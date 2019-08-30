Самое грустное для «Спартака» – Кононов совсем не работает над ошибками

После таких матчей не хочется бросаться из крайности в крайность, призывать немедленно уволить тренерский штаб или, наоборот, убедительно кивать на ненужность Лиги Европы и вспоминать, что за последнюю пару недель у «Спартака» стало проглядываться движение вперёд, команда обыграла «Ахмат» и ЦСКА, дожала «Крылья» — а значит находится на правильном пути. Аргументов и у пессимистов, и у оптимистов, да и у реалистов в таких ситуациях хватит с избытком, можно провести в спорах бесконечные часы, так ничего никому и не доказав.

Вот и я даже после катастрофы с «Брагой» далёк от того, чтобы категорично предрекать красно-белым мрачное будущее в новом сезоне. У них сейчас действительно подобрался молодой талантливый состав, а если ещё приедет сильный опорник Крал, потенциала при правильном развитии вполне хватит хоть для борьбы за золото. При одном лишь условии: если это развитие состоится. Сейчас, даже если долго и пристально вглядываться, в «Спартаке» сложно увидеть тренерскую работу в прямом смысле этого слова.

Например, я совершенно не вижу, чтобы двум имеющимся опорникам – Гулиеву и Зобнину – указывали на их ошибки при позиционном расположении. Ситуации повторяются из матча в матч, и правда непонятно, как опорный полузащитник может встречать соперника сзади и сбоку, а не со стороны своих ворот. Само собой, в ситуации снизу Гулиев был легко обыгран, а «Брага» нанесла неприятный удар со средней дистанции.

Я не понимаю, как Кононов работает (и работает ли) над структурой выхода в атаку. Почему при рискованных пасах, направляющихся в борьбу, Зобнин или Гулиев никогда не оттягиваются в глубину, чтобы страховать зону в случае потери. В данной ситуации потеря состоялась, потому что передача от Ещенко на Бакаева была не слишком удобной и направлялась в недодачу, а подсвеченный жёлтым игрок после перехвата свободно получил мяч и развил атаку, закончившуюся первым сумасшедшим моментом «Браги» в матче и спасением Максименко.

Я не вижу, чтобы велась хотя бы какая-то работа с Айртоном, который как имел при трансфере из Бразилии сугубо атакующую ментальность, так и остался с ней. Бразилец раз за разом лезет в рискованный дриблинг или отдаёт неоднозначные конструктивные передачи в момент, когда команда совершенно не готова к возможной потере – опорные полузащитники находятся далеко и широко, центральные защитники не успевают поджимать, зона левого фланга не страхуется.

Первый гол «Браги» — следствие сразу двух обозначенных выше проблем. Айртон скинул мяч слабо и поперёк поля на Понсе в момент, когда Гулиев не страховал, Зобнин играл против двух и в случае перехвата «Брага» вылетала в быструю атаку.

Так и случилось: далее Айртон полез дублировать в отборе Понсе, Гулиев в который раз в матче потерял концентрацию и совершенно не сработал на возврат, в опорной зоне образовала просто неприличная для команды высокого уровня дыра. Её бы мог закрыть Шюррле, однако немец предпочёл остаться в центральном круге — отработку друг за друга в «Спартаке» я тоже вижу лишь периодически. Интересно, разбирает ли вообще столь чудное общекомандное расположение тренерский штаб.

Второй гол «Браги» — это тоже настоящая песня. Зобнин полез в атаку с рискованной передачей в насыщенную зону в ситуации, когда команда, опять же, была к этому не готова – центральные защитники не поджимали, крайние защитники были развёрнуты в сторону атаки, Ещенко бегал где-то на дальнем фланге, да и Гулиев располагался выше.

В итоге встречать контрвыпад португальцев было просто некому. Опять же, это мог сделать Шюррле, из-за спины которого и выбегал забивший игрок. Но действия немца стали наглядным отражением общекомандной системы. Он снова остался в центре поля, а Ещенко совершил бесполезный рывок назад на 60 метров.

Всё это, Олег Георгиевич, никакие не индивидуальные ошибки игроков, как вы думаете, судя по интервью, а прямой результат работы тренерского штаба. Потому что такие провалы давно стали нормой, любой матч без них – невероятное достижение. И это мы разбираем только оборону.



Можно сетовать на отсутствие Тиля, который мог бы снизить нагрузку с опорной зоны. Можно ждать Крала и надеяться, что его не нужно ничему будет учить, он сам начнёт страховать зону и встречать соперников правильно. Но, простите, если у «Спартака» будут сплошные звёзды в каждой линии, то тренировать их сможет и сам Леонид Арнольдович Федун. Уж для чемпионата России может хватить одного уровня состава и эмоционального заряда (которого, кстати, у красно-белых вчера после 0:1 тоже не было видно совершенно).

Работа тренерского штаба – это построение узнаваемой игры и системы, при которой каждый игрок знает, что ему делать и в какой ситуации, взвешивает риски, читает эпизоды наперёд, прячет свои слабые стороны и выпячивает сильные (а не наоборот, как в случаях с Мирзовым и Айртоном), работа над ошибками и исключение их в будущем.

Ничего этого в «Спартаке» сейчас нет. Поэтому команда и вылетела от серенькой «Браги», ничего не создавшей в двух матчах самой, а всего лишь воспользовавшейся грубейшими ляпами соперника.