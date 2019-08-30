11 лет назад Павлюченко уехал из «Спартака» в АПЛ. Неизвестные детали трансфера

11 лет назад российский футбол купался в славе. Ощущения, наверное, можно сравнить с теми эмоциями, которые испытывал любой российский болельщик год назад – когда закончился чемпионат мира. В 2018-м – четвертьфинал мирового первенства, в 2008-м – полуфинал европейского. В 2018 впервые за много лет звезда сборной России уезжает в другой чемпионат – Головин перебирается во Францию. И в 2008 есть такая же параллель – Роман Павлюченко переходит в «Тоттенхэм». Кстати, оба игрока после своих трансферов возглавили рейтинг самых дорогих российских футболистов. И обоих, кстати, в иностранные клубы устроил агент Олег Артёмов.

Павлюченко стал первооткрывателем зарубежных чемпионатов для его поколения футболистов. Через полгода в Лондон переберётся Андрей Аршавин, а спустя год после трансфера Романа в Англию переедут Динияр Билялетдинов и Юрий Жирков, а в Германию – Павел Погребняк. Но «первооткрывателя» в Англии могло и не оказаться, если бы не один телефонный звонок.

Все началось на Евро

При упоминании турнира в Австрии и Швейцарии у болельщиков сборной России всегда всплывают приятные воспоминания. Особым Евро-2008 стало не только для всей команды, но и для Павлюченко – до статуса лучшего бомбардира турнира (которым стал Давид Вилья из Испании) ему не хватило всего лишь гола. А так – «всего лишь» уровень Лукаса Подольски. Остальных звёздных нападающих Европы, например, Фернандо Торреса, Ван Перси и Мирослава Клозе, Роман в гонке бомбардиров обошёл.

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На протяжении всего турнира за Павлюченко наблюдали представители «Шпор», в частности – спортивный директор Дамиен Комолли. «Он отслеживал все его перемещения в штрафной, какую позицию он занимает при угловых, как освобождается от опеки… Изучали абсолютно все нюансы, а после чемпионата решили приобрести Романа», — вспоминает агент Павлюченко Олег Артёмов.

Старт сложных уговоров

«Как только я сказал Роме про «Тоттенхэм», то его первая реакция была скорее отрицательная: «Какая Англия? Куда, зачем?» Человек был идолом «Спартака», а тут предлагают неизвестность, — вспоминает Артёмов, — были долгие качели – уезжать или нет.



Кроме самого Артёмова Павлюченко и его жену Ларису переехать уговаривал на трансфер и нынешний главный тренер «Ростова», а тогда генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин.

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Ещё в июле, когда Павлюченко был в гостях у «Чемпионата», Роман вспоминал: «Я улетел играть на выезд, а Карпин приехал в восемь утра к нам домой за город. У Ларисы глаза округлились, когда увидела его. Не знаю, как он адрес узнал. Пробил, наверное. Начал её уговаривать, потому что в первый раз я отказал. За меня предлагали большие деньги. Видимо, Валерий Георгиевич обрадовался – поэтому и начал упрашивать Ларису».



Деньги, действительно, предлагали большие. «Спартаку» было выгодно продать Рому», — говорит Артёмов. СМИ писали о предложении в районе 14 миллионов фунтов. Но вот сам Роман ехать никуда не хотел.

Реакция самого Павлюченко

«Позвонил Олег, говорит, что «Тоттенхэм» хочет меня приобрести. Спрашивает: готов ли ты поехать в Англию? Моя первая реакция: блин, Англия – это же лучшая лига в мире, — вспоминает Павлюченко. — А вторая мысль: если я поеду, то не смогу там играть. Это другой уровень, другая страна, я не знаю язык. С одной стороны, сразу соглашаться на предложение было страшно, с другой – так приятно, что такой большой клуб с традициями, как «Тоттенхэм», обратил на меня внимание. Оказывается, я неплохой футболист!»



Но сначала Павлюченко отказался. «Мне и тут всё нравится, Олег, — сказал я. – Я постоянно играю в «Спартаке». Нет, я не поеду».

Киев, звонок Рамоса

«Через какое-то время Олег опять позвонил, — продолжает Павлюченко. — Сказал, что меня лично хочет видеть Хуанде Рамос (главный тренер «Тоттенхэма на тот момент – прим. «Чемпионата»). Мы уже вылетали на игру с киевским «Динамо» в отборе к Лиге чемпионов, так что я сказал, что говорить не могу и никуда не поеду.

Кардинально перевернуло ситуацию решение Артёмова. «Всё приближалось к сделке. Поэтому я попросил президента «Тоттенхэма» Леви, чтобы главный тренер сделал звонок игроку и выразил личную заинтересованность в нём», — вспоминает он. Вариант сработал.

