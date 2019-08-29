Важный тактический вопрос для 2019-го: как тренировать блокирование ударов?

В поисках свежих идей для тренировок наткнулся на умопомрачительное видео. Сейчас я покажу вам самое варварское тренировочное упражнение из тех, что вы могли видеть в жизни.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Per Texas Johansson.

На видео шведский «Хальмстад», на дворе 2007-й год, когда команда пережила затяжной кризис и вернулась к борьбе за еврокубки. Упражнение после основной части тренировки проводит ассистент главного тренера Юнас Вирмола. Вирмола отвечал в штабе «Хальмстада» за детальный разбор игры и тренировок: он отмечал, что у команды не получается, и искал нестандартные способы решить проблему.

К осени 2007-го тренер уже некоторое время пытался понять, как решить сложности «Хальмстада» с дальними ударами — соперники слишком свободно чувствовали себя перед штрафной, и игроки «Хальмстада» не мешали им бить. Вирмола пришёл к выводу, что у защитников и опорников нет развитых навыков блокирования ударов. Более того, они уклоняются от мяча вместо того, чтобы телом закрыть траекторию открытого удара.



Способ, который придумал Вирмола, со стороны действительно кажется странным. В нескольких метрах от бьющего по воротам игрока располагалась живая мишень, и задача блокирующего — не уклоняться от мяча, а встречать его, помогая вратарю. В первой серии ударов роль живой мишени исполнял сам Вирмола, и игроки «Хальмстада» вспоминают, что тренер принял на себя около двух десятков попыток, но так и не увернулся от мяча, хотя несколько раз получал болезненные удары. Во второй серии блокирующими должны были становиться по очереди уже сами игроки команды.



На видео защитник Пер Юханссон наносит страшной силы удар, который попадает в голову 19-летнему на тот момент Юхану Свану — тот моментально падает, как спиленная сосна. Из-за этого удара видео стало вирусным для Швеции: Юханссон вёл колонку для шведского издания Expressen и вспомнил об этом эпизоде. «Когда мы начали готовиться к упражнению, все переговаривались: „Что это за хрень, чёрт возьми?!“. Я и раньше сталкивался со странными тренировками: с одним тренером мы отрабатывали подкаты на сухом поле, с другим — половину тренировки работали над игрой в касание после аутов, потому что он считал нас худшими в Швеции в этом компоненте. Но тут было что-то новое. Когда я пробил, то сразу по отдаче почувствовал, насколько сильным получился удар. Вероятно, это был самый сильный удар в моей жизни — и он пришёлся Свану в голову. Он рухнул, и первое, что я услышал, было: „Хорош, Сван!“ от Вирмолы», — писал Юханссон.



Теперь отвлечёмся от видео и метода работы, который кажется нам кровожадным. Попробуем рассмотреть такое упражнение с профессиональной и методологической точки зрения. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание.



Первый момент: к 2019-му году дальние удары снова стали актуальными. Техника игроков растёт, меняются мячи, темп и интенсивность игры выше, что даёт свободные зоны между линий — всё это способствует частичной ставке на удары из-за пределов штрафной. Вопрос их блокирования тоже важен: если соперник наносит открытый удар, а ты не успеваешь помешать его нанесению, ты должен постараться перекрыть его траекторию. Вирмола, оправдывая упражнение, справедливо отмечал: даже в матчах топ-команд защитники больших клубов уворачиваются/отворачиваются от мяча, хотя им платят огромные деньги за то, чтобы они не жалели себя.

Соответственно, речь идёт о том, что в них не вырабатывается смелость, с которой нужно встречать такие удары, а её можно добиться автоматизмом тренировок. Вирмола говорит и о технике — полусогнутые колени и всегда лицом к мячу: «Если посмотреть видео, то Сван всё делает правильно — до момента, когда встречает мяч. В эту секунду он отворачивается от мяча и получает в висок. Если бы он не начал уворачиваться, то его бы не вырубило. С этой точки зрения мы получили на видео практический пример того, как делать не надо».



Второй момент: точность ударов. Наверняка вы не раз слышали от тренеров что-то в стиле: «Не знаю, что происходит с футболистом, когда он выходит на поле: на тренировках забивает всё, а в играх — ничего не попадает». Вирмола, когда спустя несколько лет Юханссон выложил это видео, написал своему бывшему игроку гневное сообщение. Когда тренер посмотрел видео, его взбесило, как плохо и неточно били футболисты «Хальмстада». Это методологический момент: на тренировках бьют или без сопротивления вовсе, или мимо бездушных манекенов, а на поле приходится сталкиваться с мощнейшим раздражающим фактором — живым соперником. Как только живой соперник возник в новом упражнении, удары моментально пошли куда угодно, только не в цель — это ставит под сомнение саму работу над ударами без раздражающих факторов на тренировках.

Третий момент частично связан со вторым. Обратите внимание на слова Юханссона: он говорит, что оказавшись против живого противника на тренировке, он моментально нанёс свой самый сильный удар в карьере (предположим, что это небольшое преувеличение, но всё же). В другом тексте, связанном с этим видео, Пер вспоминает, что после попадания в Свана и его страшного падения никто из партнёров не побежал ему помогать, никто не выразил даже сочувствия.



Это тоже психологический фактор: пусть Сван и был партнёром по команде, в этом упражнении для бьющих он был соперником. На тренировках (и это тоже медицинский факт) к номинальным оппонентам игроки относятся даже жёстче, чем к тем, против кого выходят на поле в официальных матчах, и тому есть объяснение: этих людей ты видишь ежедневно, ежедневно получаешь от них по ногам, они потихоньку начинают тебя раздражать, и оказавшись против них, ты стараешься максимально оторваться. Простейший пример такого отрыва — игра «на задницу» в любом дворе, когда проигравший становится в створ ворот и… ну, дальше вы сами всё знаете.

Так вот, с этой точки зрения упражнения подобного рода тоже полезны. Очевидно, что у бьющего будет большое искушение: «Если не попаду в ворота, то хотя бы в него попаду». Такого искушения быть не должно: никакого «если», ты должен попасть в ворота. Провоцирующие столкновение упражнения позволят развить в игроках концентрацию, которая потом пригодится для тех же дальних ударов.



Главным тренером «Хальмстада» в 2007-м был Янне Андерссон, который заявил игрокам: «Мы будем тренироваться качественнее всех в Швеции». Это он одобрил идею Вирмолы и в дальнейшем много времени в карьере посвятил деталям и в частности работе над блокированием ударов. В 2015-м «Норрчёппинг» Андерссона выиграл чемпионат Швеции, став лучшим в стране по качеству заблокированных ударов. В 2018-м сборная Швеции Андерссона обыграла в 1/8 финала чемпионата мира Швейцарию, заблокировав за 90 мин 11 ударов соперника.



Решающий гол в том матче Швеция забила открытым ударом из-за пределов штрафной, когда соперник не блокировал удар, принимая на себя, а подставил под него ногу.