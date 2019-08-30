«Нам больно, но мы будем двигаться дальше». Кононов верит в лучшее

Пресс-конференция главных тренеров «Браги» и «Спартака» немного задержалась. О причине догадаться было несложно – из-за стены раздавались радостные крики игроков команды гостей. Первым в зале появился главный тренер португальцев, и уже на втором вопросе у Са Пинту спросили, не поступило ли ему после игры предложение возглавить «Спартак». Ответ был отрицательным. Дальше говорили серьёзнее.

О важности победы «Браги» для всей Португалии

Са Пинту спросили, не мешает ли Лига Европы сконцентрироваться на местных турнирах (чемпионате и кубке страны), потому что такое мнение достаточно распространено в России. Ответ для российского болельщика был достаточно удручающим:



— У нас впереди четыре турнира: Лига Европы, чемпионат, кубок и кубок лиги. Но раз мы учувствуем в Лиге Европы, то должны полностью здесь выкладываться. Эта победа имеет огромное значения и для нашего клуба, и для всего португальского футбола. Теперь португальский чемпионат поднимется в европейском рейтинге, и больше наших команд впоследствии будут попадать в еврокубки напрямую.

Не думать о России. Поражение в ЛЕ – преимущество для «Спартака» Хотя к Кононову много вопросов, особенно по Мирзову.

О том, мог ли «Спартак» переломить ход игры

— «Спартак» принимал меры, чтобы переломить игру. Они прессинговали и действовали активно в атаке, но у них произошёл дисбаланс в обороне. Именно он и привёл к двум мячам. Если бы не этот дисбаланс, то игра могла бы пойти по-другому. «Брага» выиграла так, как любит выигрывать «Спартак». Они пытались хорошо играть на контратаках, но это не получилось.

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Через паузу в зале для пресс-конференций появился Олег Кононов. Сначала Олег Георгиевич объяснил свои замены:



— Во втором тайме я хотел изменить игру на флангах при помощи Бакаева-младшего. Он хорошо проводит тренировки и игры, хорошо вышел в Самаре. Джано я выпустил, чтобы больше контролировать мяч низом. У него был момент, мы всё равно забили во втором тайме, но этого оказалось мало.



Одной из причин поражения Кононов назвал тяжёлый график:



— Тот тяжелейший график, который у нас есть сейчас, продолжается. Он влияет на физическое состояние игроков. Как бы мы ни говорили, что работаем и хотим, чтобы игроки отдавались на поле на 100%, физиологию не обманешь. Всегда есть усталость, а от этого идёт брак в передачах, потеря концентрации.

Провал «Спартака» скажется в 2021 году, когда мы не заявим третью команду в ЛЧ Крайне печальный прогноз.

Тезисы Кононова

Именно за слова про график и зацепились журналисты. Контраргумент достаточно прост: у «Браги» график от «спартаковского» (по словам журналиста) не отличается. И вот здесь Олег Георгиевич стал объяснять, как говорится, по фактам. Даже начал речь со слов: «Давайте поговорим об этом серьёзно». Вот его главные тезисы:



— Перед первым матчем «Спартак» играл дерби с ЦСКА в понедельник, а «Брага» свой матч играла в воскресенье. У португальцев был лишний день на восстановление.



— В игре чемпионата Португалии у «Браги» на поле, по сравнению с первым матчем с красно-белыми, вышло 10 новых футболистов. Остальные готовились к игре в Москве. «Спартак» же сделал только пять замен.



— «Спартак» только строится, а Тиль и Джордан, которые «уже определяют игру в чемпионате», не могли играть в Лиге Европы.

«К «Зениту» команду мог бы готовить Шюррле». «Спартак» опять провалился в Европе Кононова уже увольняют. Пока — только в сети.

— У «Браги» хватает футболистов на два состава.



— В чемпионате «Брага» проиграла и сыграла вничью, а «Спартак» добился двух побед.



Ещё пара тезисов об игре:



— Моментов «Спартак» создал больше, мы не играли хуже, чем «Брага». Нам не повезло с реализацией.



— При всём негативном результате у меня нет претензий ни к кому из игроков, они отдали все силы, все те, которых у них были на данный момент.

Спросили у Кононова и про выход Мирзова, но индивидуальные ошибки своих футболистов главный тренер «Спартака» обсуждать отказался.

И немного о самом важном:



— Сейчас идёт серьёзное перестроение команды. Это, может быть, самое главное, что сейчас происходит в команде. Мне нравится, какой сейчас коллектив, настроение в нём, как работают ребята. Нам больно, что мы не сделали результат, но мы будем двигаться дальше, несмотря ни на что.

Необходимое усиление

После всего сказанного пресс-конференцию, в принципе, можно было заканчивать, но речь пошла об усилении команды, а конкретно – о подписании полузащитника чешской «Славии» Алекса Краля.



— Мы пристраиваем команду, поэтому нам нужны игроки хорошего, добротного, желательно высокого уровня. Мы строим команду по определённым принципам игры, будут новые игроки, но не буду говорить — кто. Мы понимаем необходимость в опорнике уже давно. У нас ушли ключевые игроки, которые показывали результат. Центральная зона меняется, нам нужны игроки, которые соответствуют требованиям и принципам «Спартака».



Тут же прозвучал вопрос об этих принципах – какой же он, «футбол Кононова»? Ответ был лаконичным: я надеюсь, что вы увидите.