Павлюченко позвонили, как только «Спартак» прилетел в Киев. «Звонит Олег, говорит: Ром, Хуанде Рамос сидит рядом со мной, я трубку передам сейчас, — вспоминает нападающий. — Рамос сказал на английском, что я нужен его команде, что я буду играть у него, что всё будет хорошо. Переводчик взял трубку и перевел это мне».



После этого я созвонился с Ларисой. Она сказала, что вернуться я всегда смогу. А это может быть шанс, которого в карьере больше не случится. Это то, ради чего я и играю в футбол. Сказала попробовать себя, а если не получится, то я смогу вернуться в тот же «Спартак».



После этих слов я перезвонил Олегу и сказал, что согласен на переход. Это было на полпути в гостиницу».

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Всё решили за 15 минут

«Через 10-15 минут мы приехали в гостиницу. А за это время они уже всё решили, обговорили когда, что и как. Даже билеты назад успели купить», — говорит Роман.

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«Не успел и с ребятами поговорить. Была предыгровая тренировка, а я не вышел уже. Мне звонили, говорят: «ты в автобусе с нами был, а на тренировке нет, ты где?». Объяснял, что вот так вот случилось, уезжаю в Англию. Даже не попрощался».

«Нас встречают репортёры, а мы оба хромаем»

«Визу сделали буквально за два дня, говорит Артёмов, — но по пути в Лондон был смешной момент. Перед тем, как мы вылетели в Лондон, я играл в футбол. Мне чуть травмировали ногу. А Рома решил надеть классические ботинки, и в самолёте нога немного припухла — пришлось смять пятки. Мы выходим с самолёта, нас встречают репортёры, камеры, а мы вдвоём с Ромой идём и оба хромаем. Было очень смешно»

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В отличие от Юрия Жиркова, которого при переходе в «Челси» никто не встретил в лондонском аэропорту, Романа приветствовала целая делегация. Там были и представители пресс-службы «Тоттенхэма», и журналисты, которые фотографировали его по пути к машине. Роману даже шарфик новой команды подарили.



«Мы сели в машину и поехали на базу, потому что офис у них находится там же, — рассказывает Павлюченко. – Я шёл по территории, а игроки как раз заканчивали тренировку, проходили мимо меня. Все подходили, здоровались, «welcome» говорили. Я сразу понял, что ребята хорошие, что рады меня видеть», — вспоминает Роман.

«Рома мог остаться в Англии»

«Первым в тот период сделать трансфер игрока в Англию – это большой шаг, — вспоминает Артёмов. — Этот трансфер – большая наука для меня и моих партнеров. Потому что мистер Леви – человек, перед которым можно снять шляпу. Там, где мы учились, он преподавал.

По условиям личного контракта Романа у нас были долгие трения, но в итоге нашли общее решение. Человек он сложный, но мудрый и умный. Он сначала очень внимательно выслушивает, даёт высказаться, а потом начинает гнуть свою линию. По итогу абсолютно все стороны были довольны. После подписания было чувство удовлетворения от того, что выполнена тяжёлая работа, и цель достигнута, — вспоминает Артёмов, — недавно, кстати, был в Лондоне, случайно пересеклись с ним в ресторане. Он меня вспомнил: «Мистер Олег?». Спросил, как поживает Рома, передал ему большой привет, я ему от него тоже.

Фото: Ian Walton/Getty Images

В «Тоттенхэме» Павлюченко сыграл в разных турнирах 113 матчей и забил 42 гола, в том числе в ворота «Интера», «Ливерпуля», «Челси» и «МЮ».



«Карьеру Павлюченко в Англии мог бы оценить если не на отлично, то на очень хорошо. Его любили болельщики, он забивал, было всё прекрасно, — подводит итоги Олег Артёмов, — Рома мог остаться дальше, его хотел купить «Сандерленд». Они готовы были подписать его на три года, но выбор пал на «Локомотив», поэтому английская эпопея закончилась. При этом мистер Леви лично приезжал к Роме домой, говорил: «Не делай поспешных решений, останься. Сходи в аренду, Реднаппа скоро в нашем клубе не будет, ему осталось чуть-чуть». В итоге Реднаппа убрали через три-четыре месяца»

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Сам Павлюченко сейчас говорит, что не жалеет о переезде в Англию: «Да, решение было нелегким, я долго отказывался. Может, кому-то это даже показалось странным. Благодарен Карпину, что он настоял на переходе. Он сказал: «Ром, ты что?! Я играл в Испании, это вообще другой уровень. Ты будешь кайфовать». И я кайфовал от футбола».