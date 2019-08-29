У «Локо» есть небольшой шанс. Даже Сарри ещё не знает, как играет этот «Ювентус»

«Каждый день я просыпаюсь здесь, в Панксатони, и на дворе всегда второе февраля. Я ничего не могу с этим поделать». Фраза из классического фильма лучше всего описывает ситуацию с итоговым составом групп. Не знаю, кто именно греет шары во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, но этому человеку явно не хватает воображения. «Барселона» — «Шахтёр»? «Ливерпуль» — «Наполи»? «Барселона» — «Интер»? «Атлетико» — «Локомотив»? Кажется, количество ограничений для команд так велико, что пары начинают массово повторяться. Но если отвлечься от этой неудобной мелочи и сосредоточиться только на перспективах клубов из России, то в группах хватает интересного.

6 главных фактов о соперниках «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов Российским клубам будет очень тяжело. Теперь в этом нет сомнений.

Судя по комментариям на «Чемпионате», «Зенит» всё купил, а на матчи «Локомотива» нужно идти с цветами и в чёрном. Это не совсем так. Начнём с «Зенита».

Группа «Зенита»

Проблема «Зенита» в том, что в группе нет команды, с которой получится играть так же, как в РПЛ. Другими словами, нет ни одной команды из слабого (извините, медленного) чемпионата. В теории, могла бы подойти «Бенфика», но тоже нет: чемпионат Португалии какой угодно, но не закрытый и не медленный. Да и класс и еврокубковый опыт самой «Бенфики» тоже автоматически убирают её из разряда простых соперников.

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Бруну Лаже всего за полгода привёл «Бенфику» в большой порядок. С марта по конец августа команда в 20 матчах во всех турнирах выиграла 16 раз. Вылет от «Айнтрахта» в Лиге Европы был скорее несчастным случаем, чем отражением реальной силы в паре. И в отличие от того же «Порту», «Бенфика» не обновила половину состава. Это не новая команда, девять из 11 игроков, которые с первых минут играли в последнем матче, были в команде и в прошлом сезоне. Ещё один переведён из академии.

На что с «Бенфикой» можно рассчитывать? На то, что ремонт в связи с уходом Жоау Феликса займёт какое-то время. На то, что Лаже иногда (на самом деле, довольно часто) не лучшим образом руководит командой в больших матчах. Доказательства: упущенная игра с «Айнтрахтом», которая проходила в максимально удобном для немцев стиле, от ворот до ворот без центра поля, или недавнее домашнее поражение от «Порту», в котором уже «драконы» диктовали удобный для себя стиль: компактный средний блок и пасы вразрез. «Бенфика» любит контролировать мяч и защищаться высоко, но если интенсивно навязывать другой стиль, она поддаётся.

«Лион» прошлой осенью взял четыре очка из шести у «Ман Сити». Это самое комплиментарное описание, но неполное. «Лион» действительно здорово прессингует и смело контрпрессингует – это мощное оружие, но оно годится не против каждого соперника. В чемпионате Франции «Лион» испытывал проблемы с каждой командой, которая закрывалась. С тех пор команда изменилась, и нельзя сказать, что стала сильнее: ушли атакующий защитник Менди, Ндомбеле, который лучше всех тащил мяч на дриблинге (да и диагонали его не стоит недооценивать) и Фекир (просто самый креативный игрок в команде). Остались Корне, Депай и гиперактивная пара в полузащите: Тузар и Ауар. Но проблем хватает.

Мемфис Депай празднует гол Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

«Лион» просто ещё не готов: для нового тренера, Сильвиньо, это первый опыт самостоятельной работы, и команда выглядит сырой, даже несмотря на 6:0 и 3:0 в первых двух турах Лиги 1 (с «Анже» и «Монако»). «Лион» с трудом доводит мяч до штрафной и очень много бьёт издали. При этом регулярно пропускает контратаки. Это соперник высокого класса, но с ним хотя бы понятно, как играть – причём «Зенит» под руководством Семака уже играл в подобном стиле.

«Лейпциг» попал в четвёртую корзину, но выглядит самой сбалансированной командой в группе. Тренер-вундеркинд Юлиан Нагельсманн вряд ли готов к закулисной борьбе в «Баварии» (хотя слухов хватало), но он точно дорос до команды чуть проще. В Лейпциге он получил проект, который последовательно развивается уже несколько лет. Летом удалось сохранить Упамекано и Клостермана. Мощный состав, единственным недостатком которого выглядит отсутствие опыта в еврокубках. Достаточно глубокая скамейка, чтобы играть на несколько фронтов, в том числе, по схеме 3-5-2, которую использует Нагельсманн.

