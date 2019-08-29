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«Спартак» — «Брага», 29 августа 2019 года, трансляция, видео, Лига Европы

«Спартак» — «Брага»
«Чемпионат»
Пройдёт ли «Спартак» в группу Лиги Европы? LIVE!
Следим за матчем с «Брагой» вместе.
Футбол / Лига Европы 0

18:30. В ожидании матча предлагаем вам проголосовать за самый вероятный исход встречи. Прогнозы на счет оставляйте в комментах — после сверим, какие из вас глобы и ванги.

Добрый вечер, друзья! Сегодня необычайно важный вечер для «Спартака», его поклонников и, не побоюсь этого слова, всего росфутбола. В районе 22:00 по московскому времени (если без экстра-таймов) мы узнаем, быть ли красно-белым в Европе осенью. Плюс от результата матча напрямую зависят перспективы России в таблице коэффициентов УЕФА: ведь Португалия — главный конкурент! В общем, оставайтесь с нами, а мы постараемся обеспечить вас максимумом интересной и полезной информации о противостоянии, в том числе эксклюзивной. Наши корреспонденты уже «в полях», работают для вас.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2019, четверг. 20:15 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Брага
Брага, Португалия

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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