Пройдёт ли «Спартак» в группу Лиги Европы? LIVE!

18:30. В ожидании матча предлагаем вам проголосовать за самый вероятный исход встречи. Прогнозы на счет оставляйте в комментах — после сверим, какие из вас глобы и ванги.

Добрый вечер, друзья! Сегодня необычайно важный вечер для «Спартака», его поклонников и, не побоюсь этого слова, всего росфутбола. В районе 22:00 по московскому времени (если без экстра-таймов) мы узнаем, быть ли красно-белым в Европе осенью. Плюс от результата матча напрямую зависят перспективы России в таблице коэффициентов УЕФА: ведь Португалия — главный конкурент! В общем, оставайтесь с нами, а мы постараемся обеспечить вас максимумом интересной и полезной информации о противостоянии, в том числе эксклюзивной. Наши корреспонденты уже «в полях», работают для вас.