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«Лейпциг» играет компактно, интенсивно прессингует средним блоком, с удовольствием пасует вразрез и избегает навесов. Это действительно производит впечатление. Правда, состав этой команды так же молод, как её тренер: самому опытному игроку, вратарю Петеру Гулаши, 29 лет. Сам же Нагельсманн в числе своих недостатков как-то назвал чрезмерную эмоциональность. Он психует, когда что-то идёт не так. Но всё-таки, у тренера, который вывел «Хоффенхайм» в Лигу чемпионов, обычно всё идёт так, как надо.

Группа «Локомотива»

«Ювентус», «Атлетико», «Байер». Регулярные участники плей-офф Лиги чемпионов последних лет (вплоть до финала) и «Байер». Похоже, что «Локомотив» будет сражаться только за третье место, причём с командой, чей состав дороже состава «Локо» примерно в три с половиной раза. Есть пара причин рассчитывать на большее.

«Без меня «Локо» превратился в середняка». 3 года назад Сёмин вернулся в клуб С тех пор у «Локомотива» ни сезона без трофея.

Первая причина: что из себя сейчас представляет «Ювентус», не знает даже Маурицио Сарри. Летняя трансферная кампания была странной. Чего стоил только интерес к Лукаку при восьми форвардах в составе. Последние слухи тоже странные: удивляет, что допускается продажа Пьянича, игрока, который отлично вписывается в футбол Сарри. При этом «Ювентус» до сих пор не избавился от Матюиди, Игуаина и Хедиры, которые были выставлены на трансфер. Неясно даже будущее Дибалы. За два дня до закрытия окна. Я уже говорил, что это странно?

«Юве» разобран, и по первому туру Серии А подтвердил это впечатление. Более того, Сарри даже не может срочно исправить ситуацию: из-за пневмонии тренер сейчас лечится, а не работает с командой. Итого, «Юве» — команда, которая играет во владение, высоко прессингует, но несыгранная и с раздутым составом, полным футболистов, которые не подходят тренеру по стилю. Не хочу сказать, что такой «Ювентус» надо обыгрывать, но такому «Ювентусу» надо создавать проблемы: он не неуязвим. Как минимум, стоит ждать разрывов между линиями и некоторой разбитости при владении мячом. А также несогласованности прессинга. Это в случае, если Сарри хотя бы начнёт воплощать свои идеи в жизнь. Если не успеет – тогда «Юве» и через месяц будет по инерции играть в стиле последнего сезона Аллегри: навесами на Роналду.

Криштиану Роналду празднует гол Фото: Thananuwat Srirasant/Getty Images

Что касается «Атлетико»: да, я помню, как «Локо» отлетел от «Атлетико» весной 2018 года. И считаю тот результат нелогичным: «Локомотив» в обоих матчах допускал несвойственное себе количество индивидуальных ошибок в обороне. К тому же, с тех пор мадридцы изменились.

«Атлетико» не менял тренера, но по сравнению с маем команду покинули семь игроков старта. Клуб мощно потратился и нашёл сильную замену всем ушедшим, но всё-таки: поменялось больше половины старта. В том числе, системообразующие Годин и Гризманн. Более того, перестройка в «Атлетико» не только кадровая: Диего Симеоне обновляет стиль. Не факт, что брутальный «Атлетико» удастся сделать более атакующей командой, но тренер пытается. Прямо сейчас получается плохо. «Атлетико» недостаточно хорошо держит мяч, недостаточно хорошо контрпрессингует – постоянные контратаки приходится срывать фолами. Контроль мяча также не приносит достаточно остроты. Скорее всего, это временные проблемы, но пока они есть.

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Тренер «Боруссии» – псих. И страдает из-за этого Главное лицо и главная проблема главного матча сезона в Бундеслиге.

Команда была одной из самых стильных в Европе: бешеный прессинг, отличное движение, самоубийственно-смелая схема, постоянный контроль мяча на чужой половине. Какое-то время это давало результат, но со временем против «Боруссии» научились играть почти все.

Всё это не делает этот «Байер» слабой командой. Во-первых, удалось сохранить Хаверца. Во вторых, с приходом Демирбая команда станет лучше контролировать центр. Но речь о другом: «Байер» — понятная команда. И, в отличие, от «Ливерпуля» например (тоже понятная команда, но играть с ней от этого не проще), это упрощает «Локомотиву» жизнь: Бош не меняется, его набор достоинств неотделим от набора недостатков. «Байер» будет играть с высокой линией защиты, будет уязвим к забросам за спину и обводкам, и если «Байер» выйдет вперёд, то не сменит стиль игры на более прагматичный.

«Локомотив» — аутсайдер своей группы. Но в отличие от «Зенита», которому с каждым соперником придётся играть по-разному, «Локо» может максимально усложнить жизнь всем трём своим соперникам, если будет играть по одному и тому же плану. За образец вполне можно взять план Черчесова на сборную Испании. Задача трудная, зато понятная. Особенно, Сёмину: его вряд ли можно напугать необходимостью поставить автобус. Главное – не строить из команду, играющую от атаки.

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