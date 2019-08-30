Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы. LIVE

Своих соперников узнают два российских клуба: ЦСКА и «Краснодар».

Указанное в трансляции время — московское

13:25. Сегодня УЕФА назовёт лучшего игрока прошедшего сезона Лиги Европы. В шорт-лист вошли Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович.

Жиру с 11 мячами выиграл гонку снайперов Лиги Европы 2018/19, Азар — лучший игрок финала против «Арсенала», а Йович был лидером «Айнтрахта», который дошёл до полуфинала турнира.

13:10. Состав корзин перед жеребьёвкой группового этапа Лиги Европы. ЦСКА — в первой корзине, «Краснодар» — во второй.

13:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Сама церемония состоится в зале Grimaldi Forum в Монако. Она начнётся в 14:00 мск, но мы начинаем трансляцию заранее, чтобы познакомить читателей с различными интересными фактами.

Отрыв от Португалии – мизерный. Кажется, мы теряем позиции Таблица коэффициентов УЕФА.

Помимо жеребьёвки, УЕФА назовёт лучшего игрока Лиги Европы прошлого сезона. Среди претендентов — Оливье Жиру, Эден Азар и Лука Йович.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, 48 участников были разбиты на четыре корзины согласно клубным коэффициентам. В ходе жеребьёвки формируется 12 групп. В каждую группу попадает по одному клубу из каждой корзины.



Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Клубы из России и Украины будут разведены по разным группам.



В жеребьёвке примут участие две российские команды – ЦСКА и «Краснодар».

Состав корзин

Корзина 1



«Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо» Киев (Украина), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), ЦСКА (Россия), «Вольфсбург» (Германия), «Лацио» (Италия).



Корзина 2



ПСВ (Нидерланды), «Краснодар» (Россия), «Селтик» (Шотландия), «Копенгаген» (Дания), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» Мёнхенгладбах (Германия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Астана» (Казахстан), «Лудогорец» (Болгария), АПОЕЛ (Кипр), «Айнтрахт» (Германия).



Корзина 3



«Сент-Этьен» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Хетафе» (Испания), «Эспаньол» (Испания), «Мальмё» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия), «Истанбул Башакшехир» (Турция).



Корзина 4



«АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Трабзонспор», (Турция), «Александрия» (Украина), «Дюделанж» (Люксембург), ЛАСК (Австрия), «Вольфсберг» (Австрия), «Слован» (Словакия), «Лугано» (Швейцария), «Рейнджерс» (Шотландия), ЧФР (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия).