Слёзы и мат. Вылет «Спартака» — в одном видео

Мы уже подробно рассказали и как Кононов объяснял поражение, и кто из футболистов виноват в пропущенных мячах, и как вылет «Спартака» сказывается на рейтинге РПЛ.

Но тут ведь не менее важно зафиксировать простую человеческую эмоцию. Она проявляется именно в такие исторические моменты. Всё-таки этот матч с «Брагой» будут вспоминать ещё долго.

И здесь было приятно видеть, как после болезненного поражения игроки «Спартака» подошли к трибуне, а фанаты в свою очередь ответили скандированием в поддержку. Хотя свиста тоже хватало. А ещё многие уходили со стадиона до окончания игры. Но главное впечатление – дети. Их эмоции, как известно, самые искренние.

По ходу матча два парня спустились с VIP-сектора в ложу прессы и ходили среди столов журналистов. Ребятам было лет 6-8. Они крутили пальцами у виска и кричали то «Кононов», то «Конов». Им нельзя было находиться в отсеке для СМИ, но парни особо не мешали. Даже скорее помогали прочувствовать атмосферу.

Сразу после того, как «Спартак» пропустил, один из двух мальчиков заплакал, а другой закричал «суки ******» (прилагательное). Знаю отцов, которые за такие высказывания прилично всыпали бы своим детям.

Но сейчас не хочется говорить о воспитании. Тем более что похожая тональность была в голове у большинства спартаковцев (у игроков, полагаю, тоже). На самом деле после таких поражений не хочется вообще ничего. Именно поэтому двух слов достаточно, чтобы передать настроение.

Такое ощущение, что футбол у нас существует либо для того, чтобы им насладиться, либо для того, чтобы выкричаться. Да о чём говорить, если даже самый корректный и интеллигентный тренер РПЛ называет судей козлами?