Её муж — новый капитан обновлённого «Атлетико»

Коке долгое время был вице-капитаном «Атлетико». После ухода Година именно он выводит команду на поле с капитанской повязкой. «Матрасники» в этом розыгрыше Ла Лиги идут на втором месте, опережая «Барселону» и «Реал». Коке является воспитанником «Атлетико». Недавно полузащитник продлил контракт до 2024 года. По-видимому, тренер и руководство верят в испанца. Как верит в него и жена — Беатрис Эспехель.

Свадьбу супруги сыграли в 2018 году, а уже сейчас Беатрис находится на шестом месяце беременности. Девушка имеет диплом учителя английского языка Мадридского университета Комплутенсе. Беатрис также является успешной моделью. Помимо различных съёмок она посещает матчи «Атлетико» и преданно болеет за мужа в его футболке. По-видимому, Беатрис неплохо играет в футбол. Девушка выложила видео в «Инстаграме», где забивает пенальти супругу. Конечно же, не забыв упомянуть хештег #ForzaAtleti. Когда познакомилась пара, неизвестно, но младший брат девушки также занимается футболом. Возможно, именно любовь к игре объединила супругов. Беатрис также не забывает и следить за собой. В социальных сетях можно заметить видео из тренажёрного зала, где она остервенело боксирует грушу. Пара любит совместные путешествия и домашний уют.

Беатрис должна помочь новоиспечённому капитану привести «Атлетико» к долгожданному чемпионству.