда Карпина к 27-й минуте благодаря точным ударам двух Комбаровых повела 2:0 и вроде бы должна была спокойно доигрывать.

Но «Легия» не сдалась. К перерыву на табло горел счёт 2:2, во втором тайме «Спартак» не смог вернуть игру себе, а на 90-й, в своём любимом, характерном уже стиле, пропустил третий. Решающий мяч забил человек по фамилии Гол, позже выступавший в Премьер-Лиге за «Амкар».

Сезон-2008/09

3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

«Спартак» — «Динамо» Киев – 1:4
«Динамо» Киев – «Спартак» — 4:1

Тот летний период стал одним из самых чёрных в современной истории клуба. Сначала красно-белые сгорели ЦСКА (1:5), из-за чего пришлось уйти Калиниченко и Титову, затем были разгромлены с суммарным счётом 2:8 историческими врагами из Киева. Никакой борьбы не получилось. В «Динамо» в ту пору сверкал молодой Милевский, а опытный Юрий Сёмин спокойно переиграл начинающего Станислава Черчесова. После 1:4 в «Лужниках» будущий четвертьфиналист чемпионата мира был отправлен в отставку.

Позже в том сезоне «Спартак» выбил в сетке плей-офф «Баник» (с огромным трудом, 1:0 на выезде, 1:1 дома с двумя перекладинами у чехов), но это был уже не отборочный турнир, а основной.

Фото: Александр Мельников, «Чемпионат»

Сезон-2007/08

3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

«Спартак» — «Селтик» — 1:1
«Селтик» — «Спартак» — 1:1 (пенальти – 4:3)

Одно из самых обидных поражений для «Спартака» за последнее десятилетие. «Спартак» отлично сыграл в «Лужниках» — создал уйму моментов, четыре-пять раз должен был бить пенальти (но немецкий арбитр Фандель в тот день упорно ничего не видел), но итог – 1:1. В ответном матче преимущества у красно-белых уже не было, но команда Черчесова показала самоотверженный футбол и довела сражение до пенальти. В серии 11-метровых, увы, не хватило везения Титову и Калиниченко. У шотландцев промахнулся лишь японец Накамура.

Сезон-2006/07

2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

«Шериф» — «Спартак» — 0:0
«Спартак» — «Шериф» — 1:1

3-й отборочный раунд Лиги чемпионов

«Слован» — «Спартак» — 0:0
«Спартак» — «Слован» — 2:1

Последний раз, когда «Спартаку» удалось добыть нужный результат в ответном домашнем матче. Причём в том сезоне красно-белые это сделали дважды – и оба раза со скрипом. Сначала команда Владимира Федотова отстояла нулевую ничью с «Шерифом», затем переиграла «Слован», показав характер на последних минутах при счёте 1:1.

То же самое от «Спартака» требуется и сегодня. Настало время окончательно оставить позади историю нелепых домашних поражений – и врываться в групповой этап Лиги Европы с новой и молодой командой.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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