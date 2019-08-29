Как изменились легионеры РПЛ 2000-х: Вагнер, Алекс, Текке

В 2000-х эти легионеры играли за ведущие российские клубы и бегали на стареньких стадионах. Сегодня каждый из них продолжает заниматься любимым делом: кто-то продолжает до сих пор играть в футбол, кто-то становится тренером, а кто-то открывает свою футбольную школу.



Не меняется только одно — мы всё также продолжаем скучать по их потрясающей игре. В нашей подборке — бывший игрок ЦСКА Вагнер Лав, экс-футболист «Зенита» Фатих Текке и экс-спартаковец Алекс. Вот как они поживают в 2019-м.

Годы в РФПЛ: 2006-2010



Клубы: «Зенит», «Рубин»



41-летний Фатих Текке завершил карьеру игрока ещё в 2012 году. Турок принял решение стать тренером. Сейчас в его тренерском списке числится ряд турецких клубов, а в 2017 году он открыл собственную детскую футбольную школу в Стамбуле, названную в свою честь.



В прошлом году в СМИ появилась информация, что Текке и Карадениз могут стать тренерами «Трабзонспора», но дальше слухов дело не пошло. Этим летом турецкого тренера уволили из «Истанбулспора», и сейчас он пребывает без работы.

Годы в РФПЛ: 2004-2013



Клуб: ЦСКА



В жизни самого известного легионера ЦСКА ничего не меняется, кроме его причёски. Бразильский нападающий Вагнер Лав до сих играет в футбол. После трёхлетнего пребывания в Турции этой зимой он подписал контракт с бразильским «Коринтиансом», за который ранее уже выступал.



В рамках Южноамериканского кубка он забил за «Коринтианс» четыре мяча в семи матчах. Завтра в ответном четвертьфинальном матче этого же турнира клуб Вагнера Лава встретится с «Флуминенсе», первый матч с которым завершился нулевой ничьей. 35-летний бразильский нападающий совсем не стареет. Удовольствие он получает и демонстрируя свои новые бутсы.

Алекс

Годы в РФПЛ: 2009-2011



Клуб: «Спартак»



Экс-спартаковец Алекс завершил карьеру в 2017 году в бразильском «Интернасьонале», расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. Тренерскую карьеру бразилец пока тоже не планирует начинать, но, по его словам, желание стать тренером у него есть.

«Тренер испытывает огромное давление. Думаю, я подожду, пока у меня не появятся седые волосы. Может, тогда меня будут уважать чуть больше, и я начну тренировать» — говорил бразилец в одном из интервью.



Пока Алексу удалось набрать только вес, который можно заметить на фотографии.