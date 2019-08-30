Финал ЛЧ в Петербурге! Впервые в истории! Футбольный движ продолжается

С ЧМ-2018 прошёл целый год. Девушки с дутыми губками теперь знают, что парад на Никольской не проходит каждые выходные, а ряд спортивных журналистов, поняв, что ничего круче уже не будет, решили сменить профессию.
Как же кайфово на фоне этого получать новости, подобные нынешней!
Ребяятаа, финал Лиги чемпионов едет в Россиюшку. Случится это в сезоне-2020/2021, а в скором времени об этом объявят официально. Но AP и без того достаточно надёжный источник, чтобы не сомневаться: так оно всё и произойдёт!
Конкуренция
По сути, конкурент у «Газпром Арены» был только один. Тоже «Арена», только с приставкой «Альянц». Наверное, не стоит напоминать, что он находится в Мюнхене и является домашним стадионом «Баварии».
Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен ещё в июне отметил высокие шансы Питера.
«У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу: красивейший город, новая арена, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано. В соперниках — Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько новый, как в Петербурге. Обе заявки очень сильные, и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал», — говорил он тогда.
Решение принято, и чиновники выбрали Петербург! Немцы при этом в обиде не останутся — уже через сезон финал всё же пройдёт в Германии, на той же «Альянц-Арене». Так что вряд ли стоит ожидать остервенелых статей в западных СМИ на этот счёт.
Будущее
Арена в Питере, при всех её ужасах, пожалуй, пока самый оправданный проект, построенный к ЧМ-2018. Ни один другой город не может похвастаться посещаемостью, подобной питерской, и не стоит всё валить на поражения «Спартака».
Да, миллионы пропавших денег, да, десятки мутных дел, которые до сих пор не раскрыты. Но давайте оставим это чуть-чуть в стороне, ну хоть на один вечер.
Два следующих лета подряд мы снова будем встречать удивительных людей в перерывах между топовыми матчами и безумными маршами каких-нибудь фанов.
Британцы опять будут есть окрошку и рассказывать о презрении к собственным СМИ, раздувающим искусственный хейт.
А Саламыч воспитает новую звёздочку, которому Дзюба со временем передаст миллион подписчиков в «инстике» и обожание всех детей России.
А там ещё и казанский Суперкубок подъедет. Не-не, Россия ещё не весь футбол увидела
- 30 августа 2019
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