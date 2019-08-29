Не думать о России. Поражение в ЛЕ – преимущество для «Спартака»

После матча в Браге игроки «Спартака» говорили, что в португальцах нет ничего особенного. Обычная команда, мол — позволяет играть, создавать моменты. Да и ключ к успеху москвичи вроде бы видели – нужно было просто двигать мяч во встречных атаках и хотя бы крутить головой, а не оголтело переть на соперника.

Хорошо, конечно, что понимание было, но на «Открытие Арене» мы увидели привычную для еврокубкового формата картину. Вот атака докатывается до широко открывающегося Резиуана Мирзова, который, глядя на свои бутсы, несётся в сторону лицевой, изредка натыкаясь на людей в белом. Кажется, если бы не португальцы, то девятка «Спартака» — о да, именно титовская девятка «Спартака» — через 30-40 минут по прямой добежала бы до стадиона «Торпедо». Благо, дорогу до Автозаводской Мирзов знает. Кстати, не удивился бы, если бы где-то там его уже ждал бы Аиртон.

Левый фланг «Спартака» – это вообще паноптикум. Вот есть Аиртон – один из самых быстрых футболистов в России. Он способен открываться, обыгрывать и простреливать, но не может – потому что в этой зоне уже есть дублирующий его Мирзов. Вдвоем они не просто мешают друг другу дышать, но и абсолютно не «заужают», делая невыносимой игру для центральных полузащитников.



Так и случился первый гол «Браги». Мирзов опять в кого-то уткнулся, Аиртон был отыгран, Шюрле не успел сесть ниже – и всё, тащи в девять от Орты. Да, конечно, можно сказать, что до этого «Спартак» имел два хороших момента с участием Понсе и Жиго, но ЦСКА в дерби тоже мог забивать трёшку – такие отговорки в футболе не работают.

Мирзова, кстати, немного жалко. Который матч у парня явно не идет, он пока не готов к игре на новом уровне, его по делу освистывают болельщики, но Кононов всё равно ставит его именно в основу. И этот неисчерпаемый кредит доверия вызывает домыслы о любимчиках и может просто сломать психологию футболиста.



Также непонятно, чего именно в матче с «Брагой» хотел добиться тренерский штаб. В очередном матче Лиги Европы Кононов выставил примерно тот же состав, который показывал примерно тот же футбол и совершал те же ошибки. Са Пинту, по сути, мог вообще не готовиться – просто попросить поплотнее сыграть с Шюррле и Бакаевым, что тренер «Браги», похоже, и сделал. На этом изобретательность еврокубкового «Спартака» закончилась.

Впрочем, у Кононова есть безусловные и объективные оправдания. Во-первых, в РПЛ, с Тилем и Ларссоном, у «Спартака» абсолютно иное качество состава, а в Лиге Европе, честно говоря, особо и некем играть. Во-вторых, команда находится в действительно тяжелом физическом и психологическом графике с длительными, парными перелетами – и когда-нибудь силы должны были закончиться. Удивительно даже, что строящийся и не до конца собранный «Спартак» до сих пор обходится без травм. В-третьих, команде объективно нужен ещё один опорный полузащитник и большой форвард. Мы все видим, чем заканчиваются подключения Жиго – такая антропометрия может помочь Кононовув атаке, как бы он ни отнекивался.

«Спартак» проиграл «Браге» абсолютно по делу. И теперь важно оценить, как к этому относиться. Если брать таблицу коэффицентов УЕФА, то для России это, конечно, плохо. Впрочем, таков наш реальный уровень футбола. Если же говорить о делах самого клуба, то ранний вылет из Лиги Европы – это преимущество, которое позволит команде вздохнуть и спокойно завершить процесс обновления. И, похоже, тем фанатам, которые ходят на трибуны, а не режут абонементы в «твиттере» – это понятно.



После матча они проводили проигравшую команду без свиста и с бодрыми зарядами. Все их мысли уже о «Зените», а о России в таблице коэффициентов никто не думает.



Да и какой смысл сохранять шесть клубов в еврокубках, если мы там Азербайджану проигрываем.