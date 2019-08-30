«Спартак» выиграет, один Дзюба всех не спасёт». Прогнозы на 8-й тур РПЛ

Лучшим прогнозистом прошлого тура с солидным отрывом стал наш читатель из Москвы. Благодаря этому команде читателей удалось обойти на одно очко команду журналистов «Чемпионата».

Сергей Черных угадал счёт матчей «Тамбов» — «Динамо» и «Крылья Советов» — «Спартак». Также Сергей верно предсказал разницу в игре «Ростов» — «Рубин» и исход матчей ЦСКА — «Ахмат» и «Арсенал» — «Оренбург». Это принесло ему 15 очков.

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Владислав Тернавский тоже угадал счёт в игре «Крыльев» со «Спартаком» и дал точный прогноз на «Краснодар» — «Локомотив». Плюс целый ряд верных исходов: в матчах «Тамбов» — «Динамо», ЦСКА — «Ахмат», «Ростов» — «Рубин» и «Арсенал» — «Оренбург». 14 очков в сумме.

Наш корреспондент Дмитрий Росип правильно предсказал счёт игры ЦСКА с «Ахматом». Из прочего — разница в матче «Краснодар» — «Локо» и верные исходы игр «Тамбов» — «Динамо» и «Урал» — «Сочи». Всё это принесло ему 10 очков.

«Спартак» ослаблен после тяжелейшего матча». Прогнозы на 7-й тур РПЛ Оцениваем перспективы команд.

Таблица после 7-го тура

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Прогноз специалистов

Игорь Колыванов, бывший футболист и тренер

«Крылья Советов» — «Динамо» 1:1

Хоть «Динамо» и выиграло последний матч, играть в Самаре очень сложно для всех. Будет тяжёлый матч для обеих команд.

«Рубин» — «Сочи» — 2:2

Обеим командам нечего терять. «Рубин» проиграл последний матч, у «Сочи» же только три очка.

«Ахмат» — «Тамбов» — 2:1

«Ахмат» при своих трибунах захочет выиграть, тем более после поражения 0:3. Но Григорян всегда может преподнести какой-то сюрприз. «Ахмату» же нужно доказывать свою состоятельность, они хотят побороться за первую шестёрку в таблице.

«Арсенал» — ЦСКА — 1:2

ЦСКА очень важна эта победа, чтобы бороться за лидерство в чемпионате. Хоть и играть в Туле будет непросто.

«Уфа» — «Оренбург» — 3:1

«Уфа» находится в хорошей форме после победы над «Зенитом». Это хороший моральный подъём для команды. «Уфа» дома играет очень прилично, с необыкновенным настроем.

«Локомотив» — «Ростов» — 1:1

Обе команды находятся в хорошей форме. У «Локомотива» будет небольшое преимущество над «Ростовом» по игре.

«Урал» — «Краснодар» — 2:2

Против «Урала» всем тяжело дома играть. Тренеры обеих команд любят атакующий футбол, стараются комбинировать, забивать.

«Спартак» — «Зенит» — 2:1

В последнем матче «Спартак», может, не совсем уверенно, но выиграл. Коллектив начинает сформировываться. Но и «Зенит», конечно, после поражения от «Уфы» тоже приложит все усилия, чтобы оставаться в лидерах.

Прогноз читателей

Гавриил Каширин, Москва

«Крылья Советов» — «Динамо» — 2:0

Пожалуй, поставлю здесь на победу хозяев, один из лучших бомбардиров лиги не должен подвести.

«Уфа» — «Оренбург» — 1:0

Уфимцы после победы над такими сильными соперниками, как «Зенит» и «Ростов», должны пройти одного из аутсайдеров достаточно легко.

«Рубин» — «Сочи» — 3:0

Команда Шаронова победит новичка лиги без особых трудностей.

«Локомотив» — «Ростов» — 2:1

«Железнодорожники» не в самом простом матче могут одержать верх над «Ростовом».

«Ахмат» — «Тамбов» — 1:1

Думаю, «Тамбов» вполне может отобрать очки у «Ахмата».

«Урал» — «Краснодар» — 0:3

«Краснодар» после обидного вылета из ЛЧ вполне может отыграться на екатеринбуржцах.

«Арсенал» — ЦСКА — 1:2

ЦСКА на выезде должен обыграть туляков, хоть и не всухую. У хозяев, вполне возможно, забьёт Луценко, а за гостей Влашич.

«Спартак» — «Зенит» — 2:2

В главном матче тура счёт вряд ли может остаться сухим. Скорее всего, игра будет открытой и результативной.

Прогноз журналистов

Максим Пахомов, корреспондент «Чемпионата», глава службы эксклюзивных новостей

«Крылья Советов» – «Динамо» — 2:1

«Крыльям» пора побеждать дома, последний раз в Самаре три очка брали ещё в 1-м туре с ЦСКА. После этого вообще была только одна победа в шести матчах (и пять поражений), а со «Спартаком» упустили очки в самой концовке. В итоге тема возможной отставки Божовича поднималась за последний месяц уже не раз. Что касается «Динамо», то парни Хохлова пока не убедили, несмотря на победу в прошлом туре. Так что в борьбе «Крылья» победят, поможет запредельная мотивация. Соболев забьёт.

«Уфа» – «Оренбург» — 1:1

Здесь соперники разойдутся миром. В гостях «Уфу» не смог обыграть даже «Зенит», так что в «Оренбург», который ещё ищет себя, верю не особо. А у хозяев после «Зенита» эмоций на следующего соперника, менее статусного, не хватит.

«Рубин» – «Сочи» — 2:0

Здесь всё просто: «Рубин» в этом сезоне очень хорош, а дома играть легче, плюс повышенная мотивация после обидного поражения от «Ростова». У «Сочи» же возникают проблемы с голами в принципе. Так что уверенная победа хозяев.

«Локомотив» – «Ростов» — 2:3

Самый непредсказуемый и интересный матч в туре. Это клише, но игра реально на три результата. Состав у «Локо» сильнее, но я рискну и поставлю на Карпина.

«Ахмат» – «Тамбов» — 1:1

Кажется, что «Тамбов» пока недобирает свои очки. «Ахмат» же не впечатляет совсем, не просто так возникают и слухи о новом тренере. Но победить у хозяев не получится.

«Урал» – «Краснодар» — 1:2

«Урал» пока не впечатляет, хотя видно, что команда может прибавить. Но «Краснодар» сейчас точно сильнее «Урала», это всё-таки не «Олимпиакос», мастерство гостей сыграет решающую роль.

«Арсенал» – ЦСКА — 2:2

ЦСКА нужно усиление, а пока с такими соперниками, как «Арсенал», да ещё и в гостях, «армейцы» будут терять очки – не хватит «скамейки» и свежести. Пусть будет ничья с кучей мячей.

«Спартак» – «Зенит» — 3:1

«Спартак» в чемпионате и Лиге Европы – две разные по составу команды. Но вот по настрою – точно нет. Кононов говорил, что ему нравится коллектив в «Спартаке», и я верю, что этот коллектив в воскресенье будет рвать и метать. А у «Зенита» же пока слишком много проблем, главная из которых – травмы. Если не сыграет Дриусси, то шансы на успех минимальны. Малкома тоже нет. А один Дзюба всех не спасёт.